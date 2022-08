Mioara Roman (82 de ani) a fost internată în spital sâmbătă, 6 august 2022. Recent, fiica cea mare a acesteia, Catinca Roman (55 de ani), a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate.

Catinca Roman, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale, Mioara Roman

„E ok, e totul sub control. A fost destul de nasol, dar acum e totul sub control. Este ok, e super bine îngrijită. Este Oana acolo. Mâine o să vin eu. Sunt plecată din București”, a declarat Catinca Roman la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Împărtășesc cu voi și momentele grele prin care trec, la fel ca orice om. Pentru că viața nu este mereu lină, din păcate. Mama a trecut printr-un moment foarte dificil ieri, ne-am speriat foarte tare! Acum se recuperează și este înspre bine, dar este încă la spital și probabil va mai sta o perioadă. Va mulțumesc tuturor pentru multele sute de mesaje și rugăciuni! Pentru mine înseamnă enorm. Îmi dați putere și nu mă simt singură. Rugați-vă pentru sănătatea voastră și a celor dragi, pentru că nimic nu contează mai mult decât sănătatea. Vă îmbrățișez!”, a scris și Oana Roman (46 de ani) zilele trecute, în mediul online.

La începutul acestui an, mama prezentatoarei TV a avut COVID-19. „Nu a avut absolut niciun simptom și nici nu i-am spus, ca să nu se panicheze. A fost 100% asimptomatică. A fost greu, pentru că nu am putut să merg la ea”, declara Oana Roman la vremea aceea.

Mioara Roman suferă de Parkinson, afecțiune caracterizată prin distrugerea neuronilor producători de dopamină – un neurotransmițător extrem de important în realizarea mișcărilor.

Starea de sănătate a Mioarei s-a deteriorat treptat în anul 2020. În decursul a două luni, Mioara a suferit două intervenții chirurgicale. A fost operată de colecist, apoi a suferit o intervenție laparascopică pentru îndepărtarea unui punct de grăsime infectat.

Între anii 1974 și 2005, Mioara a format un cuplu cu tatăl Oanei, Petre Roman (76 de ani). Din 2005, politicianul formează un cuplu cu solista Silvia Chifiriuc (49 de ani), alături de care are un fiu, Petrus (12 ani). La rândul ei, Mioara o mai are pe Catinca din primul mariaj cu fostul sportiv și antrenor de scrimă Iosif Zilahy (86 de ani).

Foto: Instagram