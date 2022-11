Claudia Ghițulescu, dezvăluiri la trei ani după ce a fost înșelată de soț: „Am înțeles abia acum!”

Claudia Ghițulescu (43 de ani) a vorbit recent despre un episod extrem de dureros din viața ei – divorțul de fostul soț.

Cântăreața de muzică populară s-a despărțit de soțul ei în urmă cu trei ani, în 2019, după ce a aflat că bărbatul o înșela cu o femeie mai tânără cu 20 de ani ca el.

Artista a vorbit acum despre cât de dificil i-a fost după despărțire. Claudia Ghițulescu a pierdut și o sarcină în 2021. Cântăreața consideră divorțul drept o “realizare”.

Nu am fost pregătită pentru aceasta schimbare, faptul că am pierdut și o sarcină, eram pe un fond destul de sensibil, mi-a luat ceva timp să înțeleg multe! (…) Acum pot spune despre căsătorie că a fost greșeala vieții mele, iar divorțul o realizare.

Claudia Ghițulescu a apelat la ajutorul unui psiholog și a făcut cursuri de Theta Healing pentru a-și regăsi echilibrul și liniștea. Artista spune că a reușit, prin terapia Theta să-și ajute și mama care suferă de mulți ani de insomnii.

După toată perioada de suferință a venit pandemia, asta a fost greu de dus. Atunci am avut timp să mă văd cu un psiholog, ba chiar am făcut cursuri de Theta Healing, care este o modalitate de vindecare emoțională, mentală și spirituală prin care obții liniște si echilibru în viața ta – a mai spus cântăreața.

Claudia Ghițulescu a mai precizat că toată experiența divorțului a făcut-o mai mai puternică și mai înțeleaptă și este de părere că “durerea este ceva normal” în viața oricărui om și fiecare trebuie să învețe ceva din experiențele nefericite prin care, în mod inevitabil, va trece mai devreme sau mai târziu.

Legat de refacerea vieții amoroase, artista a precizat ar fi dispusă să se lase curtată dar doar de un bărbat capabil atât să ofere, cât și să primească iubire.

În urmă cu 9 ani, artista era pe punctul să-și piardă vederea la ochiul stâng din cauza unui virus.. La momentul respectiv, Ghițulescu spunea că din pricina machiajului a ajuns într-o situație atât de periculoasă.

Am probleme cu ochiul stâng de aproape o săptămână de zile. Am luat un virus foarte periculos de la machiaj, care face rău ochilor şi pot rămâne fără vedere, dacă nu mă tratez la timp.

Deşi am avut imunitatea scăzută din cauza oboselii, pentru că nu am reuşit să mă odihnesc foarte bine în ultimele zile, am avut cântări prin ţară şi am alergat de la una la alta, am luat imediat acest microb – povestea artista, în trecut, potrivit Libertatea.