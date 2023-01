Imagini rare cu familia lui Victor Pițurcă! Câți copii are și din ce afaceri s-a îmbogățit fostul selecționer

Victor Pițurcă a fost reținut de DNA într-un dosar privind achiziția de măști de protecție derulată în perioada pandemiei de COVID-19. Imagini rare cu familia fostului selecționer al echipei naționale.

Victor Pițurcă, în vârstă de 66 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore de DNA sub acuzația de comitere a infracțiunii de cumpărare de influență.

Acesta este cercetat într-un dosar privind livrarea de măști de protecție neconforme în spitale ale Ministerului Apărării Naționale, în perioada pandemiei de COVID-19. Potrivit G4Media, fostul fotbalist Victor Pițurcă și-ar fi exercitat influența pentru a-i facilita fiului său, Alexandru Pițurcă, accesul la contractul încheiat cu MApN.

Cine este Victor Pițurcă

Victor Pițurcă s-a născut în 8 mai 1956 în Orodel, județul Dolj. A început să își construiască o carieră în fotbal începând cu 1970, când a intrat la clubul de juniori al Universității Craiova. În 1975 a trecut în loturi de seniori și ulterior a fost transferat la alte echipe. Timp de șase ani a fost atacant la Steaua București, care în 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni. În 1987 a câștigat și Supercupa Europei.

În sezonul 1987-1988, Victor Pițurcă a marcat 34 de goluri în Campionatul României și a câștigat trofeul „Gheata de Bronz” a Europei, potrivit wikipedia.

După ce și-a încheiat cariera ca jucător și-a continuat activitatea în lumea fotbalului, de data asta ca antrenor. A fost de trei numit în funcția de selecționer al echipei naționale și a reușit calificarea la Campionatul European de fotbal din 2000.

A fost, de asemenea, antrenor la Steaua și apoi la Universitatea Craiova, până în 2020.

Chiar dacă nu a mai antrenat de câțiva ani, Victor Pițurcă continuă să facă sport pentru a se menține în formă. Acesta a dezvăluit cum reușește să aibă un stil de viață sănătos.

„Sport și mănânci puțin. Nu bagi în tine așa cu nemiluita. Mai am și eu zile când mănânc, dar în general mănânc foarte puțin și totul bun. Am o fermă și numai de acolo consum legume și carne.

Numai de acolo, din comerț nu aș mânca. În România, în momentul de față, carnea și legumele sunt de cea mai joasă calitate”, a explicat ea, potrivit digisport.ro.

Ce avere are fostul selecționar al echipei naționale a României

În cadrul podcastului „Tare de tot”, Victor Pițurcă a mărturisit că nu are o avere atât de mare precum s-a spus, dat fiind că trebuie să întrețină în jur de 15 – 20 de persoane. Totuși, fostul fotbalist a mărturisit că a câștigat cel mai bine pe vreme când a fost antrenor în Arabia Saudită, dar și atunci când a antrenat echipa națională a României.

„De unde atâția bani? Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Am antrenat eu 10 – 12 ani pe Șahtior Donețk? Eu am câștigat bani în acei doi ani când am antrenat în Arabia Saudită. Bine, am câștigat și cât am fost la Federația Română de Fotbal, dar…

Eu întrețin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu ar fi greu. Nu, nu pot să spun că sunt mare bogat”, a declarat Victor Piţurcă.

Victor Pițurcă este căsătorit de peste 30 de ani

Victor Pițurcă și soția lui, Maria, sunt căsătoriți de mai bine de 30 de ani. Cei doi au împreună un băiat, Alexandru Pițurcă (39 de ani), și o fată, Claudia (37 de ani).

Fostul selecționar al echipei naționale a României a fost întotdeauna discret în ceea ce privește viața de familie. Soția și fiica lui au preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Acestea nu s-au afișat în emisiuni de televiziune și nu au acordat interviuri.

În schimb, Alexandru, fiul cel mare al antrenorului, a fost la rândul lui jucător de fotbal profesionist. Acesta a fost de multe uneori în atenția presei prin prisma relației pe care a avut-o cu influencerința Cristina Ich.

Din partea celor doi copii, Pițurcă are și nepoți. Antonio Alexandru, băiatul Claudiei, și Noah, fiul lui Alexandru Pițurcă și al Cristinei Ich.

Victor Pițurcă mai are un copil din relația extraconjugală cu Vica Blochina

Victor Pițurcă a avut o relație extraconjugală cu Vica Blochina timp de 16 ani. Din povestea lor de iubire a venit pe lume un băiețel, Edan, în vârstă de 14 ani. Pentru că fostul fotbalist a refuzat să își recunoască copilul, Vica Blochina a făcut publică relația.

„Am greșit și îmi pare enorm de rău. Știu cât de mult suferă familia mea și mai ales soția. Este foarte greu să-ți găsești cuvintele în astfel de momente. Dacă aş putea să dau timpul înapoi, prezentul ar fi altfel. Copilul nu trebuie să sufere.

Nu fac circ din viaţa mea privată şi nu voi face comentarii în legătura cu asta. Nu tot ce a spus acea doamnă este adevărat. Pentru mine, căsnicia şi familia sunt cele mai importante lucruri din viaţă”, declara la acel moment antrenorul.

După acel scandal, Victor Pițurcă și Vica Blochina au îngropat securea războiului de dragul copilului lor. Edan a decis să locuiască cu tatăl său.

Reacția Cristinei Ich după ce bunicul băiețelului ei a fost arestat

Chiar dacă Alexandru Pițurcă și Cristina Ich s-au despărțit, cei doi au rămas în relații foarte bune și își cresc împreună copilul, pe Noah.

Influencerița a spus pentru fanatik.ro că nu cunoaște detalii despre situația în care se află bunicul băiatului ei și nici ce afaceri făcea Alex Pițurcă. Totodată, acesta a mărturisit că indiferent ce s-ar întâmpla, ea îi va fi alături fostului ei partener de viață.

„Eu sunt alături de Alex, îl iubesc și… nu există! Îi sunt alături orice ar fi, indiferent ce ar păți. Când ai un copil cu cineva nu poți să fii certat. Rămâi în relații bune. Eu cu Alex nu suntem certați și nu ne vom certa niciodată”, a declarat aceasta.

Sursă foto: Instagram, Hepta