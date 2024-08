O femeie care a renunțat la dieta raw vegană în favoarea celei carnivore spune că se simte mai bine ca oricând: „Nu am fost niciodată mai sănătoasă”

O femeie care a petrecut 13 ani evitând carnea și lactatele a trecut la o „dietă carnivoră” și este convinsă că „niciodată nu a fost mai sănătoasă”, în ciuda faptului că unele persoane i-au spus că riscă un atac de cord. Laura Sliazaite, în vârstă de 39 de ani, din Londra, nu intenționează să revină la stilul de viață vegan, acum că a descoperit beneficiile consumului de carne.

O femeie a renunțat la dieta raw vagenă pentru una carnivoră

Laura Sliazaite a ales ca timp de 13 ani să aibă o dietă raw vegană însă, de un an, aceasta a renunțat completa la acest stil de viață și a început să consume doar carne. Acum, ea susține că atât calitatea vieții ei, cât și finanțele, au cunoscut o îmbunătățire.

Femeia spune că dieta vegană a făcut-o să lupte cu insomnia și cu un nivel crescut al glicemiei. Dar acum totul s-a reglat datorită dietei carnivore.

Laura, care lucrează în domeniul IT, a spus că obișnuia să fie „obsedată” în ceea ce privește mâncarea și exercițiile fizice și a suferit o serie de probleme, inclusiv dureri articulare, niveluri scăzute de vitamine, sângerări ale gingiilor și mâncărimi ale pielii. După ce a renunțat la dieta vegană în favoarea celei carnivore, aceasta spune că este mult mai sănătoasă.

„Am trecut de la a fi vegan la a mânca friptură în fiecare zi – oamenii spun că voi avea un atac de cord, dar nu am fost niciodată mai sănătoasă”, a afirmat ea.

După ce nu s-a atins de carne timp de 13 ani, Laura a introdus încet diferitele grupuri de alimente înapoi în alimentația sa, înainte de a decide să se angajeze într-o dietă carnivoră timp de 30 de zile pentru a testa dacă carnea era cu adevărat inamicul.

Citește și: O femeie a rămas uimită când a început să-i crească păr pe nas, după o operație de reconstrucție. Câinele tatălui ei a mușcat-o de față

Citește și: Un bărbat şi-a ucis vecinul pentru că îl tachina că nu este căsătorit. Cei doi se certau şi din cauza găinilor din gospodării

Laura susține că dieta carnivoră i-a adus numeroase beneficii

În timp ce unii au avertizat-o că „ar muri din cauza unui atac de cord” dacă va continua dieta extremă, Laura a spus că beneficiile au fost nesfârșite.

Ea spune că acum este plină de energie datorită consumului exclusiv de carne, pește, ouă, brânză și grăsimi din ultimul an.

„După prima din cele 30 de zile, am început să mă simt atât de bine, plină de energie, iar digestia mea a fost mai bună. M-am hotărât să fac asta timp de 100 zile și până la final am știut că acesta va fi stilul meu de viață. Acum, că a trecut mai bine de un an, pot spune cu siguranță că, pentru prima dată, mă simt ca o ființă umană”, a mărturisit Laura Sliazaite, potrivit Daily Mail.

Laura a spus că a observat beneficii incredibile de când a început această dietă. Ea a spus că eczema, durerile articulare și inflamația ei au dispărut, sângerarea gingiilor s-a oprit și a observat modificări pozitive ale stării de spirit și ale nivelului de anxietate.

După ce a renunțat pentru prima dată la veganism în 2014, ea a introdus încet ouăle și produsele lactate înapoi în sistemul său, înainte de a încorpora și carnea și peștele.

Femeia a spus că sora ei a încercat să o convingă de aproximativ doi ani, văzând-o luptându-se cu dieta ei vegană extrem de restrictivă.

„Am înțeles că nu mă face sănătoasă și nu aveam suficientă energie. Nu mi-am mai putut sacrifica corpul”, a mai spus Laura, care a explicat că suferea de insomnie, dureri de spate iar culoarea pielii ei devenise „cenușie”.

Acum, o zi obișnuită implică două mese – una plină cu ouă, slănină și brânză, și o cină cu friptură și unt.

Citește și: A ajuns la spital desfigurată după ce a mâncat pizza: „Am dezvoltat o alergie bizară”. Imaginile cu influencerița au devenit virale

Citește și: Cum arată femeia care nu s-a mai epilat de 10 ani. Cu ce probleme se confruntă

Femeia, criticată pe internet pentru alegerea sa

„Primesc o mulțime de comentarii rele pe Instagram care spun că voi muri în curând, îmi voi înfunda arterele, voi muri din cauza unui atac de cord și că îmi stric digestia”, a povestit Laura.

Dar, pentru britanică, schimbarea stilului de viață s-a dovedit a fi benefică – cu sănătatea ei mentală și fizică fiind mai bune ca niciodată.

„Simt că dieta carnivoră a schimbat ceva în creierul meu. Problemele mele de somn au dispărut complet, așa că acum ating perna și adorm imediat, și mă trezesc înainte de a suna alarma, în timp ce înainte abia dormeam trei ore pe noapte. Am avut eczeme și mâncărimi corporale toată viața, uneori atât de puternice încât am simțit că corpul meu ar fi în flăcări. Forma corpului meu s-a îmbunătățit – nu am slăbit cu adevărat, dar inflamația mi-a dispărut. Toate problemele mele digestive, cum ar fi balonarea, crampele și refluxul acid, au dispărut. Părul meu nu a fost niciodată mai strălucitor și chiar și vederea mea s-a îmbunătățit. Energia mea este întotdeauna stabilă acum, nu mai există momentele în care aveam nevoie de o gustare sau de cafea”, a explicat Laura Sliazaite.

Femeia spune că diate a ajutat-o și să economisească bani, în ciuda faptului că mănâncă friptură în fiecare zi.

Ca vegană, cumpărând nuci, fructe de pădure și verdeață, ea ar cheltui aproximativ 100 de lire sterline pe săptămână, dar a redus acest lucru la aproape jumătate.

„Înainte de a începe dieta carnivoră, credeam că va fi destul de scumpă, dar acum cheltuiesc mult mai puțini bani. Îmi fac cumpărăturile o dată sau de două ori pe săptămână și primesc o mulțime de fripturi, multă carne tocată de vită, ouă organice, niște brânză și frișcă pentru cafea. Cheltuiesc pentru mâncare, probabil, în jur de 50 până la 70 de lire sterline pe săptămână, a precizat ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Laura Sliazaite

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News