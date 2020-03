Alexandra Stan, mesaj din izolare: „Am imunitatea scăzută și nu risc

Alexandra Stan a intrat în direct prin video call în timpul emisiunii Vorbește lumea de la Pro TV și a spus că a ieșit afară doar de 8 martie, când s-a întâlnit cu fetele pentru a mânca ceva. Înainte de asta, petrecuse deja o săptămână în casă și făcuse antibiotice, din cauza unei infecții în gât. Odată cu primele restricții impuse de autorități legate de prevenirea răspândirii noului coronavirus, artista a ales să rămână în casă, explicând:

„Am imunitatea scăzută și nu risc. Stau în casă de mult timp. […] Aici în Constanța nu m-am văzut cu nimeni în afară de nepoțeii mei. Îmi fac singură cumpărăturile – pentru mine și pentru ai mei. E un pic mai greu, pentru că ei nu stau în Constanța, ei stau în Valu lui Traian, și va trebui să mă duc mai des să le fac cumpărăturile, pentru că ei nu găsesc mare lucru în zonă“.

Întrebată de cei doi prezentatori ai emisiunii, Adela Popescu și Cove ce activități are în casă, de când se află în autoizolare, Alexandra a împărtășit:

„Cânt prin casă, compun, fac curățenie toată ziua, gătesc, dar am început să fac chestii mai elaborate – prăjitură la cuptor etc. Înainte îmi făceam ceva repede – minuturi, o omletă, un grătar, o salată“.

Foto: instagram.com/alexandrastantheartist

