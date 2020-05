Trei actori, două seriale surprinzătoare. Nicole Kidman, Hugh Grant şi Mark Ruffalo este trioul cu care HBO vrea să câştige competiţia lunii mai!

Statistic vorbind, luna asta avem de văzut mai multe seriale decât luna precedentă, ceea ce e un lucru super tare ţinând cont că încă mai avem de stat în casă. Marii producătorii s-au întrecut pe ei şi au scos din tolbă producţii multe şi bune, încercând să umple golul pe care vicleanul virus cu nume de bere l-a creat în timpul nostru.

Avalanşa se seriale începe chiar din prima zi a lunii cu 5 seriale noi şi o continuare. Netflix începe lună în forţă cu ”Into the Night” o poveste SF în care soarele devine un astru ucigaş care ucide orice fiinţă vie. Povestea se concentrează în jurul pasagerilor „norocoși” al unui zbor peste noapte ce decolează din Bruxelles, spre o destinaţie necunoscută, într-o cursă nebună cu răsăritul soarelui. Astfel echipajul încearcă să zboare din aeroport în aeroport încercând să pastre avantajul de două ore pe care avionul îl are înaintea răsăritului. Manifestul avionului este multinațional și multilingv, cu pasageri, bogați și săraci, tineri și bătrâni, civili și militari. Călătorii aparent obișnuiți, împărtășesc un singur lucru: dorința de a supraviețui soarelui prin orice mijloace posibile.

A doua premieră a zilei de 1 Mai este ”Hollywood”, un serial Netflix care ne introduce în atmosfera Hollywood-ului anilor 40 şi a luptei continue pe care aspiranţii la statutul de vedetă trebuia să o ducă pentru a-şi atinge visul. Serialul arată bine, imaginile sunt superbe, iar senzaţia pe care mi-a lăsat-o această poveste surprinzătoare este pe cât de contradictorie pe atât de interesantă.

La capitolul continuări, Netflix începe luna cu sezonul 3 al poveştii familiei Medici. Serialul, este deosebit de interesant şi ne spune călătoria unui om care cade de multe ori înainte să se poată regăsi şi a merge din nou. Foarte bine documentat, cu un scenariu şi o regie de excepţie, Medici a reuşit în două sezoane să adune un număr impresionant de fani, mulţi dintre ei împrumutaţi de la celebrul Game of Thrones prin persoana lui Richard Madden cât şi de la ”Fear the Walking Dead” prin prezenta actorului Daniel Sharman. Pentru cine nu a văzut până acum Medici, îl recomand cu toată căldura mai ales că primul sezon îl are protagonist pe Dustin Hoffman.

Amazon Prime începe luna cu ”Upload”, o comedie SF în care oamenii pot să-şi aleagă cum să ”trăiască” viaţa de apoi. Adică după ce mori poţi să alegi unde şi cum să îţi petreci eternitatea. Acest lucru îl face şi Nathan, un tânar care moare intr-un accident și care ajunge să o cunoască pe Nora, partenera din” rai” alături de care începe să se obişnuiască cu noua lui” viaţă” post death. Serialul e funny şi deşi seamănă pe alocuri cu The Good Place, şi Altered Carbon, rămâne totuşi o alegere bună pentru weekendurile liniştite.

HBO răspunde ofensivei Netflix din prima zi a lunii cu o poveste cu tineri şi despre tineri. Având în spate filmul de lung metraj Skate Kitchen al cineastei americane Cristall Moselle, mini seria Betty (Skaters) urmărește viaţa unui grup de tinere care încearcă să-şi facă loc în lumea dură a skateboardului din suburbiile oraşului New York, teritoriul sălbatic dominat cu predilecţie de către bărbați.

Ziua de 3 mai este câştigată fără nici un drept de apel de cei de la HBO cu sezonul 5 din super serialul Billions. Pentru cine nu a văzut aceşti serial cu Damian Lewis şi Paul Giamatti, le spun doar trei cuvinte. – Go For It!

Pe 4 mai, juniorul Quibi continua povestea celor mai incompetenţi poliţişti din serialul Reno 911, iar pe 7 Mai, NBC scoate la lumina sezonul cinci al poveştii femeii goale găsită în mijlocul Times Square din super serialului de acţiune Blindspot. Asta chiar că e o veste bună şi mă bucur că acest serial are parte de o continuare în această perioadă neagră dominată de anulari & amânări.

Pe 8 mai este rândul lui Netflix să câştige ziua cu două premiere şi o continuare. The Eddy, este povestea unui” vieţii” unui mic club de jazz din capitala Franţei. Serialul pune accentul pe relaţia din coproprietarii americani și francezi-arabi şi liderul trupei de artişti care prestează în club, seara de seară.

”Valerie” (a doua premieră Netflix a acestei zile) este un serial care ne spune povestea Valeriei (logic:)) o scriitoare aflată într-o acută lipsă de inspiraţie care se ”refugiază” alături de prietenele ei într-un vârtej de emoții despre iubire, prietenie, gelozie, infidelitate, îndoieli, lipsa de iubire, secrete, muncă, griji, bucurii și vise despre viitor. Pare interesant şi plin de optimism, aşa că mă risc şi îl recomand în blind.

Cireaşa de pe tortul Netflix din data de 8 mai se numeşte Dead to me 2, continuarea povestii celor două prietene intru suferinţa – Jen şi Judy. Cel de-al doilea sezon al acestei comedii negre se învârte în jurul secretului întunecat al lui Judy şi al detectivului curios care începe să-şi bage coada în vieţile celor două femei. Serialul promite o experienţă interesantă care nu cred că trebuie ratată.

10 mai este, indiscutabil, ziua de glorie a celor de la HBO. Corporatiştii au programat în această zi, doua super seriale cu nume grele pe generic. Primul, îl are protagonist pe Mark Rufallo, actorul american a cărui viaţă zbuciumată şi plină de capcane ar putea să o întreacă chiar şi pe cea a lui Robert Downey Junior sau Keanu Reeves.

Diagnosticat in 2002 cu o tumoare pe creier, Mark a fost supus unei grele operaţii pe creier, procedura care l-a lăsat cu jumătate de fata paralizată. Ori un actor care nu-şi poate mişca fața este un actor pierdut şi toată lumea a crezut că acest lucru va pune capăt carierei lui actoriceşti. Doar că dorinţa lui Mark Ruffalo de a apărea din nou pe ecrane a fost mai mare decât nemiloasa boala şi atunci când nimeni nu se mai aştepta, acesta a reuşit să se recupereze 100 sută şi să apară, un an mai târziu, intr-un nou film.

Serialul I know this much is true care îl are protagonist pe Mark Ruffalo este o adaptare după nuvela cu acelaşi nume al lui Wally Lamb în care aflam strania poveste a fraţilor Birdsey, doi gemeni ce suferă de paranoia şi schizofrenie care trebuie să găsească o modalitate de a trăi împreună într-o lume din ce în ce mai inaccesibilă lor. Mark Ruffalo face aici un adevărat tur de forţă şi interpretează rolul gemenilor, o dublă prestaţie care are toate şansele să-l urce pe podiumul Globurilor de Aur de anul viitor.

10 mai ne aduce unul dintre cele mai aşteptate seriale al acestei luni. The Undoing este povestea lui Grace Sachs, o terapeută şi scriitoare de succes a cărei viaţă liniştită şi fericită se schimbă radical după ce descoperă că soţul ei are în spate un şir de secrete înfiorătoare. Părăsită de toţi prietenii, doborâtă de un uriaş scandal media pe care a fost nevoită să-l trăiască şi îngrozită de faptul că nu a reușit să-și asculte vocea interioară şi instinctul, Grace trebuie să-şi demonteze viața bucată cu bucata și să-şi clădească alta pentru ea şi copilul ei.

Serialul are norocul unei distribuţii de zile mari. Nicole Kidman şi Hugh Grant, protagoniştii acestui serial inspirat din nuvela You Should Have Known, (Ar fi trebuit să şti!), sunt doi actori cu greutate de la Hollywood care au descoperit de curând mirajul serialelor de televiziune. Nicole Kidman a mai jucat în serialul Big Little Lies, rol pentru care a primit un Glob de Aur pentru cea mai buna actriță într-un serial de televiziune. Pe altă parte, Hugh Grant e chiar un boboc in ale televiziunii, Prestația din The Undoing este a doua experienţa în televiziune a lui Grant după ce acum doi ani a gustat din mirajul televiziunii cu rolul din ”A very English Scandal” pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur.

Săptămâna viitoare vom vorbi despre celelalte surprize pe care luna mai le are în tolba pentru noi. Premierele şi mai ales continuările sunt cuvintele de ordine ale acestei luni, patru super seriale fiind programate să scoată nasul în televizoare în partea a doua a lunii. Până atunci, I beg you, stay home, stay safe and take care of yourself.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

