Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru soțul ei, actorul George Burcea

Am știut din prima zi când l-am cunoscut pe George la filmarea clipului Rece, că el va fi tatăl copiilor mei. Abia dupa 6 luni ne-am găsit și după încă 6 am conceput-o pe Elluța.

Mi-am dorit ca tatăl copiilor mei să fie implicat, devotat și iubitor și așa am simțit în acea zi că va fi George și nu m-am înșelat.

Alături de acest frumos mesaj, artista a publicat și o poză în care apar ea și George.

Așa cum era de așteptat, fanii au copleșit-o cu mesaje pe Andreea, în doar câteva minute aceștia trimițându-i zeci de mesaje de felicitări.

