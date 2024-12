De ce Mona Segall nu mai vorbeşte cu Bursucu: „Nu am crezut că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate”. Este implicat şi Ştefan Bănică Jr.

Unul dintre cele mai mari scandaluri din lumea televiziunii române a ieșit la iveală recent, iar culisele unei relații profesioniste cu mare potențial s-au transformat într-o adevărată dramă. Mona Segall și Bursucu (Adrian Cristea) nu mai vorbesc de mai bine de un deceniu, iar motivul rupturii este acum dezvăluit în exclusivitate de prezentatorul TV. Adevărul este mult mai complex decât s-ar fi imaginat vreodată fanii celor două nume mari din showbiz-ul românesc.

De ce Mona Segall nu mai vorbește cu Bursucu

Mona Segall a fost una dintre cele mai respectate producătoare de televiziune din România, iar Bursucu, pe vremea când era doar coregraf, a făcut parte din echipa de dansatori ai emisiunii „Dansez pentru tine”. Colaborarea lor s-a transformat rapid într-o relație profesională de succes.

De-a lungul timpului, Mona Segall a fost cea care l-a propulsat pe Bursucu în față, promovându-l ca coregraf principal în emisiune, unde a reușit să câștige marele premiu alături de Andreea Bălan și Petrișor Ruge.

Ştefan Bănică Jr, în centrul scandalului dintre Mona Segall şi Bursucu

După succesul uriaș din „Dansez pentru tine”, Bursucu a primit o propunere tentantă din partea lui Ștefan Bănică Jr. – să realizeze coregrafiile pentru concertul de Crăciun al artistului, eveniment care urma să aibă loc la Sala Palatului.

Entuziasmat de oportunitate, Bursucu nu a vrut însă să creeze conflicte și a cerut ca Bănică să discute mai întâi cu Mona Segall, pentru a clarifica situația. Cei doi au avut o discuție în care Ștefan i-a spus că totul este în regulă, iar Bursucu a început pregătirile fără să știe că avea să fie lovit din toate părțile.

„Ștefan Bănică a venit la mine și m-a întrebat dacă aș vrea să fac coregrafiile de Crăciun la Sala Palatului, că îi place de mine. Eram și pe val, că eram cel mai bun coregraf de la «Dansez pentru tine». Începusem să scot niște lucruri foarte interesante cu diverși concurenți. I-am spus: «Da, Ștefane, cu mare drag. Mi-ar plăcea. E o nouă experiență». Eu eram doar în calitate de dansator. I-am spus că nu vreau să mă cert cu nimeni și să vorbească cu doamna Mona. Mi-a spus să nu-mi bat capul, că e proiectul lui, să stau liniștit că treaba e rezolvată. A trecut o săptămână, au trecut două și m-a sunat: «Tăticule, ne apucăm și noi de treabă? Suntem în octombrie și mâine vine concertul». L-am întrebat dacă a vorbit, dacă e totul în regulă, să nu fie probleme. El mi-a zis că da și să-i dau drumul. Eu m-am apucat de treabă, bineînțeles. Am strâns echipa, am băgat coregrafii. Asta până într-o zi când am simțit o supărare mare”, a mărturisit Bursucu, în cadrul emisiunii „În Oglindă”, potrivit spectacola.ro.

Totul a luat o turnură neașteptată atunci când Mona Segall a aflat despre implicarea lui Bursucu în proiectul cu Ștefan Bănică, însă nu din partea artistului, ci prin intermediul altor dansatori. Reacţia acesteia a fost una extrem de dură.

Conform mărturisirilor făcute de Bursucu în cadrul emisiunii „În Oglindă”, Mona Segall l-a chemat și i-a spus că este dezamăgită de comportamentul său, folosind o expresie care i-a rămas adânc întipărită în suflet prezentatorului TV.

„Era și «Dansez pentru tine» în perioada aia. Mă duceam la repetiție, la emisiune. Într-o zi eram la masă. Nu os ă uit niciodată cuvintele astea. Doamna Mona, dacă auziți vreodată… să știți că mi-au rămas întipărite în suflet. Nu am mai spus niciodată treaba asta public până acum. M-a chemat și eu am întrebat-o dacă e supărată. Mi-a spus așa: «Nu că sunt supărată, sunt dezamăgită. Nu am crezut vreodată că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate». Eu am spus: «Poftim?» și mi-a repetat: «Nu am crezut vreodată că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate». Și a plecat… Nu o să uit niciodată. Eu am rămas așa, ce șarpe? Eu încercam să-mi fac treaba foarte bine. Am aflat după că Ștefan nu a vorbit cu Mona de proiect. Nu s-a dus Ștefan să zică că mă ia el pe mine. Ea a aflat de la ceilalți dansatori că eu m-am apucat și i-am luat locul lui Edi Stancu și l-am dat la o parte pe el. Am picat prost în toată conjunctura”, a mai spus Bursucu, în cadrul emisiunii „În Oglindă”, potrivit sursei menţionate anterior.

Aceste cuvinte i-au rămas grav întipărite în memorie, iar ruptura dintre cei doi a fost iremediabilă. Bursucu a aflat ulterior că Mona nu știa nimic despre colaborarea sa cu Ştefan Bănică Jr., iar acest detaliu l-a înfuriat și mai mult.

Deși începeau să câștige din ce în ce mai mult succes pe micul ecran, relația dintre Mona Segall și Bursucu s-a încheiat într-un mod abrupt și înțepător. După acel incident, Bursucu și Mona nu au mai vorbit niciodată, iar scandalul a rămas o pată pe parcursul carierei ambilor.

