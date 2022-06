Cât de periculos este să te expui la soare după o operație estetică?

Expunerea la soare după o operație estetică nu este recomandată, venind cu mai multe riscuri, după cum avertizează doctorii.

Dacă tocmai ai făcut o intervenție estetică mult visată și abia așteptai să vină vara pentru a încerca noi ținute din garderobă, trebuie să știi că sunt mai multe restricții și măsuri de precauție de care să ții cont, avertizează medicul Cristian Nițescu, doctor primar în chirurgie estetică și Doctor în Științe Medicale.

Fie că arzi de nerăbdare să porți un costum de baie la care visezi de multă vreme sau doar vrei să te relaxezi la soare în perioada de recuperare după o intervenție chirurgicală, acest lucru nu se poate întâmpla în primele săptămâni. Riscul de complicații sau de cicatrici inestetice este amplificat atât de căldură, cât și de expunerea directă la razele soarelui.

”În primul rând, orice intervenție chirurgicală produce inflamație locală, este o reacție firească, însă expunerea la soare o poate accentua. În plus, modificările de pigment inerente în cazul băilor de soare pot accentua culoarea în cazul cicatricilor, iar acest lucru nu este doar pe o perioadă scurtă, ci ar trebui protejată zonă până la un an. Nu mai vorbim de arsuri solare, acestea ar trebui evitate în orice condiții, dar după o intervenție chirurgicală o arsură poate provoca reacții adverse locale severe”, explică medicul Cristian Nițescu.

Așadar, dacă ai avut recent o intervenție estetică, cel mai bine ar fi să eviți expunerea la soare, pentru a avea parte de o recuperare ușoară și rapidă. În plus, chiar și când trebuie să ieși din casă ar fi bine să apelezi la câteva metode de protecție pentru a limita inflamarea zonei sau agravarea cicatricii. Dacă nu poți să stai mereu la umbră, alege articole de vestimentație care îți acoperă complet corpul, iar cicatricea trebuie în mod obligatoriu ascunsă de razele soarelui. În plus, cremele cu factor mare de protecție, care sunt oricum indicate pe perioada verii, sunt obligatorii în săptămânile imediat următoare după intervenție.

Toate aceste limitări și restricții post-operatorii fac ca cei mai mulți pacienți să aleagă sezonul rece pentru o intervenție estetică. ”Există însă și unele intervenții pentru care timpul de recuperare este mai mic, iar pacienții au apoi posibilitatea de a trece printr-o recuperare completă și lipsită de complicații în timpul verii, când se poți relaxa și pot lua o pauză de la sarcinile de la muncă sau de familie. Astfel de intervenții sunt mărirea buzelor, o liposucție laser sau clasică în anumite zone care de regulă deranjează, mai ales atunci când purtăm costum de baie. De asemenea, se mai pot face mici intervenții de tip botox la nivelul feței, pentru a fi mai senine, ca și cerul de afară. Sigur că o intervenție de mărire a sânilor este oricând binevenită, dar avem problema cu expunerea la ultraviolete. Astfel, această intervenție poate fi făcută chiar și vara fără nici un fel de problemă, dar după ce mergi la soare și la mare” a adăugat medicul Cristian Nițescu.

Foto – 123rf.com