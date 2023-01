„Burlacul” Andi Constantin și-a găsit jumătatea. Cine este femeia care i-a pus inima pe jar

Andi Constantin, fostul protagonist al emisiunii “Burlacul”, de la Antena 1, are o iubită nouă și este mai fericit ca niciodată.

Andi Constantin are 32 de ani, este antreprenor, creator de conținut și multiplu campion de fitness. El a prezentat în 2021, în sezonul al șaselea al emisiunii matrimonială “Burlacul”, de la Antena 1. La vremea respectivă, Andi Constantin nu avea o parteneră și era în căutarea femeii ideale pentru el.

Andi Constantin: „Îmi doresc o familie!”

”Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii.

Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!” – spunea el acum doi ani.

Andi a fost, în trecut, „Ispită” în emisiunea “Insula iubirii”. De asemenea, Andi Constantin a făcut parte și din echipa Războinicilor, în Survivor România 2020.

Andi Constantin și-a găsit jumătatea

Fostul “Burlac” și-a găsit acum o femeie care îi face inima să tresară. Andi a povestit, într-un interviu recent, că iubita l-a cucerit prin simplitate și naturalețe. Ea colegă cu el la sala de fitness. Lucrează, ca și el, în industria fitness-ului și relația lor durează de trei luni.

„În prezent sunt într-o relație, nu neapărat ea este motivul deciziilor mele de acum, pentru că această decizie am luat-o înainte de a fi într-o relație. Este prea devreme să vorbim despre o căsătorie. Sunt de trei luni împreună cu ea și suntem destul de bine. Am fost cucerit de ea prin simplitatea și naturalețea pe care o are. Este pasionată de sport, la fel ca și mine și lucrează în industria fitness-ului.” – a declarat Andi Constantin pentru Click!

„Nu facem planuri de căsătorie momentan”

Momentan, Andi Constantin și iubita lui sunt la începutul relației, așa că nu se poate vorbi despre o căsătorie. Dar Andi își dorește să-și întemeieze o familie. Iar dacă traseul lor sentimental va decurge șa cum își doresc, sunt șanse mari să auzim și de o nuntă în ceea ce-i privește.

„Planurile nu le fac momentan cu iubita mea, cele de viitor, pentru că știi, este o vorbă: Dumnezeu râde la planurile noastre, dar dacă totul o să meargă bine între noi, de ce nu să ne căsătorim? O să vedem”, – a adăugat el.

