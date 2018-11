Un medic avertizează că hemoroizii au simptome comune cu boli grave: “Nu vă mai diagnosticați singuri”

Boala hemoroidală datează încă din cele mai vechi timpuri, dar stilul de viață modern îi este prielnic, mai cu seamă atunci când nu facem sport, mâncăm haotic sau ne stresăm excesiv. 1 din 2 oameni se poate confrunta la un moment dat în viață cu problema hemoroizilor, adică 50% din populație. Motiv pentru care este important să știm care sunt factorii declanșatori, dar și ce avem de făcut atunci când depistăm această afecțiune.

Ce declanșează boala hemoroidală

Factorii care pot declanșa boala hemoroidală sunt multipli: constipația, perioadele lungi de diaree, sarcina, consumul de alcool excesiv, statul îndelungat pe scaun sau chiar pe toaletă, sportul în exces, obezitatea, dietele pe bază de proteină, conform dr. Dan Andronesi, medic primar chirurg la OK Medical, clinică specializată în diagnosticarea și tratarea hemoroizilor.

Acesta avertizează și asupra faptului că nu trebuie să ne diagnosticăm singuri și la primele semne să mergem la un medic proctolog, pentru că în spatele afecțiunii interpretată drept banali hemoroizi și tratată după ureche, se pot afla diagnostice cu adevărat grave.

”Recent, am văzut o doamnă care credea că are abces anal, probabil citise pe internet, când, de fapt, avea o tumoră sângerândă, care trebuie operată, iradiată. Sau, mai demult o altă doamnă de 40 de ani, tânără, credea că are un hemoroid de câteva luni, de fapt era o tumoră anală, a fost trimisă la iradiere, după aceea a trebuit operată. Iar operația în cancerele de anus înseamnă amputație de rect. Dacă ea venea de la început, când era un polip sau o formă benignă, nu se ajungea la formele grave și la tratamentele agresive”, spune medicul.

În loc de hemoroizi am putea avea o tumoră

Pentru că în loc de hemoroizi ne putem confrunta cu tumori ce pot fi canceroase sau un abces, o fisură, o tromboză, doar un doctor specialist poate pune un diagnostic corect, în urma unei consultații și poate prescrie un tratament specific fiecărei afecțiuni.

”Dacă stăm foarte mult și avem o tumoră acolo, ea poate deveni inoperabilă sau poate progresa spre metastaze. În ceea ce privește tratamentul hemoroizilor, dacă acesta este diagnosticul corect, vă spun sincer: tratamentele locale cu creme, geluri, promovate destul de agresiv, nu fac altceva decât să niveleze mucoasa, să o vindece pe moment, dar lasă mai departe să crească hemoroizii și, bineînțeles, cu apariția de complicații din ce în ce mai grave, mai frecvente. Asta înseamnă automedicația, ne dăm cu crema și avem senzația că ne simțim mai bine. Dar încurcăm un diagnostic care poate să ne salveze viața, cum sunt tumorile, sau diversele boli inflamatorii colonice. Există diverse boli, spre exemplu rectocolita ulcerohemoragică, în urma căreia pierdem sânge, avem inflamație și ne dăm cu o cremă, dar tratamentul e cu totul altul”, a declarat Dr. Dan Andronesi.

Datorită avansului tehnologic, problema hemoroizilor poate fi tratată și prin metode non-invazive, fără să fie nevoie să recurgem la operație. De asemenea, medicii ne spun că putem evita boala hemoroidală dacă avem grijă la alimentație și ocolim mâncărurile de tip fast-food, condimentele picante, alcoolul și introducem în meniu fibrele alimentare, ne menținem greutatea în limite normale și evităm sedentarismul, chiar și atunci când suntem la birou. La fiecare 45-50 de minute este indicat să ne ridicăm de pe scaun pentru a face puțină mișcare.

Sursă foto: PR