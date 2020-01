Top 3 seriale numai bune pentru un început de an în forță

În sfârşit, ”minunea” s-a produs şi sărbătorile au trecut. Nu mai trebuie să alergi prin mall-uri după cadouri, brad, beteala, costume, rochii şi coafuri de revelion. Sarmalele şi cârnaţii s-au evaporat, băuturile s-au scurt pe şoseaua gâtului, lăsând în spate folii goale de colebil şi triferment.

În sfârşit, liniştea s-a abătut din nou peste tine, spunându-ţi parcă: prietene, ai băut mai mâncat, ţi-ai ucis bila şi ficatul, ai golit cardurile şi rafturile magazinelor, e timpul să faci o cură de linişte înainte să o iei din nou la deal cu serviciul şi probleme inerente ale vieţii.

Ca să poţi face faţă cu brio noului an ce se anunţă năvalnic, îţi recomand 3 seriale din care poţi să-ţi tragi energia şi avântul atât de necesare pentru decolarea pe orbita lui 2020.

Messiah – Un serial controversat…

Un pic surprinzătoare mi s-a părut ideea celor de la Netflix de a începe anul cu un serial ce iese uşor din tiparele obişnuite. Plasată în zilele nostre, seria Messiah urmaseste povestea unui om cu înfăţişare mesianică (figură ce mă dus imediat cu gândul la m-a dus la Iisus din Nazareth din filmul lui Zefirelli), un bărbat misterios, îmbrăcat în blugi murdari, hanorac şi New Balance în picioare care apare în diferite locuri din lume, pretinzând că este un trimis al lui Dumnezeu. El îşi argumentează venirea cu un discurs motivaţional inspirat, însoţit de un pachet de” minuni la purtător”, o serie de fapte şi gesturi inexplicabile ce atrag după ele un număr din ce în ce mai mare de” believers”, oameni dispuşi să-l urmeze necondiţionat.

Povestea neobişnuitului predicator se complică atunci când în scenă apare un analist CIA prudent şi neîncrezător care îl urmăreşte pas cu pas încercând să afle dacă bărbatul care predică în ”deşert” este cu adevărat trimisul lui Dumnezeu sau doar un şarlatan deosebit de abil. Implicaţiile politice apar şi ele şi ne trezim într-o conspiraţie alambicată din care fiecare înţelege ce vrea…

Serialul este bine făcut, are ritm şi poveste, dar ce te ţine în scaun nu este click bait-ului de la sfârşitul fiecărui episod cât mai degrabă curiozitatea de a afla cine este cu adevărat straniul personaj. Este purtătorul de New Balance şi hanorac cu Nike, Messia, trimisul lui Dumnezeu?

Episoadele curg destul de bine într-o fluență fără multe hopuri deşi pe alocuri povestea devine mai complicată decât ar trebui, într-un amestec mai puţin inspirat de cadre şi acţiuni paralele. Una peste alta, serialul este bun, dar parcă nu atât de tare încât să te facă să laşi deoparte toate serialele preferate şi să începi o nouă poveste în episoade.

Serialul e interesant şi cred că merită urmărit pentru idee, experiență cinematografică şi actori. Recunosc că nu prea sunt fan filme religioase, dar în cazul asta titlul a fost cel care m-a atras în faţa televizorului. L-am văzut pe Messiah într-un binge greu de o noapte după care am căzut într-un somn zbuciumat plin de vise colorate. Mi-e personal, personajul principal nu mi-a atins nici o coardă sensibilă şi nu mi-a trezit cine ştie ce insight-uri sau revelaţii interioare, dar cred că povestea livrează totuşi, discret, un mesaj subliminal către o zonă ”politică” sensibilă la astfel de trimiteri.

În rolurile principale: Mehdi Dehbi, un actor de naţionalitate belgiană şi rădăcini tunisiene pe care l-am mai văzut în filmul A Most Wanted Man, Michelle Monaghan, o frumoasa actriţă americană nominalizata la Globul de Aur pentru rolul din True Detective şi John Ortiz actor pe care l-am mai văzut în Bumblebee său American Gangster.

Spinning Out – Serialul celei de-a doua șanse!

Spinnng Out este o frumoasă poveste despre ambiţie, dăruire şi teama. Aflată la început de carieră, tânăra patinatoare Kat Baker suferă un tragic accident în timpul unei competiţii, accidentare care lăsa în urma sechele emoţionale majore. Hotărâtă să renunţe la cariera de patinatoare, Kat mai încearcă o dată să-şi înfrângă frică şi demonii interiori şi face pereche pe gheaţă cu un tânăr patinator bogat, dornic de faimă şi strașnic iubitor de femei. Doar că nimic nu e ceea ce pare şi tânăra Kat va afla ca drumul catre olimpiadă este mai greu decat isi imagina.

Povestea este emoţionantă la început şi recunosc că serialul m-a prins repede, trăgându-mă de mână către un binge nocturn. Câteva episoade mai tarziu, m-am trezit in fata unei telenovele pe gheata cu pasiune, dragoste, tradari si evident intrigi la purtator. Merită văzut pentru poveste, decoruri de iarnă şi fete frumoase. Cred ca nota de pe IMDb e cam mare pentru ce oferă, dar in orice caz Spinning Out ramane o recomandare adresata in special pasionatilor de soap opera lacrimogen.

În rolul principal am găsit-o pe Kaya Scodelario, o actriţă britanică cu sânge brazilian pe care am mai văzut-o în serialul Skins şi în franciza Maze Runner. Alături de ea am găsit-o pe January Jones, o frumoasă actriţă pe care am mai văzut-o în Mad Man sau în The Politician. Botezată după un personaj de film, Mrs. Jones este o actriţă în venele căreia curge sânge de 5 naţionalităţi: ceha, daneză, scoţiană, engleză şi germana. Frumoasa actriţă de 41 de ani a fost nominalizata de două ori la Globul de aur pentru rolul din Mad Man. În Spinning Out, January Jones joacă rolul unei femei ce suferă de o tulburare bipolara, fosta patinatoare de perfomanță şi mama a două fete care ar face orice ca fata ei cea mică să ajungă la olimpiadă.

A Christmas Carol – O poveste pe care nu ai voie să o ratezi!

Deşi titlul pare fără echivoc, A Christmas Carol nu e neapărat un serial de Crăciun. Nu ai să găseşti în el nici pom de iarnă, nici beteala nici steluţe sau artificii pe cer, iar renii şi sania lui Moş Crăciun par să fi ocolit acest mic oraş din Anglia lui Charles Dickens.

Am descoperit mini seria asta în prima zi de Crăciun şi, iniţial, nu am vrut să nu mă uit la ea Trailerul deosebit de sumbru mă ducea cu gândul la un thriller/horror, (ceea şi era dealtfel) şi voiam să adorm înconjurat de steluţele aurii din bradul de Crăciun, nu de monştrii şi fantomele lui Charles Dickens.

Dar am dat play… Afară era negură, pe undeva un câine urlă prelung, iar vântul mişca o uşă care scârţâia înfiorător, iar eu mă uitam la un film de crăciun cu fantome!

Nu vreau să povestesc seria pentru că această experienţă trebuie trăită şi nu auzită. Cert este că am închis televizorul când se crapa de ziuă, după care am rămas cu ochii pironiţi la ecranul negru încă un sfert de oră… Cea ce văzusem, părea o poveste de crăciun, dar felul în care s-a terminat m-a lăsat cu un gust ciudat de bucurie, amestecat cu tristeţe. Eram bucuros că am ales această poveste să-mi fie companion în noaptea de crăciun şi eram trist că se terminase…

Mini seria A Christmas Carol nu este un film pentru copii. Nici să nu vă gândiţi să puneţi copii să se uite la aşa ceva. Este un film pe care toţi adulţi ar trebui să îl vadă. Dură, imprevizibilă, tristă, dar şi emoţionantă, povestea ne poartă paşii în lumea lui Charles Dickens într-un oraş din Anglia secolului 18 unde facem cunostiinta cu Ebenezer Scrooge, un om de afaceri rece şi nemilos care are parte de Crăciunul vieţii lui. Trei duhuri îl vizitează pe Ebenezer în noaptea magică, iar întâlnirea lui cu cele trei spirite va lasa urme adânci în conştiinţa şi sufletul împietrit al omului singuratic. Serialul este dur şi nemilos pentru inimile mai sensibile, dar dacă treci de primul episod o să descoperiţi o poveste interesanta cu un final suprinzator. Povestea de Crăciun a lui Dickens este amestec de incertitudine, indiferentă, bucurie, răzbunare şi dragoste care m-a lăsat cu gura căscată…

In rolurile principale: Guy Pearce, un actor britanic pe care l-am descoperit in Memento, care a intrat in galaxia serialelor acum 2 ani, Andy Serkis – celebrul Gollum din Lord of the rings si Stephen Graham pe care l-am mai vazut in The Irishman sau Line of Duty.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro