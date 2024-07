Anca Dinicu a dezvăluit sexul bebelușului: „A fost un miracol, știam că nu am cum să fac copii”

Anca Dinicu (34 ani) a dezvăluit sexul bebelușului. Îndrăgita actriță urmează să devină mamă pentru prima dată peste câteva luni și până acum a ales să păstreze discreția în ceea ce privește sarcina. Recent, ea a fost invitată în podcastul lui Gojira, unde a ales să spună dacă va avea o fetiță sau un băiețel.

Anca Dinicu a dezvăluit sexul bebelușului

Anca Dinicu a anunțat de Ziua Copilului că este însărcinată pentru prima dată, iar de atunci nu a mai vorbit despre acest subiect. Invitată zilele trecute în podcastul lui Gojira, actrița a precizat că a urmat un tratament pentru a putea avea un copil, după ce medicii i-au spus că nu poate rămâne însărcinată.

„A fost un miracol, știam că nu am cum să fac copil. Medical vorbind, mi s-a spus că nu am cum să fac copil dacă nu fac tratament și nu mi-a venit să cred. După două luni aproape am aflat și eram în șoc, încă sunt în șoc uneori, dar am zis că fac tot ce ține de mine ca să duc sarcina asta foarte bine, să fiu cuminte, să mă odihnesc”, a afirmat Anca Dinicu în cadrul podcastului „Aproximativ discuții cu Gojira”.

Actrița a dezvăluit că s-a simțit nevoită să își anunțe sarcina mai devreme decât ar fi trebuit de teamă că s-ar putea afla din altă parte.

„Nu simțeam neapărat că e momentul să anunț. Nu se făcuseră încă nici trei luni, nu e bine să zici până când nu ies analizele bine, până când nu păstrezi sarcina, că e totul ok, mai bine zici familiei, oamenilor foarte apropiați. Și mi-a fost frică și am zis că decât să se răsufle din altă parte, mai bine zic eu”, a precizat ea.

Anca Dinicu a dezvăluit acum și care este sexul bebelușului pe care îl va avea cu iubitul ei, Georgian. Întrebată de Gojira dacă va da o petrecere pentru a afla dacă bebelușul este fetiță sau băiețel, actrița a răspuns: „Nu. Îți zic direct acum, e băiețel! Nu am mai zis”.

Actrița a anunțat că este însărcinată de 1 iunie

Anca Dinicu a luat pe toată lumea prin surprindere pe 1 iunie, de Ziua Copilului, când a anunțat, printr-un mesaj scurt, că urmează să devină mamă. În același timp, ea l-a prezentat și pe iubitul ei, Georgian.

„De Ziua Copilului vă spun că așteptăm un copil. Eu și cu tipul ăsta din spatele meu. Mai bine să aflați de la mine decât de la vreo mătușă care a auzit de la o nepoată. Bun, acum că știți, stau liniștită. Sărbătoriți frumos copilul din voi cu orice ocazie. La mulți ani!”, a scris ea pe Instagram.

Cine este Georgian Păun, iubitul actriței Anca Dinicu

Georgian Păun, partenerul de viață al Ancăi Dinicu, este din Calafat, are 30 de ani și este un fost baschetbalist profesionist.

Acesta a jucat pentru mai multe echipe precum BCM U Pitești, SCM Timișoara, Farul Constanța, BC CSU Sibiu și Athletic Constanţa. Bărbatul a ales să se retragă din baschet după moartea lui Kobe Bryant.

„Kobe Bryant este motivul pentru care m-am apucat de baschet şi unul dintre motivele care m-a facut să nu mai joc. L-am urmărit toată copilăria mea, îi ştiam toate highlights-urile, inclusiv după ce a terminat cariera de sportiv de performanţă, îl urmăream cum se dezvolta în afara terenului şi cum în ultimul timp a început să apară din nou la meciuri împreună cu Gigi. Personal pe mine m-a afectat moartea lui, pentru că l-am urmărit toată copilăria şi adolescenţa mea. Motivul pentru care nu am mai continuat să joc este că moartea lui m-a învăţat că în viaţă trebuie să facem ce ne face fericiţi şi să trăim în prezent, pentru că viaţa este foarte imprevizibilă”, a spus Georgian Păun pentru baschet.ro în urmă cu ceva timp.

