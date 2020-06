Top 3 seriale cu și despre tineri, pe care nu ai voie să le ratezi dacă ai sub 20 de ani

E luna bobocilor care au scăpat de capacitate, şi se pregătesc să ia cu asalt liceele la care au intrat, şi luna liceenilor care săptămâna asta dau BACul şi au emoţiile până în gât. Lor le urez baftă, succes şi le spun să stea chill pentru că BACul nu e cel mai nasol examen din lume, există altele mai rele. Într-o sesiune de facultate, de exemplu, ai de învăţat cât trei BACuri, aşa că cele trei materii de acum sunt floare la ureche faţă de ce o să urmeze la facultate.

Săptămâna asta am de gând să mă încarc cu elan tineresc şi am să recomand 3 seriale cu şi despre tineri pe care l-am văzut şi care mi-au plăcut la maxim.

Looking for Alaska – I go to seek a Great Perhaps

Nici o secundă nu mi-a trecut prin cap că acest serial despre adolescenți o să mă prindă atât de tare încât o să stau cu ochii lipiți de televizor o noapte întreagă. Îmi plac filmele cu tineri, pentru că îmi place să retrăiesc o captivantă și surprinzătoare perioadă a vieții mele.

Anii marilor încercări, prietenii din liceu şi poveștile de dragoste mi-au animat tinerețea și îmi place să mă întorc periodic în timp ca să gust din nectarul adolescenței. E drept, generațiile nu mai seamănă între ele, iar modul în care adolescenţii de azi privesc viață este total diferit față de cum o vedeam eu. Poate de aceea mă uit la serialele tinerilor de azi încercând să găsesc punți între generația lor și generația mea. Câteodată le găsesc, dar de cele mai multe ori, nu prea!

Looking For Alaska este o poveste aparent simplă, despre tinerețe, prietenie și iubire. Spun aparent pentru că poveștile despre prietenie şi iubire nu sunt nici pe departe aşa de simple pe cât par, mai ales când ai 17 ani.

Totul începe în momentul în care Miles Halter aka Colăcel, un tânăr timid și copilăros, ajunge în campusul liceului Culver Creek, unde este luat în primire de către colegii lui de cameră: veteranii Chip aka Colonelul, Takumi și frumoasă fată cu părul lung Alaska Young. Că orice boboc, el descoperă ”pe pielea lui” cum stă treaba în campusul în care va petrece anii de școală și evident că primul lucru pe care îl face este să se apuce de fumat și să se îndrăgostească.

Lucrurile par OK şi viața curge lin în campusul liceului, dar apele încep să se tulbure atunci când, în urma unui denunţ, doi studenți sunt exmatriculați pe motiv de indisciplină (sex și alcool). Incidentul generează o adevărată vânătoare de trădători, tot liceul încercând să afle cine a ciripit la profesori. Această întâmplare va declanșa un adevărat război între găștile liceului, iar deznodământul va fi mai mult decât surprinzător.

Cum spuneam la început, o noapte întreabă am stat să pot vedea cum se termină povestea și recunosc acum, la final de binge, că nu mi-a părut rău. Serialul este impresionat, povestea inspirată dintr-o nuvelă de John Green, este o lecție despre limite, pasiune, onoare și iubire transpuse magistral în imagini și cuvinte. Recunosc că m-a emoţionat la maxim

Serialul se poate vedea pe HBO Go.

Euphoria – The sky is the limit, but do not fly too close to the sun

Auzisem de serialul ăsta şi cred că doar micul mare scandal iscat în jurul lui m-a determinat să îl pun repede pe lista de priorităţi deşi culoarea părului meu îmi aduce mereu aminte că eu am trecut de mult de perioada serialelor cu adolescenţi.

Pe Zendaya o ştiam din Spider Man – Homecoming, într-un rol care i-a confirmat statutul de star în devenire şi o mai ştiam din bătrânul Shake It Up, un serial cu puşti unde a jucat rolul unei super dansatoare. Zendaya şi Bella Thorne (eroii acestui serial despre pasiune şi dăruire) au fost la un moment dat, idolii unei generaţii.

Euphoria m-a aruncat într-o lume total diferită de ceea ce îmi imaginam eu că este adolescenta anului de graţie 2020. Primele episoade ale acestei „teen drama” mi-a dezvăluit o lume în care drogurile, alcoolul, experienţele extreme şi dorinţa de a ieşi în evidenţă cu orice preţ sunt leit motivele tinerilor U18.

Oficial, HBO descrie Euphoria cam aşa: „Serialul urmărește un grup de elevi de liceu care dau piept cu dragostea și prietenia într-o lume a drogurilor, sexului, traumelor și social media”.

Ce vorbeşti, frate, nici pe departe, descrierea celor de la HBO e mult, mult prea light. Eu aş descrie serialul în doar câteva cuvinte: How to fuck up you life în 3 steps.

Sky is the limit îmi pare a fi motto-ul personajelor acestui film, tineri dispuşi să-şi sacrifice, viaţa, sănătatea şi valorile umane pentru o experienţă sau un insta-story în plus. Am să continui să urmăresc povestea asta ciudată şi în sezonul doi pentru că sunt curios să aflu care sunt limitele adolescenței într-o societate în care totul pare permis şi la îndemână.

Serialul se poate vedea pe HBO.

13 Reason Why – If you hear that, it’s too late

Înainte să se sinucidă, Hannah Baker, o tânără dintr-un oraş de provincie American, înregistrează pe câteva casete audio cele 13 motive care au determinat-o să-şi pună capăt vieţii. Casetele sunt puse într-o cutie de pantofi şi trimise celor 13 persoane care au contribuit într-un fel sau altul la comiterea fatalului gest.

Clay Jensen, unul dintre prietenii Hanney, reuşeşte să asculte toate casetele şi decide să urmărească indiciile pe care Hannah le-a lăsat, încercând să pună cap la cap şirul evenimentelor care au condus-o pe tânără de 17 ani către fatală decizie.

13 Reasons Why a fost unul dintre cele mai vizionate seriale din 2017 devenind viral în rândul adolescenţilor. Katherine Langford, interpreta lui Hannah Baker, a primit o nominalizare la Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un serial – dramă, pierzând totuși în faţa lui Elisabeth Moss – care a câştigat trofeul pentru rolul din The Handmaid’s Tale.

Aşa că, dacă nu ai văzut până acum „Cele 13 Motive” ar fi momentul să pui pe pauză serialele pe care le urmăreşti şi să începi să te uiţi la asta. Îţi promit că o să-l vezi repede pentru că o să te prindă şi nu o să-ţi mai dea drumul până la final.

Serialul se mai poate vedea pe Netflix

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș.

Totodată vă aştept cu păreri şi comentarii pe blog, locul unde despicam serialele în patru ca să vedem ce se afla în spatele televizoarelor închise.

