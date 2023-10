Cine este Eli Vorbește, tânăra care a construit o casă pentru o mamă cu șase copii: „Eu nu vreau să tac” / Exclusiv

Eli Neicuț sau Eli Vorbește, cum este cunoscută în lumea social media, a devenit influencer de fapte bune. A descoperit de mică că îi place să îi ajute pe cei din jur iar acum, la 30 de ani, a reușit să ajute numeroase persoane. Mai mult, tânăra chiar a ajutat la construirea unei case pentru o familie nevoiașă, împreună cu echipa Visuri la Cheie.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Unica.ro, Eli, pe numele ei adevărat Ionela Mihaela Neicuț, a dezvăluit ce a determinat-o să devină un influencer de fapte bune și cum reușește să implice atât de multe companii și oameni în campaniile ei umanitare. Se ajută de vocea ei pentru a face bine și astfel a reușit să strângă o sumă impresionantă pentru a ajuta refugiații din Ucraina și nu numai.

Cine este Eli Neicuț, fondatoarea proiectului Eli Vorbește

Cine este Eli Vorbește? Și de ce această titulatură?

O fată care vorbește mult, dar care a învățat să și asculte, ca să-i poată ajuta și pe ceilalți să vorbească despre visul lor. Eli e o prescurtare a numelui meu din buletin, și vorbește… aș zice doar că asta a fost concluzia iubitului meu după primul an de relație.

Într-o eră în care toți oamenii își doresc să devină influenceri și se concentrează pe domenii precum beauty, fashion, tehnologie, tu de ce ai ales să fii un influencer de fapte bune și ce înseamnă acest lucru?

Cred că totul trebuie să plece de la o pasiune. Dacă nu, nu ține mult. Dovadă că, deși am studiat info la liceu, Automatică și Calculatoare la facultate, meseria de programator m-a ținut doar cinci ani. Am ales domeniul care mi-a adus cea mai mare împlinire – vorbit cu oamenii care lasă ceva bun în urma lor. Am unit lucrurile care mă definesc: pasiunea pentru a vorbi în public și dorința de a face bine. Am început ca orice om care se duce spre voluntariate sau implicare în comunitate. În aparență de plictiseală, în profunzime de fapt de a mă regăsi, de a descoperi cine sunt, în afara programului 9-6 de la școală / muncă.

Eli Vorbește: Ce înseamnă să fii influencer de fapte bune

„Influencer de fapte bune” înseamnă să faci bine și să nu-ți fie jenă să vorbești despre asta! Tu, cu cei 100 de followeri formați mare parte din colegi, prieteni și rude. Tu, cel mai retras, dar care sigur faci parte din minim 10 grupuri de whatsapp. Tu cu mii de followeri dacă activezi în domeniu.

Tu poți multiplica binele pe care îl faci dacă dai de știe mai departe ce faci. „A face bine” nu înseamnă doar să donezi 2 euro prin SMS sau să plantezi 10 copaci. Înseamnă să îți faci meseria cu seriozitate sau să creezi un business care aduce o schimbare în viața oamenilor sau să investești în educația ta și a comunității tale și tot așa. Problema este că, din prea multe exemple de multă vorbărie și zero fapte în realitate, dăm în extrema cealaltă.

Avem tot felul de credințe limitative: „Binele se face în liniște”, „Admir pe cineva care tace și face” și ne mai mirăm de ce la știri apar 99% știri negative. Nu, eu nu vreau să tac. Și vreau să dau mai departe din curajul ăsta tuturor celor care rezonează cu mine. Suntem norocoși să trăim într-o eră în care mesajele noastre pot ajunge la foarte multă lume. De ce să nu folosim puterea social media pentru a face mai mult bine?!

„Îi ajut pe oameni să se cunoască”

Cu ce te ocupi în „timpul liber”? Ce profesie ai?

Sunt public speaking coach. Indiferent de domeniul în care activezi sau de situația în care te afli, capacitatea de a te exprima într-un mod clar, captivant și influent, poate fi definitorie pentru succes. Și aici nu mă refer doar la creatori de conținut. Sau la ONG-uri. Meseria mea este sa le dau oamenilor curajul să vorbească în toate contextele. Poate în viața personală vrei să socializezi mai mult, poate vrei să îți prezinți mai bine proiectele la job, să conduci ședințe sau să ții workshop-uri. Sau poate ai nevoie să îți prezinți afacerea, să faci networking. Sau poate chiar vrei să prezinți evenimente, să susții o cauză.

Îi ajut pe oameni să se cunoască și să-și descopere „de ce-ul” pentru care merită să iasă în față. Să vorbească autentic, „ca ei”. Pentru că din dorința de a fi ca X sau ca Y ajungem să copiem stilul de a vorbi al lui X sau al lui Y și aruncăm la gunoi o groază de talente pe care nici nu le folosim.

Care este cea mai mare sumă pe care ai câștigat-o ca influencer de fapte bune?

Dacă te referi la o campanie de strângere de fonduri, clar a fost anul trecut, pentru Ucraina: 2 000 000 lei în 2 luni. Ca de obicei, nu am fost singură, am adunat peste 2000 de donatori și voluntari în depozit care ne ajutau să pregătim pachetele. Și am avut nevoie apoi de niște luni să-mi revin cu somnul, afacerea, toate cele, dar a meritat!

Sumele astea mari ajută în validarea ta ca profesionist în domeniu, sau la impactul ăla mare pe care ți-l dorești. Dar, uneori descurajează micii filantropi, care-și donează ziua de naștere și adună 1000 lei, care lunar trimit un pachet de 300 lei unei familii fără posibilități, care dăruiesc zeci de ora pro bono serviciile lor. Eu prefer să mă gândesc la câți oameni au o viață mai bună datorită acțiunilor mele și mai puțin la câți bani am strâns.

Cum și-a descoperit Eli Vorbește pasiunea pentru campaniile umanitare

Cum ai reușit să te implici în atât de multe proiecte la o vârstă atât de fragedă? Care este preferatul tău?

Știi cum se zice, dacă te prinde „microbul voluntariatului” și adrenalina aia cu mulți oameni la un loc pentru un scop comun, nu mai ai nicio șansă! Pe mine m-a prins din liceu. Vin dintr-un oraș mic din Teleorman. Genul ăla de oraș în care nu se întâmplă nimic wow, așa că orice revistă ecologică, proiect antidrog, campanie de educație care mă curiozita, era a mea, Plus că ne mai și premiau cu câte o tabără la mare, all inclusive. Ce să mai vrei?!

Apoi natural, la facultate am venit deja motivată să mă implic în ceva. Am înțeles că în afară deja e un must-have să faci voluntariat în facultate (Ah, abia aștept și la noi trendul ăsta). Surprinzător e că felul în care am perceput eu asta cu implicarea, a fost o normalitate ca student. Dar „ca om mare”… gata! Acum ai job de om serios, vezi-ți de viața ta.

Și când am descoperit eu că sunt atât de multe cauze, de tot felul, și mai sensibile și mai distractive și mai punctuale și mai pe termen lung… am zis nooo, lumea trebuie să știe despre asta! Eu deja mergeam la cluburi de public speaking, țineam traininguri în organizații, așa că m-am uitat în oglindă și mi-am zis: asta e misiunea mea.

Nu am o cauză preferată, de asta momentan nu o să-mi deschis propriul ONG. Mă pierd ușor în birocrație. Așa că prefer să colaborez cu fiecare cauză în parte, în funcție de cum se ivesc oportunitățile. Cel mai mult mă motivează oamenii care iau peștele de la mine și apoi învață să pescuiască. Orice ar însemna asta. Așa binele se duce mai departe.

A construit o casă pentru o familie nevoiașă

Alături de echipa Visuri la Cheie ai construit și o casă pentru o familie. Povestește-ne puțin despre acest proiect.

Daaa. Ce emoții! Ăsta cred ca a fost primul proiect mai vizibil. O casă pentru o mamă și 6 copii dintr-un sat de lângă Giurgiu, un proiect pornit de o mână de voluntari, fără resurse materiale dar cu multe resurse interioare.

Aveam 25 de ani și doar 100 de urmăritori în online când m-am întrebat: „Cât de greu poate fii să construiești o casă?!” Nici acum, ani distanță, nu știu să-ți spun ce a fost în mintea mea atunci. Că nu am copii, nu sunt din domeniul construcțiilor. I-am cunoscut de un Crăciun, am continuat să îi ajut punctual, dar când am văzut că nevoia cel mai mare stă în acei patru pereți plini de mucegai, am zis că nu pot! Nu pot să tac!

Cert e că super puterea mea de a vorbi în public mult și autentic mă ajută să cunosc oameni, să am multe conexiuni. Și din cunosc pe cineva care cunoaște un arhitesct, electrician, CSR Manager etx, am reușit să strângem în bani și produse, vreo 70.000 de euro, care erau aproape suficienți ca să o temrinăm. Dar a venit pandemia și lucrurile s-au complicat puțin.

Atunci Andra, care se ocupa de găsirea cazurilor pentru echipa Visuri la Cheie, m-a văzut pe mine pe prima pagină în Libertatea și iată-ne cu casa mobilată, curte cu de toate ce ne mai lipsea.

Am apreciat mult că întreg episodul a fost despre puterea comunității. Și voluntarii care alături de mine am putut face asta posibil.

Și ce crezi? Ani după, primesc mesaje și poze de la alte proiecte inspirate de voi. E wow! Vezi ce înseamnă să faci, dar și să vorbești despre asta?

Eli Vorbește recunoaște că a avut momente în care a vrut să renunțe

Cum reușești să convingi companiile și oamenii, în general, să doneze și să se implice în cauzele nobile pentru care militezi?

Cum am început interviul, Eli Vorbește de foarte multe ori: tace! Adică pun întrebări și ascult. O companie poate vrea abia acum să-și pună bazele unui departament de CSR (Corporate social responsability). Alta au deja, dar vor să-și implice mai mult angajații. Alții vor să comunice că produsele și serviciile lor au acest diferențiator sustenabil. Pornind de la nevoia lor, găsesc o modalitate să-i conectez cu publicul, ONG-urile, contactele de care ei au nevoie.

Principiul meu este că poți să faci și bine, și bani.

Au existat perioade în care ai vrut să renunți și să te reorientezi? Ce te-a motivat să rămâi pe acest drum?

Ooo, ăla care zice că nu, doar minte că știe că se dă la ziar! (râde) Și tare mă frustrează că în domeniul acesta al faptelor bune, foarte puțini vorbesc despre stresul emoțional din spate, despre cum te poate lua valul acest “sindrom al salvatorului” și să uiți de tine.

Ajungi să te simți prost că iei pauze, că îți permiți o cafea de specialitate sau că îndrăznești să speri la o vacanță. Ceea ce m-a salvat mereu au fost oamenii, puterea comunității.

„Mai am multe de făcut în viața asta”

De aceea am și făcut o comunitate @vorbestepebune în care adun toți oamenii care vor să primească și să ofere inspirație.

De multe ori mai vrem să ne extindem cercul de cunoștințe… mai ales după pandemie, nevoia de a socializa e și mai și. Dar cum facem asta? Așa că lunar adun și extrovertiți și introvertiți să vorbim despre cum merităm să facem bani, nu „bănutzi”, cum să ne setăm niște obiective de care să ne ținem, cum să ne descoperim pe noi, autentici.

Știu că mai am multe de făcut în viața asta, dar am învățat și că nu poți să faci bine, dacă nu ești bine.

Ce sfat ai pentru persoanele care își doresc să ajute oamenii, la fel ca tine?

Să nu se mai întrebe temător, în capul lor: “Eee, dar cu ce pot eu oare să ajut?”, ci să aleagă o cauză care-i face să se oprească din scrollat și să adreseze acolo o întrebare: “Bună, cu ce pot să te ajut?”

Și apoi… să nu uiți și să vorbești despre asta. Sunt aici pentru voi.

Sursă foto: Arhivă personală