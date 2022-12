Aura Urziceanu, considerată a fi cea mai mare voce feminină de jazz din România, împlinește, pe 14 decembrie, vârsta de 76 de ani. Artista, care a renunțat la cetățenia română, are o poveste de viață impresionantă.

În copilărie, Aura Urziceanu visa să ajungă balerină! Un accident nefast i-a schimbat traiectoria vieții. Ulterior, după ce a cunoscut succesul pe plan muzical, a trecut prin alte încercări. I-a murit soțul, a avut o dispută cu fiul ei și a fost profund dezamăgită de români. Atât de dezamăgită, încât a renunțat la cetățenia română.

Povestea de viață a artistei Aura Urziceanu. La naștere a fost „vândută” de mama sa pe 10 bani

Aura Urziceanu s-a născut pe 14 decembrie 1946, la București, în casa bunicilor ei. A avut o soră mai mare, Nuța, care s-a stins din viață la doar un an și jumătate. Astfel, de teamă că ar putea să o piardă și pe Aura, mama sa a luat-o în brațe și a scos-o afară, pe fereastra casei, pentru a o „vinde” pe 10 bani.

„Astfel am fost eu binecuvântată”, a afirmat marea artistă a muzicii jazz pentru Revista Tango, în anul 2009.

A fost întotdeauna înconjurată de muzică – tatăl ei era violonist, iar mama – pianistă. A început să studieze vioara clasică la frageda vârstă de 5 ani, sub îndrumarea propriului tată, însă acesta era foarte strict cu ea și fratele ei, George Urziceanu.

„Tatăl nostru era foarte strict cu noi. În casă nu se asculta decât muzică clasică. Am avut o copilărie strictă. Pe la 8-10 ani mă vedea tata în oglindă, aranjându-mi părul, și-mi spunea: „Nu, nu! Lasă părul! Treci la vioară”. Normal că nu-mi convenea”, a mai spus Aura Urziceanu pentru sursa citată.

Un accident i-a spulberat visul de a deveni balerină

Deși părinții ei erau muzicieni, Aura își dorea să devină balerină. A luat zilnic lecții de dans pentru a ajunge la un nivel profesionist, însă visul ei a fost spulberat în urma unui accident. A fost lovită de o bicicletă, gamba de la piciorul stâng având mult de suferit. Atunci, medicul i-a recomandat să renunțe la dans.

„Am plâns, dar mi-a trecut. Apoi, m-am trezit cântând”, a afirmat artista.

Deși întâmpina probleme la vioară, vocea ei suna ca a unui înger. A descoperit că este interpretă de jazz la vârsta de 16 ani, când Cornel Chiriac a invitat-o la radio.

„Când mi-a pus câteva melodii de-ale Ellei Fitzgerald, am zis: ‘Vai de mine! Cântă la fel ca mine!’”, și-a amintit Aura Urziceanu.

Aura Urziceanu, despre profesoara de la Școala Populară de Artă: „Ea a învățat de la mine, nu eu de la ea”

Vocea ei era atât de bună, iar talentul natural vorbea de la sine. Aura Urziceanu mărturisea că, deși a fost eleva Floricăi Orașcu, la Școala Populară de Artă, nu a avut ce să învețe de la aceasta.

„Ea a învățat de la mine, nu eu de la ea. Nimeni nu știa și nici ea n-a spus nimănui că nu mi-a arătat niciodată nimic, că n-a avut pur și simplu ce să-mi arate”, a precizat marea artistă a muzicii jazz.

Primul turneu l-a susținut în anul 1985, în URSS, și a fost un adevărat succes, astfel că a primit apoi numeroase oferte în Israel, Germania și Canada.

A fost invitată la televiziune, unde i s-a cerut să facă playback. Și a acceptat.

„La televiziune se făcea playback pentru că dădea bine, sunetul era foarte reușit. Erai ca la fotograf, nu arătai chinuit. Și eu am acceptat să fac playback și mi-a plăcut. Dar nu exista ceva mai frumos ca atunci când cânți publicului și ai feedback din partea lor”, a explicat Aura Urziceanu, pentru sursa citată.

Aura Urziceanu, afectată de explozia centralei de la Cernobîl

Aura Urziceanu spunea că atunci când și-a început cariera muzicală era suplă, însă totul s-a schimbat în urma exploziei centralei nucleare de la Cernobîl.

„În ’86, când a avut loc explozia de la Cernobîl, eram în România și mie mi-a atacat tiroida. N-am avut atunci răgaz să mă duc să fac exerciții să slăbesc”, a precizat cântăreața.

Soțul și l-a cunoscut la Toronto. Ron Rully era toboșarul formației cu care ea cânta în Canada.

„Am cântat cu Ella, am cântat cu toți, dar așa ceva nu am mai auzit. Și până să te văd mi-am imaginat cum arăți și arăți exact așa cum cânți”, a povestit Aura Urziceanu, despre felul în care și-a cunoscut soțul.

Bărbatul a invitat-o la un club de jazz, unde a și cerut-o în căsătorie. Deși mai fusese căsătorit în trecut și jurase că nu va mai face acest pas niciodată, Ron Rully a fost complet fascinat de Aura Urziceanu.

A doua zi, Ron Rully a cerut-o de soție. După o lună și puțin, Aura, care atunci avea 22 de ani, și Ron, s-au căsătorit.

„A fost magică întâlnirea mea cu el. M-am îndrăgostit. Iar din dragostea noastră a ieșit imediat un puișor”, a spus Aura Urziceanu.

Sarcina nu a ținut-o departe de scenă: „Eram purcel, nu mă mai încăpeau hainele”

A iubit atât de mult muzica, încât sarcina nu a putut să o țină departe de scenă. În 1971, când era însărcinată în patru luni, a fost invitată să reprezinte România la Festivalul Internațional din Belgia.

„Toată lumea își primise bagajele de la aeroport, numai eu nu. Era o căldură cumplită, mie mi se umflau picioarele îngrozitor și degetele de la mâini. Nu mă puteam încălța, mă ajuta soțul meu. N-am avut timp să mă duc să-mi cumpăr haine, așa că mi-am sppălat rochița de pe mine, am călcat-o și am purtat-o la deschidere. Seara, la masă, abia ne-au servit. Lângă noi era o vitrină cu toate țările concurente afișate, dar România lipsea. La repetiție se uitau urât la mine, asta până m-am apucat de cântat. România a primit 10 pe linie, fapt nemaiîntâlnit până atunci. Când am ajuns înapoi la hotel, ne așteptau cu masa, pozele noastre erau puse în vitrină, eram câștigătorii”, a povestit Aura Urziceanu, pentru Revista Tango.

Cu trei zile înainte de a naște, a urcat din nou pe scenă.

„Eram purcel, nu mă mai încăpeau hainele. Mă îngrășasem foarte mult și nu se găseau haine de gravidă atât de mari. Și mi-am cumpărat, la un moment dat, un neglije mare, vaporos, superb, plisat de sus până jos, roșu. Când l-am pus pe mine arăta ca o rochie. Mi-am asortat niște mărgele și cercei la el, așa am cântat”, a explicat marea artistă.

Fiul Aurei Urziceanu s-a născut cu o problemă cardiacă

Fiul ei, Elia Christopher, s-a născut pe 28 octombrie 1971.

„Știam că este băiat. Mi l-am dorit mai mult decât orice pe lume. Dar din ’72 am început să lucrez cu contract și program strict, n-am mai avut când să fac alți copii. Un an am stat cu copilul, apoi l-am dus în România, la mama”, a spus Aura Urziceanu.

Însă copilul pe care și l-a dorit atât de mult s-a născut cu o problemă cardiacă.

„Doctorii au zis să-l întreținem cu niște picături și, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu-l vom opera decât pe la 7 ani. Când am avut o fereastră, l-am luat înapoi în Canada, la control. Îi crescuse tensiunea mult și nu-i mai scădea și doctorii mi-au spus că trebuie operat neapărat. Elia avea 2 ani și jumătate. Asta se întâmpla după moartea lui Duke Ellington.

Timp de 9 luni, Quincy Jones a încercat să dea de mine, ca să-mi propună o colaborare. După două săptămâni de la operație, eu trebuia să încep turneul cu Quincy Jones, în SUA și Japonia. Stăteam cu copilul în spital, luam avionul, ajungeam în orașul în care trebuia să cânt, cântam și apoi fuga îanpoi la avion, ca să ajung iar la spital. Și am ținut-o așa zilnic, o lună și jumătate. Cum puteam să rezist să nu mă duc să-mi văd copilul?”, a explicat Aura Urziceanu.

Aura Urzicenau, obligată de Quincy Jones să se drogheze

Aura a decis să încheie contractul cu Quincy Jones din cauza drogurilor. Potrivit Libertatea, care îl citează pe PR-ul artistei, Radu Mușetescu, Jones ar fi obligat-o să se drogheze.

„Mi-a spus să rup contract cu Quincy Jones pentru că a forțat-o să se drogheze. Spunea că toți se drogau”, a afirmat Mușetescu în anul 2014.

Aura Urziceanu și fiul ei, Elia Rully, s-au distanțat

Aura Urziceanu s-a stabilit în Toronto, în anul 2010. În 2015, soțul ei, Ron Rully, a decedat. Avea 85 de ani. Între timp, Elia s-a mutat în Londra, unde și-a creat o carieră ca producător de muzică electronică, fiind, de asemenea, și un cântăreț apreciat.

Potrivit Wowbiz, relațiile dintre Aura Urziceanu și singurul ei fiu s-au răcit în asemene măsură încât, la un moment dat, ajunseseră să nu își mai vorbească.

Însă cei doi au reușit să își rezolve neînțelegerile și chiar au înregistrat împreună o piesă intitulată „Vom fi împreună din nou”. Piesa a fost înregistrată în studioul lui Elia Rully, pe care acesta îl deține în Londra.

S-a stabilit în Canada și a renunțat la cetățenia română

În anul 2014, artista a transmis o scrisoare deschisă pe blogul ei, în care explica care au fost motivele pentru care a părăsit definitiv România și a renunțat la cetățenia română.

Cântăreața a precizat că a fost deranjată de anumite zvonuri potrivit cărora artista ar fi fost de origine rromă.

„Păcat că în toți acești mulți, mulți ani petrecuți aici la superlativ, nu mi-am pierdut din simțământul de român. Mi-ar fi prins atât de bine și m-ar fi scutit de dezamăgirea, ruptul sufletului, nervii și îmbolnăvirea sufletească pe care am suferit-o și cu care am plecat din România. După cinci ani de urâțenii, răutăți și așa cum mi s-au înfățișat românii în majoritate, nu-mi dau nici cea mai mică portiță de a-i înțelege, admite… dimpotrivă! Sunt goi, fără conștiință, fără suflet, fără educație. Sunt 97-98% răi la suflet, invidioși, urâți, demenți și de o lașitate josnică! Sunt foarte periculoși, că te aduc în stare să-i vânezi și să-i împuști! Nu mă recunosc sub nicio formă prin defectele lor … și sunt plini. Tocmai de aceea renunț la cetățenia română!”, a scris Aura Urzicenau pe blogul ei, potrivit Libertatea.

