Sute de telefoane primite pentru programări, achiziții specifice pentru prevenirea răspândirii virusului COVID19 în toate saloanele, măsuri stricte de igienizare și desfasurare a activității și de protecție pentru angajați și clientelă, program special de lucru și mult entuziasm pentru reluarea activității, chiar dacă în condiții speciale, toate sunt parte din procesul de pregătire pentru redeschiderea lanțului de saloane de înfrumusețare Jovsky Studio deținute de hair-stylistul Adrian Perjovschi.

Adrian Perjovschi a achiziționat toate produsele de igienă și dezinfectare necesare pentru desfășurarea activității conform normelor DSP și a siguranței personalului și a clientelei. „Pentru fiecare salon am achiziționat termometru pentru luarea temperaturii personalului și a clientelor înainte de intrarea în salon, covorașe dezinfectante pentru intrare și altele pentru ștergerea picioarelor, geluri de dezinfectare a mâinilor, suprafețelor și instrumentarului, măști, mănuși și botoșei de unică folosință pentru personal, prosoape și mantale de unică folosință pentru fiecare clientă. Am montat geamuri de protecție din plexiglas la fiecare recepție de salon și la posturile de manichiură și pedichiură. Pe lângă curățenia făcută de personalul nostru calificat, am contractat și o firmă specializată de curățenie care să dezinfecteze cu biocide zilnic toate saloanele. Personalul nostru va lucra doar cu ținuta de lucru, nu cu haine de pe stradă, și cu încălțăminte de interior, igienizată și dezinfectată. Am achiziționat din timp toate cele necesare pentru desfășurarea activității saloanelor în cea mai mare siguranță pentru o perioadă de cel puțin 2 luni și ne vom adapta oricăror măsuri suplimentare care se vor cere“, dezvăluie Adrian Perjovschi.

Protocolul clientelor va avea și el repere foarte stricte pentru siguranță și protecție: „Fiecare clientă care ajunge la salon, va folosi covorul dezinfectant de la intrare, apoi va păși în salon unde se va șterge din nou pe încălțăminte. I se va lua temperatura care nu trebuie să depășească 37 grade. Va primi botoși, prosop și manta de unică folosință, se va dezinfecta pe mâini și se va bucura de siguranța și confortul serviciilor oferite. Avem rugămintea ca fiecare clientă să vină cu mănuși și mască de unică folosință, dacă nu le va avea, le va primi la noi în salon, să-și respecte ora de programare, pentru că nu sunt posibile decalaje în program și încărcari de spațiu și, foarte important, să vină neînsoțite, pentru că sala de așteptare va fi închisă pentru o perioadă de timp, până la noi reglementări“, adauga specialistul.

„Eu cred mult în disciplină și în simțul civic al fiecărui om. Cu cât vom respecta toate regulile și indicațiile, cu atât viața noastră va putea reveni la normal și ne vom putea bucura cu încredere și în siguranță de activitățile care ne fac placere și de serviciile de care avem nevoie“, declară cu convingere și optimism Perjovschi.

