Cine este Daniel Ioan Plescan, cuțitul de aur al lui Alexandru Sautner. Este bucătar în Italia și vrea să-și deschidă un restaurant în România

Daniel Ioan Plescan a reușit să-l convingă pe chef Alexandru Sautner că are tot ceea ce trebuie pentru a primi cel mai râvnit cuțit al emisiunii „Chefi la cuțite”: cuțitul de aur. Tânărul în vârstă de 31 de ani, care a crescut în Italia, a impresionat jurații cu un file de cerb cu zabaione și reducție de vin.

Cine este Daniel Ioan Plescan, cuțitul de aur al lui Alexandru Sautner

Daniel Ioan Plescan are 31 de ani, vine din Italia și spune că a învățat să gătească încă de la vârsta de 10 ani, când a rămas singur cu fratele lui mai mic. Părinții săi au plecat în Italia în căutarea unui trai mai bun, iar Daniel și fratele său au rămas în România, unde a fost nevoit să aibă grijă de fratele său. Mai târziu, cei doi au mers la părinții lor, iar concurentul a devenit bucătar.

În prezent, lucrează la un restaurant și spune că și-a dorit să participe la „Chefi la cuțite” pentru că s-a plafonat la secția de main course.

„Locuiesc în Italia de 18 ai. La vârsta de 10 ani am rămas singur cu fratele meu acasă, părinții au plecat în Italia pentru a ne da un trai mai bun. Cu greu am stat singuri, fără părinți, doi ani. A trebuit să ne spălăm, să facem de mâncare, am avut eu mai mult grijă de fratele meu, dar cu timpul am ajuns în Italia la părinți”, a povestit Daniel Ioan Plescan la „Chei la cuțite”.

Citește și: Cum arată casa modestă de la țară în care a copilărit Orlando Zaharia. Juratul „Chefi la cuțite”, emoționat până la lacrimi

Citește și: Noua regulă de la „Chefi la cuțite” care „învrăjbește” jurații: „Intervine și altă zonă de orgoliu”

Nici viața în Italia nu a fost ușoară pentru concurent, care a fost victima bullying-ului la școală.

„La început părea o joacă că trebuia să rămânem în vacanță. Dar când am aflat că trebuia să începem școala fără să știm limba a devenit un pic stresant. Fratele meu a suferit foarte mult când am ajuns în Italia la școală deoarece colegii ne tachinau cu toate situațiile care se întâmplau pe acolo, ne furau căciulile, ne băteau, ne spuneau „ați venit ca să furați”. Pentru motivele astea am decis să terminăm doar opt clase și la 14 ani am început să lucrăm într-o seră de castraveți și roșii. Am lucrat pentru o perioadă de 5 luni deoarece nu voiau să ne plătească bine spunând că suntem minori, că nu facem munca unui om mare. Eu după aceea am plecat, am început să muncesc la un fermier, la el am lucrat timp de trei ani. A fost o perioadă grea. Bucătăria pentru mine este o parte importantă din viața mea: m-a format, m-a maturizat foarte mult”, a mai spus Daniel Ioan Plescan.

Chef Alexandru Sautner, impresionat de concurent

Daniel Ioan Plescan a precizat, înainte ca cei patru jurați să deguste preparatul său, că este mulțumit de rezultat. Iar Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard ABou Zaki și Ștefan Popescu au fost impresionați de gust, dar și de tehnica de gătire.

Astfel, concurentul a primit toate cele patru cuțite de la jurați, dar chef Alexandru Sautner a considerat că merită mult mai mult.

„Ești capabil de finală?”, l-a întrebat chef Sautner.

„Sincer, m-am gândit și la meniu dacă o să ajung: calcan cu rondele de zuchinni și o reducție de cherry confit”, a precizat el.

Citește și: Cine este Alexandru Procopiu, cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu. Cum l-a convins pe jurat să-l trimită direct în echipe

Citește și: De ce Mona Segall nu mai vorbeşte cu Bursucu: „Nu am crezut că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate”. Este implicat şi Ştefan Bănică Jr.

„Ești antrenat bine? Vezi că trebuie să te antrenezi că trebuie să-li ții pe ăsta bine, da?”, i-a spus Alexandru Sautner oferindu-i cuțitul de aur.

Daniel Ioan Plescan a precizat că acest cuțit este o responsabilitate mare pentru el.

„O responsabilitate foarte mare pentru că cuțitul de aur nu e doar un simplu cuțit de aur, are responsabilitate pentru toată echipa, ești omul nostru de bază, ești persoana de legătură între noi și echipă, tu ești persoana care ține echipa unită. Deci ai foarte mare responsabilitate. Bine ai venit în echipa noastră!”, i-a mai spus chef Sautner.

Visul lui Daniel Ioan Plescan este să își deschidă un restaurant în România.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Daniel Ioan Plescan, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner

Sursă foto: Captură video, Facebook

Urmărește-ne pe Google News