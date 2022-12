Afacerea cu care George de la Body&Soul și soția lui s-au îmbogățit. De Crăciun au cele mai multe comenzi

Pe George Moncenu îl știe toată lumea din perioada în care cânta în trupa Body&Soul, însă puțini știu cum arată familia artistului, dar și care este afacerea cu care a dat lovitura.

George Monceanu a cunoscut faima la începutul anilor 90, atunci când făcea parte din trupa de băieți Body & Soul. După ce s-a lăsat de muzică, artistul și-a întemeiat o frumoasă familie și s-a ocapat de afacerea moștenită. Invitat la emisiunea „Vorbește Lumea, artistul a povestit că perioada sărbătorilor este una foarte aglomerată datorită bussines-ului pe care îl conduce.

George Monceanu de la Body&Soul conduce o afacere profitabilă

În urmă cu 20 de ani adolescenții fredonau piesele ”Superfemei” ori ”Ne-au topit căldurile”, scoase cu trupa sa, Body&Soul, astăzi George Monceanu este un om de afaceri de succes. Artistul a preluat afacerea cu mezeluri de la tatăl său, iar muzica a rămas o pasiune.

„Perioada asta este destul de aglomerată pentru mine și Cristina. Îmbrăcăm cârnații. Avem cam 150 de elfi în fabrică și pregătesc caserolele. Este o perioadă mai aglomerată acum, iar din ianuarie ne relaxăm”, a spus George Monceanu la „Vorbește Lumea”.

Cum se pregătește familia Monceanu de Crăciun

După ce muzica a căzut pe planul secund, George Enceanu și-a întemeiat o familie frumoasă. Alături de soția sa, Cristina, artistul are o fetiță și un băiat, pe Izabela și pe Edi.

„Ne pregătim intens, decorăm casa, avem și o petrecere cu prietenii înainte să mergem la bunici ca să petrecem și cu ei. Am împodobit deja bradul. Ca și atmosferă, noi pregătim foarte mult de mâncare. Când a fost meciul cu Argentina am chemat prieteni din Mexic, Italia. Am făcut fasole cu ciolan. Pe mine mă relaxează foarte mult să gătesc și am noroc că mă ajută mult”, a mai adăugat artistul.

Iar când nu sunt ocupați cu afacerile, cei patru călătoresc foarte mult în străinătate.

„Ne-am propus anul acesta să fim plecați de ziua fiecăruia dintre noi și am reușit. Am mers la câte un parc de distracții. De ziua Izabelei am fost la Disneyland, a fost o surpriză pentru ea. Nu știa că plecăm, i-am spus abia la aeroport și de ziua lui Edi la Port Aventura, în Spania”, a declarat soția artistului la Vorbește Lumea

„A fost foarte neașteptat pentru mine pentru că mi-au spus că mergem la buni, la patru dimineața m-au trezit din somn. Mi-a plăcut că puteam să mă dau peste cap”, a adăugat Izabela.

Trupa Body & Soul va scoate un nou single

Trupa Body&Soul a luat naștere în anul 1993, iar membrii formației: George, Laurențiu, Florin, Lucian și Bogdan au debutat ca dansatori înființând o trupa de dans, urmând ca timp de trei ani să participe la diferite turnee naționale alături de vedete autohtone.

În 1996, compozitorul Mihai Alexandru este cel care a descoperit ca băieții au si calități vocale și i-a încurajat să înființeze și o trupa de muzica dance cu același nume. Între timp, Lucian, unul din membrii trupei, se hotărăște să își părăsească colegii și astfel Body&Soul rămâne în patru: George, Laurențiu, Florin și Bogdan.

Cei patru au debutat oficial în 1997 la Festivalul de la Mamaia, acolo unde au primit și premiul pentru „Originalitate”. În cadrul aceleași emisiuni, artistul a declarat că pregătește un nou single alături de colegii de trupă.

