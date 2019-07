Cine este Natalia Borges, noua iubită a lui Horia Tecău

Tânăra are o carieră de invidiat în lumea mondei și locuiește la New York. Până nu de mult era logodită cu Michael Satsky, un om de afaceri cunoscut pentru hotelurile și cluburile pe care le deține.

Însă Natalia se află, conform OkMagazine.ro, în România alături de Horia Tecău, ceea ce înseamnă că logodna ei cu Michael s-a rupt.

Natalia Borges are 33 de ani, a apărut de mai multe ori în faimoasa revistă Sports Illustrated, ediția dedicată costumelor de baie. Este faimoasă pentru ședința foto pe care a făcut-l alături de un crocodil, la New Orleans și are peste 70.000 de fani pe rețelele sociale.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro