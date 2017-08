Ramona Bădescu, din nou singură

Ramona Bădescu s-a despărțit de iubit și este din nou singură! Vedeta a anunțat recent că se va dedica mai mult vieții profesionale și a făcut o declarație surprinzătoare.

Invitata in emisiunea lui Pepe, “Gaska mare” de la Antena 1, Ramona Badescu a mărturisit – “Sunt singura acum! Ma dedic in totalitate proiectelor mele profesionale si familiei! Pentru mine iubirea, in acest moment, este un capitol inchis”, a spus actrita si prezentatoarea TV. Desi toata lumea se astepta ca povestea ei de iubire cu primul roman din viata ei sa se termine cu happy-end, iata ca multi au fost luati prin surpridere. Din motive numai de ei stiute, drumurile lor s-au despartit.

“Lucrurile incep si se termina! Intotdeauna am fost o persoana discreta in privinta vietii personale. Eu nu vreau sa vand subiecte despre viata mea personala! Nu am facut-o niciodata. Imi place discretia! Este o relatie care a inceput in octombrie, anul trecut, si s-a sfarsit de ceva timp! Un lucru trebuie insa lamurit. Numai ziarele au scris despre nunta. Eu si cu familia mea nu am discutat niciodata despre acest subiect! Asa ca nu a fost vorba de nunta, nimeni nu a parasit pe nimeni, pur si simplu am discutat intre noi, ca doua persoane mature, si ne-am dat seama ca lucrurile nu mai sunt ca la inceput. Acest capitol este inchis si nu vor mai exista alte declaratii de ale mele cu privire la acest subiect! Ma concentrez pe proiectele profesionale importante!”, a completat ea.

In luna octombrie s-ar fi implinit un an de zile de cand Ramona Badescu forma un cuplu cu avocatul Narcis Godeanu.