Cât câștigă Selly din vlogging

La cei 20 de ani abia împliniți, Selly se poate lăuda cu venituri frumușele din vlogging. Tânărul și-a deschis canalul de YouTube care l-a făcut faimos când încă se afla în școala generală, iar acum a ajuns să câștige lunar, doar din vizualizările de pe platformă, sume de bani importante.

Selly are o relație strânsă cu internauții și răspune tuturor curiozităților pe care fanii și urmăritorii săi le au. Așa s-a aflat cât câștigă vloggerul din monetizarea YouTube.

Citește gratuit ediția de martie a revistei Unica. O găsești AICI

„Variază mult de la lună la lună. Am arătat exact în Academia de Vlogging câți bani se fac pe lună și pe an doar din monetizarea YouTube. Orientativ așa, pot fi sub sau peste 10 mii de euro pe lună, în funcție de vizualizările din luna respectivă și perioada din an”, a spus Selly, într-o sesiune de Instastories, pentru urmăritorii săi.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro