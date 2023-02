Alina Eremia, despre operații estetice și trucuri de înfrumusețare: „Fiecare este liber să decidă asupra corpului său” / Exclusiv

Alina Eremia, o prezență inconfundabilă pe scena muzicală din România, nu este doar talentată, dar are și o siluetă de invidiat. Cum reușește să se mențină în formă? Artista și-a dezvăluit secretele, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Cântăreața Alina Eremia (29 ani) are mare grijă să arate impecabil de fiecare dată când arată în public. Însă nu doar machiajul are tot meritul, ci și faptul că Alina are mare grijă de ea.

Cum își îngrijește tenul Alina Eremia

Artista are un ten strălucitor și sănătos, iar admiratoarele ei au încercat să afle care sunt trucurile de înfrumusețare folosite de aceasta. Doar că, spune Alina, nu apelează la tratamente complicate pentru a arăta bine.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„Încerc să-mi păstrez pielea cât mai hidratată, să folosesc produsele potrivite pentru tipul meu de ten, să beau apă și, din când în când, aplic măști sau merg la un tratament de întreținere. Nu vreau să exagerez și să supraîncarc tenul”, a precizat cântăreața pentru Unica.ro.

Alina Eremia: „Nu am nicio operație estetică”

Alina Eremia ne-a vorbit și despre operațiile estetice, precizând că până în prezent nu a apelat la ele.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am considerat că e necesar. Nu sunt împotriva lor, atâta timp cât sunt făcute cu măsură sau corectează ceva anume. Fiecare este liber să decidă asupra corpului său, dar e important să nu ignorăm componenta medicală și cea psihologică”, a explicat artista.

„Stima de sine nu ar trebui să fie influențată de asta și în tot demersul ăsta, nu ar trebui să se piardă unicitatea fiecăruia. Diversitatea e frumoasă”, a completat Alina Eremia.

Citește și: Imaginea cu care Alina Eremia și-a surprins fani. „M-a luat cu palpitații când am citit”, „Ce bine ți-ar sta însărcinată”

Citește și: Alina Eremia, despre cel mai copleșitor moment din carieră: „Am avut un gol în stomac”

Secretul siluetei ideale: „Țin consumul de zahăr la minim”

Are o siluetă de invidiat, dar artista ne-a mărturisit că nu urmează nicio dietă, ci are grijă la ceea ce mănâncă și face și sport.

„Sănătatea tenului merge mână în mână cu regimul alimentar și, în același timp, și cu sportul. Sunt corelate. Nu țin nicio dietă, sunt atentă să nu fac excese, evit mâncărurile prăjite sau foarte grase pentru că nici stomacul meu nu le digeră prea bine și țin consumul de zahăr la minim”, a dezvăluit Alina Eremia, în exclusivitate, pentru UNICA.RO.

Artista a explicat că nu are un meniu foarte diversificat, însă „nu sunt adepta preparatelor din pește sau a fructelor de mare”.

De asemenea, cântăreața a afirmat că merge la sală și face și plimbări lungi cu cățelul ei, King.

„Merg la sală, deși s-au mai rărit vizitele din cauza programului. Am noroc cu cățelul meu cu care fac plimbări lungi. Mersul pe jos chiar face piciorul frumos”, a precizat Alina.

Alina Eremia, despre frumusețea trucată „vândută” pe rețelele de socializare

Trăim într-o eră a tehnologiei, în care tot mai mulți aleg să se promoveze pe rețelele de socializare, iar cei mai mulți preferă să își modifice fotografiile înainte de a le publica. Alina Eremia are o comunitate de peste două milioane de persoane pe Instagram, astfel că am vrut să aflăm ce părere are despre „frumusețea trucată” de pe social media.

„Toată lumea își editează pozele. Nu cred că e ceva greșit dacă nu se pierde contactul cu realitatea. Depinde cum o faci și în ce măsură. Dacă ceea ce afișezi pe social media nu-ți deformează percepția și reflectă cine ești tu, atunci e ok”, a explicat artista.

Citește și: Alina Eremia, probleme de sănătate din cauza presiunii de a face performanță: „Am învățat multe lucruri”

Citește și: Alina Eremia, totul despre relația cu Edi Barbu: „Ne-am îndrăgostit sufletește” / Exclusiv

Care este cea mai mare realizare a Alinei Eremia

Are o carieră încununată cu reușite, majoritatea pieselor ei fiind difuzate zilnic pe radio. Dar dacă ar putea să se întoarcă în timp, ce ar schimba Alina Eremia la viața ei?

„Absolut nimic. Nu vreau să sune a clișeu, dar dacă dețineam deja răspunsurile și soluțiile perfecte, care ar mai fi rostul experiențelor? Suntem suma tuturor alegerilor, bune sau rele, și doar așa putem ține evidența evoluției noastre”, a explicat cântăreața.

Vorbind despre realizări și eșecuri, Alina Eremia a precizat: „Cea mai mare realizare a mea este tot ce am construit până în punctul ăsta, iar cel mai mare eșec este frica de eșec”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alina Eremia

Foto: Robi Boscai, Instagram