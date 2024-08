A ajuns la spital desfigurată după ce a mâncat pizza: „Am dezvoltat o alergie bizară”. Imaginile cu influencerița au devenit virale

O femeie a devenit virală în mediul online după ce le-a arătat internauților cum o felie de pizza i-a făcut fața să i se umfle atât de tare încât de abia mai putea vedea. Tânăra Nicole Skirts a obținut peste 22 milioane vizualizări la clipul în care apărea cu fața inflamată, la câteva ore după ce a mâncat pizza.

O femeie a ajuns la spital după ce a mâncat pizza

Nicole Skirts a participat la un eveniment în care a degustat alimente cu aromă de murături, precum pizza, cannoli, limonadă și un rulou cu ouă. Dar, la trei ore după ce a mâncat, fata influenceriței în vârstă de 27 de ani s-a umflat, aparent în urma unei reacții alergice.

Nicole Skirts s-a „lăudat” cu alergia ei bizară pe rețeaua de socializare TikTok. După ce a mâncat pizza, fața ei a început să se umfle. În cele din urmă, femeia a avut nevoie de ajutorul medicilor. Aceștia nu au putut determina cauza reacției alergice, însă tânăra crede că de vină au fost legumele de la conservă.

„A început ușor. (…) Dar fața a devenit atât de umflată până la punctul în care abia puteam să mai văd”, a povestit Nicole pentru Need to know.

Din fericire, Nicole și-a revenit complet, dar medicii nu știu sigur ce a declanșat problema. Bănuiala ei este o alergie la alimentele murate, mai degrabă decât la pizza în sine. Fata spune că nu a mai avut niciodată reacții de acest gen până acum.

De la ce ar fi apărut alergia

Postarea a fost apreciată de două milioane de ori, internauții spunând că problema ar fi putut fi cauzată și de o supraîncărcare de sodiu.

„A fost din cauza sodiului”, „A fost abominația aceea de cannoli cu murături”, „Simt că asta provine din cantitatea de murături, nu din murătura în sine”, au comentat utilizatorii TikTok.

Pe de altă parte, dr Helen Evans-Howells, medic generalist și specialist în alergii, a spus: „Există multe componente într-o pizza la care cineva ar putea fi alergic. În primul rând, cei mai comuni alergeni ar fi grâul, laptele de vacă sau ouăle”.

„Cu toate acestea, oamenii pot fi alergici la o varietate de alte alimente și toppinguri, inclusiv pește, ciuperci sau ardei. Reacțiile alergice tind să apară în câteva minute până la o oră sau două după expunerea la alimente, dar de asemenea, de obicei, se rezolvă complet în câteva ore. Unii oameni au reacții spontane care apar pe măsură ce organismul însuși declanșează eliberarea constantă de histamină.Pentru unele persoane cu aceste afecțiuni, consumul de alimente bogate în histamine, cum ar fi murăturile fermentate, le poate exacerba simptomele”, a explicat medicul specialist.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicole Skirts înainte și după ce a mâncat pizza cu murături

Sursă foto: Profimedia

