1. ASPECTE GENERALE

1.1. Prezentele Termeni si Conditii („Termeni si Conditii”) guverneaza raporturile dintre Ringier Romania S.R.L., o societate cu raspundere limitata, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, Romania, CUI: RO9060359, J40/10882/1996 („Societatea”, „Ringier” sau „Noi”) si persoanele care utilizeaza („Utilizatorul”) pagina de internet www.unica.ro („Site-ul” sau „unica.ro”) si/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului sau prin intermediul paginilor www.unica.ro disponibile in retelele de socializare („Serviciile”).

1.2. Accesarea si utilizarea Site-ului, inclusiv a oricarei pagini sau sectiuni componente ale acestora, sau a oricarui Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului sau prin intermediul paginilor noastre disponibile in retelele de socializare se poate face numai in conformitate cu prezentele Termeni si Conditii, care includ Politica de Confidentialitate Datelor si Politica privind Cookies.

1.3. PENTRU UTILIZAREA SERVICILOR, PUTEM SOLICITA UTILIZATORULUI SA ISI EXPRIME ACORDUL CU PRIVIRE LA ACESTI TERMENI SI CONDITII PRINTR-O ACTIUNE SPECIFICA, CARE ARE SEMNIFICATIA UNUI CONSIMTAMANT NEECHIVOC (E.G. BIFAREA CASUTEI SPECIFICE „AM CITIT SI SUNT DE ACORD CU TERMENII SI CONDITIILE UNICA.RO”).

BIFAND O ANUMITA CASUTA, UTILIZATORUL:

a) ISI DA ACORDUL, IN MOD EXPRES, SA RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST SET DE TERMENI SI CONDITII, PRECUM SI ORICE ALTI TERMENI SI CONDITII SPECIFICE APLICABILE SERVICIILOR;

b) IA LA CUNOSTINTA DE CONDITIILE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE CONFORM POLITICII DE CONFIDENTIALITATE, CARE ESTE PARTE INTEGRANTA DIN ACEST SET DE TERMENI SI CONDITII.

1.4. Pentru a asigura respectarea conditiilor de acces si utilizare a Serviciilor, Utilizatorii trebuie sa verifice la momentul fiecarei accesari a Site-ului si termenii si conditiile de utilizare. Chiar daca omiteti sa analizati termenii si conditiile, dar utilizati Unica.ro, vom considera ca ati acceptat acest set de Termeni si Conditii (inclusiv orice actualizare a acestora).

1.5. Daca nu sunteti de acord cu prevederile din acest set Termeni si Conditii (inclusiv orice actualizare a acestuia), va rugam sa nu utilizati, sau dupa caz, sa incetati utilizarea Site-ului, sau a Serviciilor oferite de Noi, după caz.

2. INSCRIEREA/INREGISTRAREA CA MEMBRU IN CLUBUL UNICA.RO SI UTILIZAREA ALTOR FACILITATI OFERITE DE RINGIER

2.1. [Inscrierea/inregistrarea ca membru in clubul Unica.ro se face prin completarea unui formular online si prin validarea contului prin linkul de confirmare primit pe adresa de mail furnizata in formular]. Informatiile furnizate benevol in acest formular trebuie sa fie corecte si complete. De asemenea, Unica.ro oferă posibilitatea Utilizatorilor de a-și crea cont de membru în clubul Unica.ro prin intermediul plugin-urilor specifice ale platformelor de socializare Facebook, Twitter si Google Plus.

2.2. În calitate de membri ai clubului Unica.ro, Utilizatorii pot posta comentarii sau alte informații pe Site in sectiunile relevante dedicate in Site, pot primi invitatii de a participa la concursuri, oferte si alte tipuri de anunturi si comunicari din partea Ringier si/sau a partenerilor Ringier.

2.3. De asemenea, Utilizatorii pot contracta abonamente pentru furnizarea revistei Unica in forma tiparita. Utilizatorii pot solicita contractarea unui abonament urmand pasii / metodele descrise in sectiunea Abonamente. Contractarea abonamentelor pentru ziarele in format tiparit este disponibila atat Utilizatorilor Site-ului, cat si persoanelor care nu folosesc sau acceseaza Site-ul.

2.4. In cazul furnizarii unor date false sau incomplete, Ringier are dreptul sa refuze sau anuleze calitatea de membru in clubul Unica.ro.

2.5. Ca membru in clubul Unica.ro, esti de acord sa respecti termenii si conditiile (regulile) mentionate in acest set de Termeni si Conditii si vei fi in exclusivitate raspunzator pentru tot ceea ce intreprinzi in legatura cu Unica.ro.

3. TRANSMITEREA DE COMUNICARI COMERCIALE, NOTIFICARI SI MATERIALELE PROMOTIONALE

3.1 Utilizatorii pot alege sa fie notificati despre campaniile promotionale organizate de Societate (inclusiv impreuna cu partenerii nostri) cu scopul de a le aminti despre data si ora programata pentru desfasurarea unui eveniment din cadrul campaniei. In acest scop, Utilizatorii ne pot comunica datele lor de contact prin completarea formularului comunicat de Societate prin intermediul activitatilor de promovare a campaniei desfasurate, atat prin Site, cat si prin intermediul retelelor de socializare.

3.2 Societatea poate desfasura anumite campanii promotionale, impreuna cu partenerii Societatii, care presupun transmiterea catre Utilizatori a ofertelor promotionale sub forma cupoanelor, codurilor promotionale sau voucherelor de reduceri (”Voucher promotional”) pentru achizitionarea serviciile/produsele oferite de partenerii Societatii. In cadrul acestor campanii, Utilizatorii pot alege sa primeasca oferte promotionale prin completarea corespunzatoare a formularului comunicat de Societate prin intermediul activitatilor de promovare a campaniei desfasurate atat prin intermediul Site-ului, cat si prin intermediul retelelor de socializare. Conditiile de transmitere a Voucherelor promotionale pot fi diferite, in functie de fiecare campanie promotionala in parte.

3.3 Conditiile generale de utilizare [RO1] a unui Voucher promotional sunt următoarele:

Nu poate fi transmis altei persoane;

Poate fi folosit doar la momentul achizitionarii produselor/serviciilor partenerului pentru care a fost emis;

Nu poate fi cumulat cu alte promotii/reduceri oferite de partenerul pentru ale carui produse/servicii a fost emis;

3.4 Conditiile de transmitere si de utilizare a Voucherelor promotionale pot fi diferite in functie de campania promotionala desfasurata si de conditiile comerciale impuse de partenerul Societatii ale carui produse/servicii sunt promovate. Conditiile de utilizare a Voucherelor promotionale vor fi comunicate Utilizatorului, alaturi de codul de reducere, prin modalitatea de comunicare aleasa de acesta. In cazul in care exista un conflict intre conditiile de utilizare a Voucherelor promotionale prevazute in acest document si cele comunicate Utilizatorului, cele din urma vor prevala.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE

4.1. Articolele (texte + imagini) publicate de Ringier se afla sub protectia legilor privind drepturile de proprietate intelectuala (cum ar fi – dar nu limitativ la: L8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, L84/1998 privind marcile si indicatiile geografice). Reproducerea oricarui material scris sau ilustrativ din aceste articole este categoric interzisa in lipsa consimtamantului prealabil al editorului.

4.2. Informatiile cuprinse in aceste articolele, precum si informatiile provenind din cadrul bannerelor publicitare sau al promotiilor, al concursurilor continute in site-ul Unica.ro sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuala, mai sus enumerate. Vizitatorii sau membrii site-ului Unica.ro nu au dreptul sa preia, vanda, reproduca sau sa distribuie materiale provenind din site-ul Unica.ro, doar daca in materialul respectiv nu este stipulat altfel in mod explicit de catre Ringier.

5. CONTINUTUL MESAJELOR DE PE SITE

5.1. Prin crearea contului pe unica.ro utilizatorilor li se ofera urmatoarele facilitati:

a) Posibilitatea de a posta comentarii in Site si in forum

b) Posibilitatea de a incarca foto in profil

c) Posibilitatea de a se conecta si a interactiona cu ceilalti membrii ai comunitatii unica.ro

5.2. Utilizatorii (inregistrati) sunt in exclusivitate raspunzatori pentru continutul mesajelor lor.

5.3. Pentru ca in cadrul sectiunii de comentarii puse la dispozitie de www.unica.ro sa se stabileasca o legatura de comunicare bazata pe decenta si respect reciproc, rugam toti utilizatorii sa tina cont de urmatoarele reguli:

a) Nu utilizati un limbaj indecent; injuriile de orice fel nu sunt permise; Nu este permisa folosirea numelor care contin injurii, trivialitati, cuvinte vulgare;

b) Nu sunt permise mesajele antisociale; cele care incita la actiuni ilegale, la violenta sau xenofobie;

c) Nu sunt permise postarile care contin discriminari, indiferent daca acestea se refera la sex, varsta, religie, orientare sexuala etc;

d) Toate mesajele exprima doar punctul de vedere si opiniile autorilor acestora; intreaga responsabilitate, din punct de vedere legal, revine in intregime autorilor atat in cazul articolelor postate pe unica.ro cat si a mesajelor si materialelor incarcate de catre userii site-ului;

e) Pentru a va putea raspunde individual la diferite postari va rugam sa completati cu adresa de e-mail reala;

f) Mesajele trebuie sa fie strict la obiect si sa nu aiba mai mult de 1.000 de semne;

g) Orice abatere de la acest regulament va duce la stergerea sau modificarea mesajului postat;

h) Numele contului: Nu este permisa folosirea numelor cu conotatii sexuale;

i) Nu este permisa folosirea numelor ofensatoare pentru diverse categorii sociale;

j) este interzisa difuzarea de mesaje defaimatoare, de amenintare, vulgare, obscene, ce indeamna la ura rasiala, rau intentionate, inexacte, sau care contravin, in orice fel, legii, atat in cadrul forumului, cat si in orice alt loc pe website.

k) este interzisa folosirea informatiilor oferite de ceilalti membri pentru a obtine foloase materiale sau in scop comercial.

l) este interzisa strangerea/colectarea de date personale despre ceilalti Utilizatori ai Site-ului;

m) Nu este permisa folosirea numelor care, prin continutul lor, fac reclama la diverse site-uri, firme sau produse; in general, este interzisa folosirea informatiilor din Unica.ro in scopuri comerciale, cu exceptia cazurilor in care aveti in prealabil acordul scris al Ringier;

n) este interzisa postarea, incarcarea sau transmiterea sub orice fel de pe Unica.ro a materialelor ilegale sau a materialelor care nu respecta legislatia aplicabila, inclusiv legislatia in materia drepturilor de autor, a marcilor sau altor drepturi de proprietate industriala;

o) este interzisa folosirea Unica.ro in scopul promovarii de activitati ilegale, sau furnizarii de informatii legate de activitati ilegale; in caz contrar Ringier isi rezerva dreptul de a lua masurile pe care le considera de cuviinta, inclusiv sesizarea autoritatilor;

p) este interzisa folosirea site-ului Unica.ro pentru postarea sau transmiterea de mesaje de tip publicitar, promotional sau „spam” ;

q) Nu sunt permise mesajele care contin date cu caracter personal precum numarele de telefon, adrese, CNP, serii de BI/CI, ID-uri de messenger, adrese de e-mail;

r) este interzisa pretinderea ca sunteti o alta persoana, reprezintati o alta institutie sau pretinderea in mod fals ca sunteti afiliata cu o persoana sau institutie;

s) Ne rezervam dreptul de a utiliza pe acest Site sau in revista Unica imaginile si textele postate pe Site de Utilizatorii (inregistrati).

5.4. Pentru nerespectarea acestor reguli de catre Utilizatori, Ringier isi rezerva dreptul de a interzice accesul la Site si sau la oricare dintre Serviciile oferite.

5.5. Ringier nu controleaza, doar supravegheaza continutul mesajelor transmise pe site, deci Ringier nu garanteaza calitatea sau veridicitatea informatiilor scrise de Utilizatori in mesajele postate pe Site.

6. DECLARATII SI GARANTII

6.1. Ringier nu garanteaza ca informatiile continute in Unica.ro sunt pe deplin complete sau exacte;

6.2. Ringier nu garanteaza ca informatiile introduse de utilizatorii website-ului sunt reale, corecte si nu isi asuma raspunderea pentru modul in care vizitatorii le folosesc;

6.3. Ringier nu garanteaza ca informatiile sau serviciile de pe Unica.ro vor satisface toate cerintele vizitatorilor;

6.4. Ringier nu isi asuma raspunderea pentru rezultatele obtinute de vizitatori ca urmare a folosirii informatiilor sau serviciilor din Unica.ro; utilizarea informatiilor si a serviciilor din Unica.ro se face pe propria raspundere;

6.5. Ringier nu garanteaza ca serviciile din Unica.ro vor functiona constant, neintrerupt, fara erori;

6.6. Ringier nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a site-ului Unica.ro sau pentru folosirea informatiilor obtinute prin utilizarea link-urilor din Unica.ro catre alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

6.7 Ringier nu garanteaza acordarea, transmiterea, valabilitatea si nici aplicarea neconditionata a ofertelor promotionale comunicate Utilizatorilor in cadrul campaniilor promotionale desfasurate, utilizarea acestora fiind supusa conditiilor stabilite de partenerul pentru ale carui produse/servicii au fost emise.

7. IN ATENTIA CASTIGATORILOR SI PARTICIPANTILOR LA CONCURSURILE UNICA.RO!

7.1. Toate concursurile care se desfasoara pe site-ul Unica.ro, se adreseaza cetatenilor romani, cu varsta minima de 18 ani si cu domiciliul stabil in Romania, care s-au inregistrat anterior ca membri in www.unica.ro.

7.2. Castigatorii unui concurs sunt extrasi prin tragere la sorti (daca nu este altfel stipulat in pagina respectivului concurs) in termenul maxim de 20 de zile de la data incheierii concursului respectiv si se afiseaza in ordine alfabetica in sectiunea Castigatori.

7.3. Va rugam sa verificati ca datele din profilul dumneavoastra de membru al Site-ului sa fie corecte si complete. Participantii la concursuri care nu au datele din profil completate sau corect scrise in momentul participarii la concurs vor fi descalificati fara a mai fi anuntati in prealabil.

7.4. Castigatorii din Bucuresti vor veni personal, sa-si ridice premiile de la sediul Ringier (Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, intre orele 09:30 – 17:00, in timpul zilelor lucratoare (luni-vineri). Acestia vor fi anuntati in prealabil prin e-mail, la adresa de e-mail mentionata in profilul din site.

7.5. Castigatorilor din tara le vor fi expediate premiile prin Posta Romana (drept colet postal simplu) de catre Ringier, la adresa mentionata in profilul din Site. Nu raspundem de corectitudinea serviciilor postale; expedierea se face o singura data; daca un premiu se returneaza de la posta la sediul nostru (datorita adresei incomplete a castigatorului, neridicarii coletului de la posta sau alte motive) nu se efectueaza o trimitere suplimentara.

7.6. In cazul premiilor constand in servicii, castigatorii vor fi anuntati prin e-mail despre modalitatea de contactare a sponsorului concursului pentru a beneficia de respectivul premiu.

7.7. In cazul premiilor ce necesita confirmarea ulterioara (tragerii la sorti) de catre castigatori a unor date fara de care premiul nu poate fi inmanat, daca respectivii castigatori nu raspund solicitarii trimise prin e-mail in interval de maxim 2 saptamani, atunci Ringier va considera lipsa raspunsului drept un refuz de acceptare a premiului.

7.8. Nu se acorda contravaloarea premiilor in bani.

7.9. Premiile unui concurs sunt expediate intr-un interval de aproximativ doua luni de la incheierea concursului. Premiile nerevendicate in intervalul maxim de 3 luni din momentul incheierii concursului se anuleaza. Orice solicitare ulterioara este nula.

7.10. Pentru premiile expediate de catre sponsorii concursurilor, Ringier nu isi asuma responsabilitatea livrarii/ expedierii premiilor. In aceste cazuri, sponsorii vor expedia premiile o singura data, fara posibilitatea re-expedierii lor.

7.11. Atentie: Unele concursuri pot avea reguli suplimentare. In aceste cazuri, ele vor fi mentionate in prezentarea concursurilor respective.

7.12. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia organizatorul campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui set de Termeni si Conditii si/sau prevederile regulamentelor de organizare a concursurilor relevate. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

7.13. Produsele vor fi trimise o singura data prin curier de catre Ringier Romania care nu-si asuma nici o responsabilitate in ceea ce priveste ajungerea acestora la destinatie.

7.14. In cazul în care organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in acest set de Termeni si Conditii si/sau prevederile regulamentelor de organizare a concursurilor relevate, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de organizator in legatura cu aceasta.

7.15. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile suportate de organizator in legatura cu organizarea si desfasurarea concursurilor. Organizatorul are dreptul de a solicita despagubirea pentru orice prejudiciu suferit ca urmare ca incalcarii de catre participanti a prevederilor acestui set de Termeni si Conditii si/sau prevederile regulamentelor de organizare a concursurilor, precum si a legislatiei aplicabile.

8. ABONAMENTE RINGIER ROMANIA SRL

8.1. Toate preţurile afişate pe site sunt exprimate în lei şi includ TVA calculata conform legislatiei aplicabile.

8.2. Prezentarea la plata se face pana la data de 20 ale lunii pentru ca livrarea abonamentului sa se faca incepand din luna urmatoare.

8.3. Livrarea se face începând cu data de 1 a lunii de către Poşta Romana sau firme specializate în distribuţia de presă, la adresa indicată de dumneavoastră. Adresa de livrare poate fi modificată pe parcursul derulării abonamentului, la solicitarea abonatului.

8.4. Anularea unei tranzactii sau plati cu cardul pentru un abonament poate fi facuta doar in cazul in care aceasta s-a efectuat de doua ori din greseala.

8.5. Pentru aceasta va rugam sa ne contactati la nr de tel 021.20.35.600 sau adresa de email [email protected]

8.6. Abonamentele plătite prin sistemul online pot fi livrate doar pe teritoriul României.

8.7. Pentru informaţii şi/sau reclamaţii privind livrarea abonamentului, vă rugăm să ne contactaţi la telefon: 021.20.35.600 sau prin e-mail: [email protected]

9. DIVERSE

9.1. SOCIETATEA ISI REZERVA DREPTUL DE A ACTUALIZA PERIODIC ACEST SET DE T&C (E.G. PENTRU A CORESPUNDE SCHIMBARILOR SURVENITE LA NIVELUL LEGISLATIEI SAU AL SERVICIILOR FURNIZATE DE SOCIETATE). UTILIZATORII INREGISTRATI VOR FI NOTIFICATI CU PRIVIRE LA OPERAREA UNOR ACTUALIZARI / MODIFICARI IN T&C SI LI SE VA SOLICITA SA ISI EXPRIME ACORDUL CU PRIVIRE LA T&C ACTUALIZATE. VERSIUNILE ACESTOR T&C SUNT STOCATE DE SOCIETATE SI POT FI SOLICITATE DE UTILIZATORI CONTACTÂNDU-NE LA ADRESA DE E-MAIL [email protected]

9.2. PENTRU A ASIGURA RESPECTAREA CONDITIILOR DE ACCES LA SITE SI UTILIZARE A SERVICIILOR, UTILIZATORUL TREBUIE SA VERIFICE LA MOMENTUL FIECAREI ACCESARI A UNICA.RO TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI. UTILIZAREA SITE-ULUI SI/SAU A ORICAROR SERVICII, CHIAR SI IN CAZUL OMISIUNII UTILIZATORULUI DE A ANALIZA TERMENII SI CONDITIILE APLICABILE, REPREZINTA ACORDUL EXPRES AL UTILIZATORULUI DE ACCEPTARE A RESPECTIVELOR CONDITII.

9.3. DACA NU SUNTETI DE ACORD CU T&C NU PUTETI UTILIZA UNICA.RO SI/SAU SERVICIILE SOCIETATII.

9.4. Pentru orice nerespectare a acestui set de reguli, observatie, plangere sau problema legata de www.unica.ro sau solicitare pentru corectarea erorilor privind datele dvs., va rugam sa ne scrieti la adresa [email protected].

Politica de confidențialitate

Societatea prelucreaza o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor (fie ca sunt sau nu inregistrati) atunci cand utilizeaza Site-ul si/sau orice Serviciu oferit de Ringier Romania S.R.L. (spre exemplu cand cumparati un abonament sau participati la concursurile si/sau campaniile noastre).

Aceasta politica de confidentialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt optiunile dvs. in legatura cu aceste prelucrari, precum si modul in care Noi vom respecta drepturile pe care le aveti in calitate de persoana vizata conform legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

INAINTE DE A UTILIZA UNICA.RO, SAU ORICARE DINTRE SERVICIILE NOASTRE, VA RECOMANDAM SA CITITI CU ATENTIE ACEASTA POLITICA PENTRU A INTELEGE CUM VA SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

1. CINE ESTE RESPONSABIL DE PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

Ringier Romania S.R.L., cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, Romania, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, in ceea ce priveste datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate si prelucrate prin intermediul Site-ului si/sau in contextul Serviciilor oferite prin intermediul sau in legatura cu Site-ul.

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea si-a desemnat un responsabil cu protectia datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind urmatoarele date de contact:

Responsabilul cu Protectia Datelor Ringier

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, Romania

Email: [email protected]

Telefon: +40 21 20 30 821

2. CE DATE PRELUCRAM?

Societatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați Site-ul (e.g. cand comentati in sectiunea de comentarii), va inregistrati pe pagina noastra, contractati un abonament, vă înscrieți în campaniile noastre (si/sau campaniile organizate impreuna cu partenerii nostri), doriți să primiți comunicări comerciale, inclusiv notificări cu privire la campaniile pe care le desfășurăm sau să participați la sondajele și chestionarele noastre, sau ne contactati prin orice mijloace de comunicare.

De asemenea, utilizam module cookie si tehnologii similare pentru a va recunoaste pe dvs. si dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane sa utilizeze module cookie. Modul in care utilizam aceste tehnologii sunt descrise in Politica privind Cookies.

Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje Dorim să vă transmitem materiale promoționale, să vă informăm în legătură cu noile produse / servicii / campanii publicitare oferite de Societate, de a vă lansa invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, dacă sunteți de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile / campaniile promoționale ale partenerilor Societății. Dacă sunteți de acord, puteți participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de noi și/sau partenerii noștri. Transmiterea de comunicari comerciale, notificari, invitații de a participa la campanii, materiale promoționale Dacă sunteți de acord, putem colecta numele, prenumele,[RO2] adresa dvs. de e-mail și numărul de telefon prin Site-ul nostru sau prin intermediul paginilor noastre sau formularelor disponibile in retelele de socializare unde desfășurăm campanii publicitare ale Societatii (inclusiv campanii organizate împreună cu partenerii noștri). Datele dvs. vor fi folosite pentru a vă transmite notificări cu scopul de a vă aminti despre campanii/evenimente promoționale organizate de Societate (inclusiv împreună cu partenerii noștri) la care v-ați înscris, pentru a vă invita să participați la campanii/evenimente promoționale despre care considerăm că pot fi de interes pentru dvs., pentru a vă transmite oferte promoționale și comunicări de marketing, inclusiv cupoane, coduri promoționale sau vouchere de reduceri privind produsele/serviciile partenerilor Societății. Temeiul juridic al acestor prelucrări de date este consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). Puteți să vă retrageți oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucărilor efectuate înainte de retragere. Organizarea de concursuri și promoții De asemenea, atunci cand organizam concursuri, avem interesul legitim sa prelucram date pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniilor si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, Inregistrarea convorbirilor telefonice cu castigatorii concursurilor organizate de noi Putem inregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de noi. Inregistrarea convorbirilor ne ajuta sa gestionam activitatea noastra interna in departamentul care se ocupa de promotii / marketing, dar si pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu castigatorii in cazul unor potentiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate. Inregistrarea se va face doar, daca vom avea cosimtamantul interlocutorului. Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate, [inclusiv pe baza unor analize avansate] În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate. [De asemenea, dacă sunteți de acord, putem efectua analize avansate cu privire la interesele și preferințele dvs. rezultând din informațiile pe care le deținem despre dvs. din interacțiunea cu noi, precum și prin combinarea datelor obținute de la terți (e.g. prin intermediul tehnologiilor de analiză a navigării web) pentru a vă transmite comunicări comerciale și adaptate nevoilor și preferințelor dvs.] Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, activitatea de vânzări / prelucrare. Analiza si îmbunătățirea Serviciilor oferite de Societatea noastră Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, inclusiv cu privire la activitatea de vânzări / prelucrare realizată, operatiunile fiind necesare pentru realizarea intereselor legitime ale Societatii constând în analizarea performanței și îmbunătățirea serviciilor oferite de Noi. Executarea contractului încheiat cu noi Atunci când solicitati furnizarea unor abonamente putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume și prenume, adresa de livrare / furnizare, date de tranzacționare, etc.) Gestiunea relatiilor cu Utilizatorii si suport Avem interesul sa oferim servicii adecvate prin intermediul Site-ului tuturor persoanelor care il acceseaza. Prin urmare, prelucram o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestiunii relatiilor cu Utilizatorii Site-ului, spre exemplu atunci cand ne contacteaza cu diverse intrebari sau solicitari privind functionalitatile Site-ului, intrebari cu privire la serviciile Societatii oferite prin Site etc. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim constand in interesul nostru de a asigura servicii adecvate. Analize si statistici privind functionarea Site-ului, cookies si tehnologii similare Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizeaza Utilizatorii sau pe care le colectam in contextul utilizarii Serviciilor pentru scopul efecturarii unor analize si statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului in care functioneaza Site-ul sau sunt oferite Serviciile. Analizele si statisticile pe care le facem ne ajuta sa intelegem mai bine cum am putea sa imbunatatim Serviciile noastre sau functionalitatile Site-ului. In efectuarea analizelor si statisticilor utilizam de asemenea cookies si alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies. De asemenea, cookie-urile si tehnologiile similare sunt utilizate pentru a va oferi publicitate bazata pe interes. Conectare prin retelele de socializare Am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook, Twitter, Youtube si Instagram si astfel sa aveti posiblitatea sa accesati continutul postat pe noi pe Site si sau conturile noastre asociate pe acele retele sociale mai facil. Daca accesati contintul postat pe acele retele de socializare sau comentati pe acele retele de socializare, sau accesati Site-ul prin intermediul contului de Facebook, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele retele de socializare ne vor fi transmise si noua de catre operatorii acelor retele de socializare. Îndeplinirea unor obligații legale Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi: · plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile; · arhivarea datelor conform legislației aplicabile; · publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate. Apărarea drepturilor și intereselor în justiție Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

3. CUI DEZVALUIM DATELE?

Putem dezvalui datele dvs cu caracter personal catre (i) entitatile si/sau persoanele imputernicite de noi (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea Serviciilor, inclusiv in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing, cum ar fi Google Mail, furnizori de servicii de transmitere a SMS-urilor) și/sau implicate în organizarea si desfasurarea concursurilor / promotiilor noastre (inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat cu alte entitati); (ii) daca avem obligatia de a divulga datele personale in scopul conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau (iii) daca ni se cere sau ni se permite in alt mod sa facem acest lucru conform legislatie aplicabile.

În măsura în care dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal poate fi considerată un transfer de date în afara UE și a Spațiului Economic European, către țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor personale (în special Statele Unite ale Americii) ca urmare a locației geografice a destinatarului sau a locului din care pot fi accesate datele dvs. sau alte circumstanțe specifice, transferul se realizează în temeiul Clauzelor Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană, potrivit art. 46 alin. 2 lit. c) din GDPR (disponibile aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en), precum și a măsurilor adiționale de protecție a datelor în funcție de riscurile identificate. Pentru detalii cu privire la aceste măsuri adiționale, vă rugăm să ne contactați în mod direct.

De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvaluite tertilor furnizori de cookies si tehnologii similare conform celor descrise in Politica privind Cookies.

4. CAT PASTRAM DATELE?

Pastram datele dvs cu caracter personal cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, daca sunteti un abonat de-al nostru, datele dvs. caracter personal vor fi pastrate pe intreaga durata a raporturilor contractuale, plus o perioada minima de 3 ani de la incetare (cat este termenul de prescriptie pentru actiuni in justitie), de asemenea, daca sunteti castigator al unui concurs organizat de Societate, putem pastra datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul in care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau de la data la care ati revendicat premiul. De asemenea, atunci cand alegeti sa fiti notificat despre desfașurarea unei anumit eveniment din cadrul unei campanii promotionale sau, in cazul transmiterii de vouchere sau coduri promotionale, datele vor fi pastrate pe o perioada de maxim 30 de zile de la data evenimentului cu privire la care ati fost notificat sau de la data expirarii voucher-ului / codului promotional[RO3] . Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi pastrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

5. CE DREPTURI AVETI IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?

Conform legii, va sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoana vizata:

a) Dreptul de acces puteti obtine de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs. personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii b) Dreptul de a corecta datele puteti ne solicitati modificam datele dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete. c) Dreptul la stergere puteti solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram; (ii) v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante. d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie puteti sa va retrageti oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea va puteti opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societatii, din motive care tin de situatia dvs. specifica. e) Restrictionare in anumite conditii puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale f) Dreptul la portabilitatea datelor in masura in care prelucram datele prin mijloace automate, puteti sa ne solicitati, in conditiile legii, sa furnizam datele dvs. intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat. Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dvs. unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. g) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania [email protected]

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENTIONATE MAI SUS, NE PUTETI CONTACTA UTILIZAND DATELE DE CONTACT MENTIONATE LA SECTIUNEA 1 (DATE DE CONTACT DPO).

