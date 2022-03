Cât câștigă Ștefania Ștefan de la „Survivor România 2022” din online streaming

Ștefania Ștefan are 25 de ani, este din Lupeni, județul Hunedoara, și face parte din echipa Faimoșilor în competiția Survivor România 2022.

Tânăra este absolventă a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității de Vest din Timișoara are un iubit de mai mulți ani, iar printre pasiunile sale se numără sporturile de iarnă și online streaming-ul.

Ștefania Ștefan face bani din streaming-ul online, adică se filmează în timp ce se joacă pe calculator pentru a crea conținut video pentru cei pasionați de gaming. Făcând acest lucru, Războinica de la Survivor reușește să strângă pe lună între 3.000 și 5.000 de dolari. Tânăra primește 250 de dolari pentru fiecare 100 de abonați pe care îi are. În prezent, pe platforma pe care face streaming, Ștefania, sub porecla Maeviis, are 7.000 de abonați, notează cancan.ro. Potrivit site-urilor de profil, veniturile unui streamer sunt suplimentate și cu ajutorul reclamelor și al marketin-ului afiliat.

Ca participantă la Survivor România 2022, Ștefania s-a dovedit a fi o concurentă perseverentă, mereu dornică să-și depășească limitele și foarte determinată să câștige mare premiu de 100.000 pus la bătaie de cei de la PRO TV.

