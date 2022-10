Actrița Olga Bălan și-ar dori să trăiască în altă epocă: „Femeia era femeie”

Actrița Olga Bălan (55 ani) a dezvăluit că și-ar dori să trăiască într-o altă epocă, pe când femeia era frumoasă și nu „vulgară”.

Olga Bălan a trăit o perioadă în Italia, însă de câțiva ani a revenit în România. Însă spune că nu se regăsește în societatea de astăzi.

„M-am născut într-o perioadă care nu-mi aparține. Mă vedeam ăn epoca barocă sau în cea a perioadei lui Mailyn Monroe, în care nu existau operații estetice, dar ce frumuseți erau atunci. Pentru că femeia era femeie, elegantă, rafinată, senzuală fără a fi vulgară. Exprima mult din punct de vedere artistic. Atunci frumusețea și tot ceea ce se exprima prin cântece, teatru, era divin. Azi e de o vulgaritate ieșită din comunI”, a declarant actrița pentru Impact.ro.

„Femeia era cu adevărat femeie, făcea bărbatul să viseze, dar și publicul. Nu se dezvăluiau cu totul, cum o fac azi și se creea o chestie de seriozitate, de șarm. Traim din păcate într-o epocă teribilă. Nu înțeleg de ce merg până la extremă, să iasă în evidență cu tot ce e urât și nu cu tot ce e frumos”, a mai spus Olga Bălan pentru sursa citată.

Potrivit actriței, în Italia femeile care apar la televizor nu mai sunt acceptate dacă au operații estetice vizibile.

„Ei nu mai acceptă ca atunci când faci televiziune să vii cu buzele exagerat de mari, de doi metri, ci să fii cât mai naturală. Chiar dacă treci pe la vreun medic estetician, nu trebuie ca asta să iasă în evidență”, a povestit Olga Bălan.

Olga Bălan, despre abuzurile din teatru și cinematografie

În urmă cu câteva luni, Olga a vorbit despre hățuirea și abuzurile din cinematografie și teatru.

„Nu spun că nu este adevărat, există aceste persoane mizerabile, din păcate, dar eu am avut noroc, pentru că am un agent cinematografic de când am făcut primii pași în Italia ca actriță. Nu l-am schimbat tocmai din această cauză, pentru că era un om cum trebuie. Este foarte greu în ziua de astăzi să mai găsești oameni cum trebuie. Nu m-am dus niciodată la castinguri, doar unde mă trimitea el, eram cerută și exista garanția că nu poate să mi se întâmple absolut nimic. Dar există. Tinerele noastre trebuie să fie foarte atente pentru că, din păcate, știm foarte bine, s-a întâmplat și la Hollywood, se întâmplă și la case mai mici. Trebuie să fim atente ca femei din punctul acesta de vedere”, spunea ea atunci.

Sursă foto: Facebook/ Dragoș Zaharia