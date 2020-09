Carmen Grebenișan a primit un diagnostic neașteptat din partea medicilor. De ce suferă vedeta

Carmen Grebenișan are o problemă de sănătate de care nimeni nu știa până acum. Frumoasa vedetă are o viață activă pe rețelele de socializare și, așa cum și-a obișnuit fanii să le impărtășească fel de fel de lucruri din viața sa, a făcut , de curând, o destăinuire printr-un Insta Story legată de probeleme de sănătate cu care se confruntă.

Carmen a fost diagnosticată cu gastrită cronică, afecțiune apărută în urma infecției cu Helicobacter pylori, bacterie care este, printre altele, responsabilă și de apariția cancerului gastric. Afecțiunea se manifesă prin senzații de presiune și arsură în epigastru, dureri abdomniale și scăderi bruște în greutate. Din cauza acestei afecțiuni cronice, vedeta trebuie să țină un regim alimentar strict ce presupune excluderea din meniu a zahărului, îndulcitorilor, prăjelilor, a mâncărurilor picante, a tutunului și alcoolului.

„Deci practic mă pocăiesc. Patru luni mă duc la mânăstire. Glumesc! Partea bună este că o să am o dietă destul de sănătoasă și nu mă mai îngraș. Nu am voie pâine, nu am voie zahăr și o să fie bine”, a spus Carmen pe Instagram referitor la problema pe care o are.

Sursa foto – Facebook

