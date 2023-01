Chrissy Teigen (37 de ani) care urmează să devină din nou mămică și-a întrebat fanii pe rețelele de socializare dacă este bine să se epileze în zona inghinală cu ceară.

Soția cântărețului John Legend se pregătește intens pentru nașterea celui de-al treilea copil și nu este convinsă dacă este sau nu recomandat să se epileze cu ceară în zona intimă, chiar acum când mai are foarte puțin și va naște.

Tiegen își face griji cu privire la cât de greu de gestionat ar fi epilatul în perioada sarcinii, din punct de vedere al durerii. Pentru a se lămuri, autoarea de cărți a postat pe contul personal de Twitter o întrebare pentru fanii ei.

Știu sigur că perioada sarcinii este dureroasă. Dar epilarea cu ceară, acolo jos, este mai mult sau mai puțin dureroasă? Pot suporta dacă nu doare foarte tare – a scris ea pe Twitter.

I know it’s definitely more painful pregnant but is waxing down there while pregnant a litttttle bit worse or a lot a lot worse? I can do a little bit worse