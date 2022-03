Cine i-a fost alături lui Irinel Columbeanu după accidentul vascular cerebral

Irinel Columbeanu (64 de ani) a suferit un accident vascular cerebral pe 18 februarie 2022. Zece zile mai târziu, bărbatul a fost operat. Potrivit Spynews, Irinel a fost sprijinit moral de fiica lui, Irina Columbeanu (15 ani), și de fosta soție, Monica Gabor (35 de ani).

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost căsătoriți între anii 2006 și 2011. Fiica lor, Irina, locuiește în prezent în SUA cu Monica și cu iubitul ei, Mr. Pink, precum și cu fiul bărbatului.

„Mă simt bine. [Operația] a decurs fără probleme, destul de ușor. Am plecat acasă. Am simțit ceva ciudat în legătură cu orientarea în spațiu. Îmi era destul de greu să conduc mașina. Am primit ajutor din partea unui prieten”, a declarat Irinel Columbeanu, la Antena Stars.