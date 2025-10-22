Cine e Doru Octavian Dumitru. Comediantul, în vârstă de 69 de ani, a suferit un accident vascular cerebral 

Doru Octavian Dumitru este unul dintre cei mai vechi și apreciați comedianți români. Pe 21 octombrie, artistul a suferit un accident vascular cerebral și se află internat pe secția de neurologie din cadrul spitalului de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Iată cine este Doru Octavian Dumitru și care este povestea vieții sale.

Biografie

Doru Octavian Dumitru s-a născut pe 11 iunie 1956 la Arad. Familia lui era una modestă și încă din copilărie s-a arătat atras de scenă. El a povestit despre prima lui apariție în fața publicului, care s-a întâmplat în școala generală, când a jucat rolului Domnului Goe. A făcut-o atât de bine, încât a știut că asta vrea să facă pentru tot restul vieții.

Prima apariţie pe scenă cred că a fost în clasele V-VIII… am jucat rolul lui Goe și s-a rupt sala. De atunci am știut că acolo e locul meu”, spunea Doru Octavian Dumitru.

Studii

Artistul a locuit în Bacău până în anul 1986 și a urmat cursurile la Școala Generală numărul 18, apoi a terminat Liceul industrial tot în Bacău.

Doru Octavian Dumitru a absolvit Facultatea de Instalații, dar nu a profesat niciodată ca inginer. El s-a axat pe cariera de artist și a participat la toate festivalurile studențești. De altfel, a câștigat toate festivalurile de umor pe locul I și a fost comicul cenaclului Serbările Scânteii Tineretului.

Ulterior, a fost actor de revistă la teatrele Nae Leonard din Galați, Fantasio din Constanța și C. Tănase din București.

„Ingineria m-a învățat să gândesc logic, dar comedia mi-a arătat că viața nu e despre formule, ci despre oameni”, spunea într-un interviu televizat.

Cariera

Atras de scenă și umor încă de copil, Doru Octavian Dumitru este unul dintre primii comedianți români și este cunoscut drept unul dintre pionierii stand-upului în România, deși nu se cunoștea conceptul pe atunci.

Artistul a fost remarcat pentru stilul său unic și carisma lui, dar și felul în care făcea orice public să râdă.

În anii ’90, el a devenit foarte popular și a început să apară în emisiuni de divertisment și să aibă turnee naționale.

A încercat să emigreze în Canada, acolo unde a continuat să facă românii să râdă, revenind ulterior înapoi în țară.

Lucrurile nu au mers prea bine în Canada și a fost nevoit să se angajeze.

„Nu m-am angajat la un magazin de electrocasnice, era o companie care vindea aspiratoare. Eu veneam în țară, jucam, și după făceam pauze acolo. Pauza putea să dureze mai mult și mă plictiseam, nu făceam nimic. Hai să fac și eu ceva, foarte bune ca experiențe.

M-au ajutat locurile astea în care am fost, m-au ajutat să și înțeleg. Eu nu știam ce înseamnă munca fizică. M-a ajutat fabrica foarte mult.

Acum, spre bătrânețe, am început să înțeleg altfel lucrurile. Ce înseamnă un om care merge la serviciu, care stă acolo, în fiecare zi să mergi și să stai 8 ore, a doua zi iar să mergi, pe schimburi, a fost o chestie interesantă.

Cu aspiratoarele am avut o experiență vizavi de un individ, care după ce i-am făcut eu o mostră, mi-a spus: Nu am nevoie să cumpăr aspiratorul, a fost o lecție, așa cum am primit-o și eu. Mi s-a părut o chestie urâtă, nu asta era ideea, să împărtășim răul”, a declarat Doru Octavian Dumitru.

În România, comediantul a cunoscut un succes foarte mare. A colaborat cu grupuri de umor și a făcut spectacole solo, a câștigat premii importante și a jucat în teatre mari din România.

Printre cele mai cunoscute show-uri se numără: „Supozitoare cu trotil” – Sala Palatului, 2012, „Mușcat de râs” – Sala Palatului, 2015, „Trei medicamente de râs” – Constanța, 2015, „Spumă de râs”, „Șoptitorul de păcate”, „Glezne de râmă”.

Deși a locuit aproape douăzeci de ani în Canada, Doru Octavian Dumitru a continuat să susțină turnee internaționale în Franța, Italia, Belgia și chiar la New York, revenind în România în 2021 cu un spectacol nou.

Viața personală

Doru Octavian Dumitru a fost căsătorit de trei ori și de fiecare dată a învățat o lecție. Comediantul a fost discret cu viața personală și nu a vorbit prea mult despre căsniciile sale.

„Am iubit sincer de fiecare dată. Poate prea sincer. Dar femeile din viața mea au fost inspirația pentru multe glume, fără ele n-aș fi avut material!”, a mărturisit Doru Octavian Dumitru, la un moment dat.

El are doi copii, o fată și un băiat. În actuala căsnicie, actorul este foarte fericit și a vorbit despre acest lucru.

„Abia acum simt că am o căsnicie adevărată, cea de-a treia căsnicie m-a împlinit. De celelalte nici nu vreau să-mi mai amintesc, am rămas cu un gust amar, cel puțin Angelica Ganea, soția mea de-a două, mi-a creat multe probleme, m-a bârfit prin presă. (…) Adevărul e că pentru mine, căsnicia înseamnă aproape totul. Dacă ești un bun profesionist, e clar că de acasă îți iei toată energia. Ultima mea soție, de profesie avocat, mă înțelege, mă respectă, îmi oferă liniște sufletească. Despre soacre, ce să zic? Ele știu cât de mult m-au apreciat, scandaluri însă n-am avut cu ele, m-au primit frumos în casă lor, mi-au pus masă.”, spunea comediantul.

A suferit un accident vascular cerebral la 69 de ani

Comediantul a suferit pe 21 octombrie 2025 un accident vascular cerebral, iar anunțul a fost făcut de familia acestuia.

El se afla în Onești unde trebuia să susțină un spectacol, apoi a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Bacău și în cursul zilei de marți, 21 octombrie, a fost transferat de urgență la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde se află internat pe Secția de Neurologie.

Actorul a fost supus unei proceduri de trombectomie prin care se extrage cheagul de sânge mecanic, cu ajutorul unui cateter. Procedura s-a desfășurat în siguranță și a avut „un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator”, au transmis medicii.

Momentan, comediantul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale, au mai spus reprezentanții spitalului.

