Anca Pandrea, de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu actrița

Anca Pandrea (76 de ani) a ajuns din nou de urgență la spital. În martie, actrița și-a dislocat umărul, după ce în ianuarie și februarie a avut alte două accidentări.

„Iar mi-a fost rău, mi s-a ridicat tensiunea, n-am vrut să merg nicăieri. Până la urmă, am ajuns la spital. Mi-au pus perfuzie, au fost drăguți medicii de la Urgență. Am mers cu Salvarea și am stat câteva ore, de la 16:00 până pe la ora 20:30. La un moment dat, am transpirat, vedeam doar culori și nu mai reacționăm și mi-au spus că era să mă piardă. Am venit apoi acasă și o prietenă mi-a făcut orez cu morcov și piept de pui. Ușor, ușor mi-am revenit. Mai am o vânătaie urâtă aici pe mână (n.red.: de la injecții), restul s-au retras. Victor Ila și soția lui mă mai ajută”, a povestit actrița, pentru Click!.