Ce decizie a luat fiica Andreei Marin în privința viitorului ei: „Am nopți când mă gândesc cu lacrimi în ochi la povestea asta”

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. a hotărât ce facultatea vrea să studieze după ce va termina liceul. Fosta prezentatoare TV spune că o va susține în decizia luată.

Andreea Marin a dezvăluit că fiica sa, Violeta, se gândește tot mai serios să urmeze o carieră în Drept. Invitată la emisiunea Vorbește Lumea, de la Pro TV, Zâna Surprizelor a dezvăluit că tânara se gândește să sudieze la o facultate din străinătate.

Ce a decis fiica Andreei Marin în privința facultății

Violeta, fiica pe care Andreea Marin o are împreună cu Ștefan Bănică Jr., a decis că vrea să urmeze Facultatea de Drept în Statele Unite ale Americii. Deși îi este greu să accepte decizia Violetei, fosta prezentatoare TV a mărturisit că o va susține în tot ceea ce și-a propus.

„Violeta este acum cu mintea departe, trece și de Moș Crăciun și de renii lui. Se gândește deja către facultate. Deși mai sunt doi ani, dar știi cum zboară? Dacă au zburat cei 15 și e înaltă cât mine. Își dorește foarte mult să studieze Dreptul la momentul acesta. Vom vedea. Undeva peste Ocean, așa visează. Eu o susțin. Ca mamă o susțin. Mi s-ar părea chiar frumos să reușească. Acum încerc să îi și spun că în doi ani se pot schimba lucrurile și că mai poți să îți schimbi părerea și te poate acapara un alt vis, o altă pasiune. Ea e foarte hotărâtă, dar eu știu cum e. Am pornit pe drumul informaticii. Am început facultatea și am și terminat-o și până la urmă am ajuns să fiu un comunicator”, a povestit Andreea Marin la Vorbește Lumea.

Ce spune Andreea Marin despre decizia Violetei

„Nu e ușor să știu asta. Și sincer, am nopți când mă gândesc cu lacrimi în ochi la povestea asta. Nu e deloc simplu să știi că pleacă de acasă copilul tău. Și dacă pleacă de aici până la Roman, de unde sunt eu, dar să știi că îți e mai greu de ajuns și nu îți e la îndemână să-l îmbrățișezi”, a mai dezvăluit Andreea Marin.

Andreea Marin a împlinit 48 de ani în Decembrie

Fosta prezentatoarea TV este de departe una dintre cele mai de succes femei din România și a devenit cunoscută după ce a prezentat emisiunea „Surprize, Surprize” de la TVR 1. Pe 22 decembrie, Andreea Marin a împlinit 48 de ani. Tot la Vorbește Lumea, aceasta a povestit că și-a serbat ziua alături de prietenii apropiați și de familie.

„E o lună plină de sărbători pentru noi. A fost o lună cu inima plină pentru mine, cu oameni dragi alături. Îmi place ca de ziua mea să petrec în pijamale cu toți cei dragi care vin să mă vadă, cu toții suntem la fel. Sau am făcut o competiție de pulovere vintage, dar care de care mai urâte, mai trăznite și ne-am distrat pe cinste cu treaba asta. E o plăcere să te simți comod, să nu îți pui tocuri. Sunt sătulă de astfel de apariții dichisite. De ziua mea vreau să mă simt bine în papucii mei, alături de cei dragi”, a mai spus Andreea Marin la Vorbește Lumea.

Cum este Crăciunul pentru Andreea Marin

Perioada sărbătorilor este una foarte specială și importantă pentru vedetă. Iar cel mai frumos Crăciun este cel în care ești alături de cei dragi.

„Sărbătoarea aceasta este frumoasă în general pentru mine. Pur și simplu îmi e inima plină. Trist a fost atunci când i-am pierdut pe cei dragi și când ușor-ușor familia noastră a devenit din ce în ce mai mică. Nu e ușor să îi pierzi pe cei dragi, chiar dacă simți că sunt îngeri pentru tine. Rămân amintirile, rămâne Crăciunul cu nămeții cât casa. Eu cred că nu întâmplător m-am apropiat de cauzele copiilor, de Unicef, călătoriile mele în jurul lumii, campaniile umanitare. Toate acestea m-au dus cumva în zona copilăriei. Eu am rămas un copil, sunt un copil mare. M-am apropiat foarte mult și de tot ce înseamnă cauzele mamelor. Poate pentru că am pierdut-o pe mama la o vârsta tare frageda, cumva am rămas acolo, blocată, în povestea aceea de dragoste dintre copil și mama sa”, a mai mărturisit Zâna de la „Surprize, Surprize”.

Andreea Marin, pregătită să devină mamă din nou

În prezent, Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu, care este cu 11 ani mai tânăr. Cei doi s-au întâlnit printr-o întâmplare și s-au plăcut din prima clipă când au descoperit cât de multe lucruri au în comun. Recent, Andreea Marin a dezvăluit că este pregătită să devină din nou mamă, alături de cel cu care are o relație de mai bine de 5 ani. Întrebată cum stă cu dragostea în acest moment, vedeta TV a răspuns: „Dragostea să rămână acolo unde este în momentul acesta. Iubesc sentimentul acesta și când doi oameni sunt unul pentru celălalt și clădesc împreună. Da, îmi place povestea aceasta!”

Sursa Foto: Instagram