Andreea Antonescu, în ipostaze intime alături de Ștefan Manolache, în noul videoclip. Ce spune artista despre relația lor

Andreea Antonescu și Ștefan Manolache au filmat împreună pentru noul videoclip, iar cei doi apar în ipostaze intime, fapt care i-a determinat pe fani să se întrebe dacă nu cumva aceștia s-au împăcat. Artista a făcut lumină în acest caz și a explicat care este povestea din spate și cum a hotărât să îl filmeze împreună cu Ștefan; „În momentul acesta eu și Ștefan ținem legătura,nu mai suntem blocați,dar nici împăcați! Atunci când am primit demo-ul am simțit, încă de la prima ascultare, că piesa “Te cert cu vin” relateaza întocmai un nou episod al vieții mele, relația noastra, prezentul…Am discutat cu Oxi și Cercel Lazar, regizorul clipului și am stabilit că ar trebui organizat un casting pentru a se găsi un partener în clip! Totuși, în aceeași formulă, am ajuns la concluzia că dacă piesa este atat de reală, despre noi, poate ar trebui să îmi asum o “Nebunie” și să merg până la capăt, să arăt publicului povestea trăită de mine, așa cum e ea!

Asumată fiind, nu am luat în calcul, nici după despărțire, a-l “scoate” pe Ștefan din clip pentru că, a fost un episod frumos al vieții mele, o poveste ce merită să rămână în timp! Niciodata nu mi-a plăcut să fiu altceva decât ceea ce sunt și mă bucur că atât de mulți oameni s-au regăsit în această piesă! La final, când tragem linie, cred că cel mai important e să mori cu amintiri, nu cu vise!”, – a declarat Andreea Antonescu pentru cancan.ro.



Vezi imagini cu Andreea Antonescu și fostul său iubit în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro