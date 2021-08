Noul sezon Vorbește Lumea a început pe 30 august 2021 într-o nouă formulă. După o pauză de 8 luni, Adela Popescu (34 de ani) a revenit în platoul emisiunii, unde are doi noi colegi, oamenii de radio Bogdan Ciudoiu (32 de ani) și Andrei Lăcătuș, cunoscut drept Shurubel (33 de ani).

Cine l-a înlocuit pe Cove la „Vorbește Lumea”. Adela Popescu are doi colegi noi

„Mă bucur foarte tare că sunt aici. Este pentru prima dată când lucrez într-o producție de anvergura aceasta. (…) «Shurubel» vine din liceu. Am avut un antrenor la echipa de fotbal care nu mă băga niciodată în teren, eu eram în clasa a X-a și jucau doar cei de a XI-a și a XII-a.

L-am rugat pe un coleg din a XII-a să mă lase să intru neoficial în joc, iar, la un moment dat, și-a dat seama antrenorul. Se uită și zice: «Bă, care l-ai băgat pe Shurubel?». De acolo mi-a rămas așa. După liceu am mers la radio. Ultimii 5 ani de radio național au fost la matinal. Apoi am luat un an sabatic pentru a mă odihni”, a declarat Shurubel.

Imediat apoi, în platou a fost invitat al doilea coleg al Adelei, Bogdan Ciudoiu, de asemenea om de radio și fost coleg de radio cu Shurubel. Bogdan va prelua responsabilitatea de a relata cele mai importante și recente știri ale zilei.

Cove s-a retras de la Vorbește Lumea după 6 sezoane. „Bunii mei, vorbește lumea că schimbările fac parte din viața noastră si sunt bune, atunci când vin la momentul potrivit. Același lucru vi-l pot spune și eu, astăzi, când vă anunț că începând de luni, nu voi mai face parte din echipa PRO TV și, totodată, a emisiunii Vorbește Lumea.

A fost o perioadă frumoasă, în care am avut parte de multe provocări și am cunoscut mulți oameni, cărora le mulțumesc și le urez succes pe mai departe. Cât despre mine, vă aștept în continuare la Teatrul Ion Creangă, dar și pe rețelele sociale, unde vă voi ține la curent cu toate viitoarele mele proiecte!”, a declarat Cove recent.

