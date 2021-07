Ce probleme de sănătate are Nicoleta Voicu: „Am văzut moartea cu ochii! Am nevoie de liniște…”

Interpreta de muzică populară Nicoleta Voicu (50 de ani) are o problemă de sănătate despre care nu a vorbit până acum. Fosta iubită a lui Gheorghe Turda (73 de ani) a dezvăluit recent că are o problemă medicală din cauza coagulării sângelui.

“Una din 20 de persoane suferă de aceste dereglari ce țin de coagularea sângelui și nu sunt deloc de neglijat. Sunt probleme de sănătate cu care m-am confruntat în ultima lună și jumătate. Timp de 6 săptămâni, în fiecare zi, eu am avut astfel de pete care explodau la orice oră din zi și din noapte, totul pe fondul a ceea ce am trăit în ultimii doi ani, ce am trăit toxic: frici, jignirile din spațiul public, umilințele, lucrurile neadevărate, relațiile cu părinții mei, din cauza persoanelor rău intenționate, cu copilul meu… toate aceste suferințe, organismul le-a adunat și le-a manifestat în felul lui. Am văzut moartea cu ochii! Aceste probleme țin de coagularea sângelui! A existat riscul ca un cheag de sânge să ajungă la creier, în plămâni sau la inimă și să fie fatal pentru mine. Am nevoie de liniște…”, a spus artista, potrivit tacataca.prosport.ro.

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda s-au despărțit în 2019, după o relație de câteva luni. După despărțire, cei doi s-au acuzat reciproc de infidelitate.

Foto – Facebook