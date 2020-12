EXCLUSIV! Andreea Berecleanu, pe coperta Unica de ianuarie, vorbește despre mutarea la Prima TV

De câte ori am avut ocazia să o întâlnesc live pe Andreea Berecleanu – la evenimentele UNICA, spre exemplu –, a fost deschisă să îmi împărtășească în interviuri filmate pentru Unica.ro momente simpatice din sânul familiei ei, să îmi dezvăluie din planurile ei profesionale sau din secretele ei de beauty (recunosc că lookul ei rafinat, minimalist, a fost mereu o inspirație și pentru mine!). Andreea a fost mereu una dintre acele personalități care îmi transmite calm, liniște emoțională, de la care preluăm acele positive vibes la care visăm cu toții.

În ediția de ianuarie, Andreea ne-a povestit despre alegerile pe care le-a făcut din punct de vedere profesional în acest an turbulent. Prima TV se reinventează, iar Andreea este o figură importantă în noua grilă de programe a televiziunii cu vechime în România, iar acest match este o formulă de succes.

Au fost nouă luni de pauză de la pupitrul știrilor TV. Acum te vedem la Prima TV – simți că a fost o perioadă lungă sau pur și simplu câteva luni în care ți-ai reîncărcat bateriile?

Sincer, chiar nu m-am gândit vreo clipă dacă această pauză a fost lungă sau scurtă, eu fiind extrem de ocupată. Mi-am văzut în continuare de viața profesională și personală. Și nu am sesizat vreo diferență, în afară de cea a rigorii unui program strict dat de prezența obligatorie și condiționată a unui program de știri la ora fixă. Altfel, tot ce însemnă jobul meu de comunicator extra televiziune, în relația cu clienții, s-a prelungit cu câteva ore în plus față de programul dinainte de a pleca din televiziune. Pe de altă parte, recunosc că e prima dată când am parte de o asemenea pauză de TV, după 27 de ani.

Cu ce provocare vine noul rol de news anchor la Prima?

Este vorba despre o altă experiență, extrem de plăcută, din câte se pare. Îmi plac oamenii cu care lucrez, îmi place prospețimea lor, spiritul real de echipă, reîntâlnirea cu mulți foști colegi din toate trusturile, îmi place creativitatea zonei de programe și marketing și chiar un anume tip de relaxare, lipsa încrâncenării. De fapt, asta îmi doresc eu în acest moment și s-a nimerit să fie cineva și ceva chiar așa. Prima TV are acum șansa de a se reinventa și are și cu cine!

Dezvăluie-ne din culisele de la Prima – ce e nou?

Eu cred că sunt deja destui ochi pe Prima! Și vor fi din ce în ce mai atenți. Programele Prima mizează pe calitate, pe un spirit tânăr în gândire, pe oameni care au experiență și au demonstrat performanță. Prima mizează pe cultură și educație și crede în oameni! Spre exemplu, la Focus 18 începe și campania editorială „Crede în bine”, în care materialele se vor axa pe oamenii de rând, pe poveștile lor de viață, pe extraordinarul din fiecare dintre noi și mai ales pe ceea ce aduc societății eroii acestor zile. Fie că vorbim despre medici, despre militari, despre donatori de plasmă sau despre oameni cărora nimeni nu le dădea vreo șansă să iasă din boala care a oprit planeta – toate acestea sunt povești de viață care ne demonstrează că umanitatea și speranța nu au dispărut.

Care sunt acele momente-cheie din cariera ta?

Momentele-cheie sunt cele în care am luat decizii importante. Poate că primul a fost alegerea de a face televiziune, în 1993, la SOTI, prima televiziune independentă. Apoi decizia de a merge către Pro TV, un salt calitativ real în acele vremuri, adică ianuarie 1996. Apoi, în 2003, transferul către Antena 1, unde am rămas 17 ani. Și acum Prima TV, la un moment important pentru stația care s-a născut în 1997. După cum arată traseul meu profesional, am avut parte de tot ce e mai bun încât să pot compara, ceea ce e interesant pe o piață media care a crescut în ultimii 15 ani considerabil. De asemenea, mă simt bine că am avut de fiecare dată curajul și libertatea de a o lua cumva „de la capăt“ la nivel de imagine, echipă, dinamică. Îmi place acest tip de competiție cu mine însămi.

Tu și soțul tău aveți un program de lucru intens! Cum vă petreceți acel moment al vostru zilnic, când vă regăsiți, acasă?

Noi ne întâlnim peste zi de câteva ori, iar masa de prânz o luăm mereu împreună. Biroul meu este în vecinătatea clinicii și facem în așa fel încât să ne potrivim ca să ne întâlnim. El, între operații, iar eu, între întâlniri sau ședințe. Apoi, indiferent cât de târziu iese din sala de operații, îl aștept și ne poate prinde chiar și 2 noaptea. Dimineața o luăm de la capăt, începând cu o cafea pentru fiecare, iar weekendurile le petrecem în familie și alături de prieteni. Suntem fericiți cu ce avem, nu ne dorim decât să fim sănătoși și să ne bucurăm de aceste momente.

Dacă aveți divergențe în cuplu, cum gestionați momentul?

Sigur că putem avea și păreri diferite, eu cred că face parte din evoluția oricărui cuplu, acolo unde e dragoste. Ni le respectăm, comunicăm, tragem concluziile și mergem mai departe. De obicei, aceste discuții sunt legate de viziuni diferite în aspecte din zona profesională. Pe plan personal însă, punctele noastre de vedere coincid în toate privințele.

Ai peste 360 de mii de urmăritori pe Instagram – cât timp petreci pe această platformă?

Și 520 de mii pe Facebook!:) Îmi respect telespectatorii, dar și urmăritorii de pe rețele. Am o relație directă și onestă dintotdeauna cu publicul. Cei care au acum peste 45-50 de ani mă știu de când aveam 18 ani, eram cumva de aceeași vârstă. Practic, am crescut împreună, am cu mulți aceleași valori. În plus, sunt o persoană empatică, simt ce vor oamenii să-mi transmită când îmi scriu sau ne întâlnim pe stradă. Sunt rare cazurile în care cineva sau ceva mă deranjează, în general am un public urmăritor civilizat și educat. Și, da, este o formă de respect să interacționez cu oamenii care îmi adresează întrebări public sau în privat.

La ce resurse apelezi când te simți epuizată și stresată?

Dorm. Stau lungită și încerc să mă relaxez cât mai bine. Ascult muzică clasică și fac masaj. Mă plimb în parc și respir adânc, vizitez locuri care-mi plac, gătesc ceva special, mă uit la un film clasic, recitesc o carte care mi-a plăcut, încerc să alung gândurile rele sau ce mă copleșește în acel moment.

Care sunt cele mai frumoase lecții pe care le-ai învățat de la copiii tăi, Eva și Petru?

Să râd cât pot de des și de mult, să nu mă iau prea în serios, să le ascult cu atenție argumentele când avem păreri diferite, să nu iau în tragic minciunile, ele pot fi nevinovate. Să încerc să nu mai muncesc de dimineață și până seara, fără pauze.

Simt că lumea te întreabă des cum păstrezi echilibrul între rolul de mamă, soție și profesie…

Sfatul meu pentru ei este să facă așa cum simt, să-și urmeze instinctul și să fie influențați doar de dragoste. Aceasta e rețeta mea, deși nu e nimic special. Totuși, în zilele noastre, lucrurile firești au devenit o provocare.

Foto: Tudor Cucu

Styling: Irina Hartia

Make-up: Alexandra Crăescu

Asistent make-up: Ruxandra Milea-Popa

Hair: Adonis Enache (Balmain Hair Couture Ambassador)

Asistent hair – Ionut Roșu (Endorphin Lab)

