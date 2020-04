UNORTHODOX – un serial spectaculos și tulburător

Am căutat pentru aceasta a cincea săptămâna de tristețe mondială, câteva seriale care se să potrivească cât de cât cu momentul pascal spre care noi ortodocşii ne îndreptăm cu pași repezi. Îmi aduc aminte că acum mulţi ani, îmi făcusem un obicei, (pe care l-am abandonat din păcate) ca în preajma paştelui să văd ”Isus din Nazareth”, celebrul film al lui Franco Zeffirelli despre care se spunea (şi eu chiar simţeam lucrul ăsta) că reproduce cel mai bine viaţa Mântuitorului Isus Hristos. Filmul este tulburător de bun şi cred că anul ăsta o să-mi reiau micul obicei. Il recomand tuturor!

În jurul acestei pelicule de aproape şapte ore s-au ţesut de-a lungul anilor, povești din ce în ce mai fantastice: că în noaptea primei zile de filmare o lumină stranie s-a coborât din cer, că un membru al echipei de filmare s-a calugărit sau că în ziua în care s-a filmat scena crucificării, a început din senin să plouă şi tune și să fulgere. Cert este ca printre multe alte lucruri pe care le-a făcut, filmul lui Zeffirelli a reuşit să-i ”deturneze” cariera lui Robert Powell actorul din rolul principal şi să o ducă într-o zonă artistică tributară rolului. Cunoscut ca fiind cel care l-a ”reprodus” cel mai de bine pe Isus Hristos, Powell s-a identificat atât de bine cu personajul încât un an de zile nu a mai reușit să joace in nici un alt film. Exista şi o poveste urbană la un moment dat, în care se spunea că actorul a suferit o mare depresie după acest rol şi a fost nevoit să stea internat câteva săptămâni într-un centru reabilitare psihică din motive de dublare a personalității…

Din păcate, sunt mulţi actori talentaţi de la Hollywood care s-au identificat atât de bine cu rolurile lor încât nu au scăpat niciodată de povara personajului care i-au făcut celebri. Ei au devenit ”captivi” în plasa unui singur rol lor şi aşa au rămas toată cariera. Primul care îmi vine în minte este Mark Hamill interpretul cavalerului Jedi Luke Skywalker care nu a mai prins nici un alt rol din motive de Jedi Knight. Cariera lui a inceput si s-a terminat odată cu acest rol. Actorul a digerat foarte greu această poziţie icon-arda, deşi o simţea oarecum măgulitoare pe o parte, dar mult mai destructiva pe altă parte. Întrebat, într-un interviu despre rolul din Star Wars, Hamill spunea că ”i-au trebuit ani bun să se obişnuiască cu ideea că nu o să mai fie distribuit în alt film”. Alt actor care a trecut prin aceeaşi ”experienţa” este Michael J. Fox al cărui rol din seria Back to the Future l-a cimentat atât de bine în memoria colectivă încât cu greu a putut fi distribuit în alt rol.

Întorcându-mă la Robert Powell, acesta a rămas tributar etichetei de ”cel mai bun Isus Hristos” din istoria cinematografiei şi deşi a jucat mult şi diferit, opinia publică încă îl ştie chiar şi după 40 de ani, drept cel mai ”frumos” Isus.

Anyway, pentru săptămâna asta am căutat câteva seriale cu tentă religioasă (nu neapărat ortodoxă) şi am găsi o poveste fenomenală care m-a pus serios pe gânduri despre ce poate însemna o apropiere prea mare de Doamne Doamne.

Unorthodox – Un serial impresionat, interesant și imprevizibil

Trebuie să recunosc de la început că m-am lăsat foarte greu convins să văd aceasta mini serie produsă de Netflix, deşi ştiam de ea de ceva timp. Motivele reţinerii mele erau de ordin pur subiectiv, citisem plotul, văzusem trailerul, dar îmi intrase în cap că am nevoie de o anume stare de spirit ca să pot să asimilez această poveste despre religie and suff.

Şi uite aşa, am tot evitat întâlnirea, găsind de fiecare date motive din ce în ce mai puerile: ba că nu am timp, ba că nu cunosc nici un actor, ba că nu e genul meu, plus că era în yiddish, o limbă care îmi zgâria rău timpanele şi pe care o credeam nedigerabilă la televizor.

Şi într-o noapte mi-am luat inima în dinţi şi m-am uitat… Ce am descoperit vizionând această miniserie a fost unic, spectaculos şi foarte greu de exprimat în cuvinte.

Unorthodox este o mini serie de televiziune ce are în spate romanului autobiografic ”The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots” al scriitoarei Deboraj Feldman. În cele 4 episoade ale serialului am descoperit povestea lui Esther Shapiro (Esty) o tânără evreică de 19 ani dintr-o comunitate de evrei hasidici ultraortodocsi din Williamsburg – Brooklin, New York. La un an după ce acceptă o căsătorie forţată cu unul dintre tinerii bogaţi ai comunităţii, Esty îşi ia economiile şi actele într-o pungă şi într-un gest absolut inexplicabil, fără să spună nimănui, pleacă într-o dimineaţă spre Germania în căutarea mamei ei.

„Unorthodox” suprapune două lumi: una a evreilor hasidici din comunitatea Satmar, care trăiesc în comunități religioase închise, după reguli foarte stricte, vechi de sute de ani, și societatea modernă și tolerantă a Europei libere lipsită de inhibiţii a zilelor noastre. Povestea fetei de 19 ani care a avut curajul să plece în lume să descopere viaţă reală este emoţionantă şi tulburătoare şi poate fi ”trăită” într-o singură seară, într-un binge lejer de câteva ore. Pe mine m-a prins aşa de tare încât nu am putut să-l las până la sfârşit, deşi nu îmi ”programasem” decât un episod.

Serialul se poate vedea pe Netflix.

