Andi Moisescu, detalii din izolare: „Ne lipseşte că nu ne mai putem vedea unul cu celălalt”

Andi Moisescu se află în izolare alături de familia sa, de soția sa, Olivia Steer, și de cei doi băieți, însă merge zilnic la muncă, adică la stidioul unde înregistrează Apropo TV și face ceea ce înainte făcea o echipă întreagă și asta pentru că juratul de la Românii au talent și-a trimis echipa acasă, pentru a o proteja:

„Studioul este foarte aproape de casa mea şi aş putea spune că aici m-am izolat eu. Este un decor drăguţ, 360, deoarece filmez totul, atât pentru canalul meu de Youtube, cât şi pentru emisiune. Am trimis toată echipa acasă de la bun început şi am rămas singur aici, aşa că volumul de muncă este mai ridicat. Practic, duc emisia de „Apropo TV” de la un capăt la altul. Am avut şi zile cu 21 de ore de filmare, editare şi montare. Viaţa mea are două locaţii: acasă şi la studio! Cred că fiecăruia dintre noi ne lipseşte că nu ne mai putem vedea unul cu celălalt, că nu mai avem interacţiune”, – a mărturisit Andi Moisescu pentru Click! .

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro