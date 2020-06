Andreea Bălan, declarații neașteptate. Artista a îmbrăcat rochia de mireasă a doua oară

Andreea Bălan și-a luat inima în dinți și a vorbit despre stările prin care a trecut și despre sentimentele care au încercat-o în momentul în care a îmbrăcat pentru a doua oară rochia de mireasă, întocmai rochia cu care s-a cununat religios cu soțul său, George Burcea, cu care se află în plin proces de divorț: “Dragilor, acesta este lucrul surpriză al videoclipului, pentru că este vorba despre rochia de mireasă, rochia principală de mireasă cu care am intrat în biserică. N-am crezut că o s-o mai port vreodată.

Pe cealaltă am mai purtat-o la niște premii, Premiile Elle, dar pe aceasta, care este, de fapt, cea importantă și specială, și cu trenă… uitați că regizorul a vrut să o port în acest clip. Dacă am emoții? Bineînțeles că am emoții, că e ceva special, de suflet… Dacă mă doare?! Încă nu m-am gândit ldacă mă doare dacă o port. Dar, mă bucur că o port, pentru că o rochie de mireasă trebuie purtată de mai multe ori în viață. În schimb, eu o port nemaifiind căsătorită, nemaifiind cu soțul. Dar… e o superbitate și e păcat să nu o port”

În timp ce regizorul și una dintre colegele sale aranjau rochia de mireasă, Andreea Bălan l-a întrebat: “Domnule regizor, de ce ați vrut să filmăm cu această rochie de mireasă?”. Răspunsul a venit imediat: “Că ai avut-o la nuntă”. Ulterior, cântăreața a insistat: “Da, și de ce ați avut această idee să fiu în rochia de mireasă?”, iar artistul i-a explicat: “Că acolo a început totul și aici se termină”.

Andreea Bălan a mai punctat în vlogul său: “Am avut parte de o căsnicie scurtă, începe cu o rochie, se termină cu aceeași rochie. (…). Am renăscut, am fost în durere, suferință, în baia de sânge. Apoi, am fost senzuală, mireasă frumoasă, am fost în cioburi, statuie, nemișcată, împietrită. Practic, în acest clip s-a trecut prin toate stările emoționale pe care le are o persoană când suferă, se desparte de cineva. De la furie, la suferință, la resemnare și, apoi, la renaștere.

A fost foarte greu să port în rochia de mireasă, este dificil să te reîmbraci în rochia de mireasă, dar… îmi place, este foarte frumoasă. Pe de-o parte, m-am simțit bine, dar a fost și greu. Dar, știu că am făcut-o pentru un videoclip foarte bun, așa că a meritat. Pentru această piesă minunată, care este povestea mea și, cred, că și povestea multora dintre voi. Și sper ca în această piesă să vă regăsiți, dragilor, cu toții și să vă simțiți bine, să ascultați această piesă."

