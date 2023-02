Alimentul pe care îl evită Amalia Năstase: “Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi”/ Exclusiv

Amalia Năstase a slăbit spectaculos, apoi a mai luat câteva kilograme. Cu toate astea reușește să arate în continuare foarte bine, deși recunoaște că nu e tot timpul pe cântar. Vedeta a schimbat câteva reguli în stilul de viață și a dat peste un medic care o ajută să funcționeze așa cum trebuie.

Amalia Năstase are convingerea că pâinea albă trebuie evitată dacă ne dorim să câștigăm bătălia cu kilogramele.

Amalia Năstase: „Când stau acasă pot să mănânc piept de curcan cu salată”

“Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi în viață. Și am început să mă ocup de ce îmi place mie să fac în viață . Evident, nici nu mă îndop, dar nici nu mai stau să număr cântarul. Mănânc fără pâine, dar când am chef mănânc și dulciuri. Am fost la Paris și am mâncat și croissante. În America mănâc cupcakes. În decembrie am fost la un congres de anti-aging. Când plec undeva și e mâncare bună, mănânc chiar și fast food, dar când stau acasă pot să mănânc piept de curcan cu salată”, povestește Amalia Năstase pentru Unica.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 4)

În general, Amalia Năstase consideră că pâine albă e de evitat și că e de preferat cea cu cereale integrale. “Pâinea albă chiar e dazastru mondial”, susține vedeta.

„M-a ajutat foarte mult că sunt tot timpul în legătură cu un medic nutriționist și de medicină funcțională”

Amalia Năstase ține astăzi legătura cu doi medici, un nutriționist și un medic de medicină funcțională, care au ajutat-o să își explice anumite procese.

“Am fost la Congres cu Dr. Ioana Berciu, care e medic de medicină funcțională. Dacă te trezești obosit, după ce ai dormit o noapte întreagă, asta înseamnă că nu funcționezi cum trebuie. Nu contează neapărat numărul de kilograme, dar trebuie să vezi ce nu merge, care sunt dezechilibrele.

De exemplu, dacă ai tiroidă, te umfli, poți să mănânci doar salată și să nu slăbești atât de repede cum ar slăbi altcineva. Medicina funcțională te face să funcționezi. M-a ajutat foarte mult că sunt tot timpul în legătură cu un medic nutriționist și de medicină funcțională, știu ce se întâmplă cu corpul meu și cu vârsta”, mai spune vedeta pentru Unica.ro.

Amalia Năstase: “La noi e un party tot timpul”

Amalia Năstase are și o viață de familie foarte frumoasă. Căsătorită cu Răzvan Vasilescu, vedeta recunoaște că relația dintre ei nu a fost zdruncinată deloc în timpul pandemiei, când cuplurile au fost nevoite să petreacă timp împreună și nu au trecut testul.

‘Secretul e că ne iubim foarte mult. Nouă ne face plăcere să stăm unul cu altul, avem o relație foarte frumoasă, și cu copiii. La noi e un party tot timpul”, a spus Amalia Năstase, pentru UNICA.RO.

Amalia Năstase și Răzvan s-au căsătorit civil în Las Vegas, dar au făcut nunta în România, iar fericirea le-a fost completată de apariția fiului lor pe lume. Cei doi au și o slăbiciune comună, aceea pentru parfumuri. „Soțului meu îi plac cărțile foarte mult și mirosul pe care îl au, de bibliotecă, de vechi, amestecat cu lemn. Și tot timpul îi fac cadouri parfumurii care au și esență de lemn și esență de fum”, adaugă Amalia pentru Unica.ro.

Foto: Facebook