Ce face Doinița Oancea când nu joacă în în seriale, filme sau piese de teatru

Actrița Doiniţa Oancea (37 de ani), cunoscută în special pentru rolurile din seriale precum „Inimă de ţigan”, „Regina”, „Fructul oprit” sau „Sacrificiul”, a renunțat o perioadă la proiectele de televiziune și s-a reprofilat.

Doinița de se ocupă acum de afacerile ei cu rochiile de mireasă, iar de curând şi-a lansat şi un site care îi poartă numele, unde publicul și prietenii vedetei pot citi detalii interesante din viața ei și pot descoperi o mulțime de surprize.

„O dată la câțiva ani, simt cum mi se întâmplă să mă întâlnesc cu “NOUA” eu. O nouă formă a mea transformată sau poate doar îmbunătățită a ceea ce am fost înainte de întâlnire. Numele meu este Doinița Oancea și sunt polivalentă. Mă rog, la bază sunt actriță. Atunci când nu joc în seriale, filme și piese de teatru, mă dedic altor proiecte care îmi fac plăcere. Am descoperit în timp, că pot găsi și alte zone de interes și mă bucur că în această perioadă le pot acorda atenția cuvenită. De 7 ani creez și haine. Acesta este mai mult ca un hobby decât un business. Îmi place lumea colorată a industriei creative. Sunt doar 7, deși dorința am avut-o cu mult înainte. Întotdeauna lucrurile se întâmplă la timpul potrivit și nu neapărat atunci când ne dorim noi”, a explicat Doinița pe pagina sa.

