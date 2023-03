A murit Tiberiu Ceia! Artistul își pierduse și soția în urmă cu aproape patru ani

A fost considerat Prințul muzicii populare! Tiberiu Ceia a renunțat la cariera de profesor pentru a urca pe scenă și a bucura lumea cu glasul lui. Acum a părăsit-o pentru totdeauna.

Artistul a plecat, ieri, discret din această lume, așa cum a și trăit. Avea 82 de ani și de câțiva ani se lupta cu mai multe probleme de sănătate. În 2019, artistul și-a pierdut și marea iubire. Anca Ceia a fost răpusă de o boală necruțătoare, iar dispariția ei a lăsat un gol imens în sufletul marelui solist.

Tiberiu Ceia și soția, legați sentimental timp de 52 de ani

Anca și Tiberiu Ceia au fost căsătoriți timp de 52 de ani și au împreună un băiat, pe Cristian, care locuiește de ani buni în străinătate.

”În primul rând, am fost doi prieteni foarte buni care se iubeau. Şi, în timp, am ajuns la concluzia că nu putem trăi unul fără altul, că ne completăm. Eram înţelepţi amândoi, dar mai ales soţia mea. Ea era cea care menţinea balanţa.

Dacă vedea că eu am o perioadă dificilă şi nu putea să mă ajute din prima, mă lăsa în apele mele. Iubirea noastră din tinereţe s-a transformat într-o prietenie ce nu poate fi spulberată. Aşa că prietenia şi înţelepciunea, mai ales a femeii, sunt ingredientele ce ţin o căsnicie”, declara Tiberiu Ceia, în trecut, pentru revista “Taifasuri”.

Tiberiu Ceia: ”Talentul l-am moştenit de la ambii părinţi, dar şi de la bunici”

Tiberiu Ceia, interpretul melodiei „Frumoasă-i vecina noastră”, era idolul femeilor în anii comunismului, dar în inima lui nu și-a găsit loc decât o singură persoană. Glasul l-a moștenit de la părinți, care cochetau, de asemenea, cu muzica.

”Primele cântece le-am auzit în casă. Chiar cel care a devenit unul iubit în muzica populară, Frumoasă-i vecina noastră, îl cântau părinţii la petrecerile lor. Eu am transformat textul, influenţat fiind de poezia populară, de cea din perioada de început a literaturii noastre, şi a ajuns un cântec foarte iubit.

Talentul l-am moştenit de la ambii părinţi, dar şi de la bunici. Bunicul din partea mamei avea un glas superb, iar cel din partea tatălui era corist şi cânta în fanfara Vărădiei de lângă Oraviţa”, povestea Tiberiu Ceia pentru sursa menționată.

Tiberiu Ceia: ”Am renunţat la această meserie după 12 ani”

A fost profesor de limba română, dar pentru muzică s-a îndepărtat de catedră. Cu toate astea, nu a regretat niciodată drumul ales. Ion Dolănescu i-a fost un prieten bun.

”Am renunţat la această meserie după 12 ani, timp în care am fost profesor şi la gimnaziu, şi la liceu. În perioada aceea începusem să fiu chemat la spectacole. Salariul meu de profesor era de 1.100 de lei pe lună, iar la spectacole câştigam 400 de lei pe seară.

De prin 1975 am început să fiu invitat să cânt, iar în 1978 am plecat definitiv din învăţământ şi am colaborat cu aproape toate orchestrele din ţară”, a mai spus artistul.

