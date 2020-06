Top 3 comedii numai bune pentru o vară plină de ce vrem noi

Iniţial am vrut să caut săptămâna asta câteva seriale pentru copii, dat fiind faptul că este ziua lor şi că în sfârşit a venit vara, cea aducătoare de linişte şi binefacere. Din păcate nu am găsit niciun serial care să se potrivească cu atmosfera festivă de 1 iunie şi cum umbra lui Covid-19 încă bântuie asupra noastră, m-am orientat după câteva seriale de aventură parcă mai potrivite pentru ”relaxarea” oficială de început de sezon estival şi mai inspiraționale pentru cei care vor să o şteargă afară din oraş cu cortul, bicicleta, trotineta, patinele, picioarele etc. Dar am oprit şi această căutare pentru că m-a izbit brusc o întrebare la care nu am găsit răspuns. Cine, Doamne iartă-mă, se uita la televizor când se plimba cu trotineta?

Şi atunci, din disperare inspirațională, am căutat un domeniu multivalent şi multi acceptat – serialele de comedie, gândind că nu am cum să o dau în bară cu asta. În fond, de azi e vara, avem voie să ne relaxăm, terasele s-au deschis, totul e mai scump, aşa că avem toate motivele să ne bucurăm. Aşadar, dragi prieteni, recomandările mele pentru această săptămână sunt din categoria ”hai să râdem”, găleată din care am extras 3 comedii potrivite pentru această perioadă semi-însorită.

Kominsky Method – Michael Douglas s-a făcut profesor de actorie!

Doi prieteni foarte buni – Sandy Kominsky, un profesor de actorie care nu se împacă cu ideea că a îmbătrânit şi Norman Newlander, un impresar bogat, dar permanent nemulţumit – îşi împărtăşesc problemele bătrâneţii între două şedinţe la proctolog şi o înmormântare.

După ce am văzut primul episod, gândul m-a dus direct către „Grumpy old Men”, delicioasă comedie în care doi bătrânei simpatici şi ofticoşi, Jack Lemon şi Walther Mathau, se amorezează de frumoasa lor vecina (Ann Margret), dar pe măsură ce serialul avansa, mi-am dat seama că cele două filme nu sunt de pe aceeaşi cracă. Dacă în Grumpy cei doi se bat pe femei, în Kominsky registrul este schimbat, Sandy şi Norman se războiesc cu viaţa cu bătrâneţea şi cu problemele prostatei.

Pe scaunele din față stau Michael Douglas, bătrân, ridat, cu părul alb şi barba de 5 zile şi Alan Arkin, dandy, parfumat şi mereu scos din cutie. Comedia e mişto şi relaxantă, iar actorii joacă bine şi sunt de acolo. E adevărat că că Michael Douglas nu pare în ce-a mai bună formă a lui. L-am simţit pe alocuri cam telefonat şi mai puţin atent cu rolul său, dar cu toate astea a prestat bine şi, ajutat de nume şi prestigiu, a împuşcat un Glob de Aur. Pe altă parte, Alan Arkin e fermecător şi face tot serialul.

Până la urmă, Kominsky Method se vrea a fi o comedie dedicată bărbaţilor de vârsta a treia. Ei sunt cei care vor aprecia cel mai mult acest serial. Cred că mulţi, tineri şi bătrâni, dintre noi ne vom regăsi în cele două personaje şi vom regăsi, sau descoperi, problemele noastre bărbăteşti, de care nu o să scăpăm niciodată. Lucrul ăsta mă conduce către o concluzie simplă şi implacabilă. Beware, prostata allways strikes back!

Serialul se poate vedea pe Netflix.

Comrade Detective – Mega caterincă cu Florinel Piersic

Încă nu am aflat cum au reuşit să-l convingă pe Florin Piersic Jr. să accepte rolul miliţianului Anghel din serialul american Tovarăşul Miliţian produs de Amazon Prime. Să fie faima, să fie provocarea, să fie banii… habar n-am.

Cert e ca Florinel joacă voios şi anevoios alături de Joseph Gordon Lewwit (Inception, Black Knight) şi Channing Tatum (21 Street, Heil Cezar) în serialul americano-romanesc Comrade Detective aka Tovarăşul Miliţian. Am zâmbit mânzeşte când am aflat despre el şi m-a pufnit râsul când am văzut primele episoade. Se vrea poliţist, dar nu prea e… se vrea comedie, dar nu prea e… se vrea caterincă… Da! Cred că pe aici se învârte. E un serial de caterincă. Merită văzut Tovarăşul Miliţian? Cu siguranţă da! Merită pentru imagine, decor, atmosfera, glume vechi, caterincă şi propaganda comunistă… A, da… şi pentru actori. Sunt OK, chiar mişto aş putea spune… Florinel e un actor de mare talent, mi-a plăcut cum a jucat şi cum s-a descurcat într-un rol aparent ”lejer”. M-a convins. Bravo lui!

Serialul poate fi văzut pe HBO GO.

Run – O idee interesantă care are nevoie de o continuare

Run este comedie romantică cu accente thriller despre doi oameni care încearcă să vadă dacă o relaţie de studenţie, terminată în urmă cu 17 ani, ar putea supravieţui timpului, rutinei şi stresului cotidian. Scenariul îi aparţine scriitoarei Vicky Jones, cea care a semnat şi scriptul pentru super comedia Fleabag . În scaunul de producător executiv am găsit-o pe Phoebe Waller-Bridge, actriţa care a rupt anul trecut cu rolul din Fleabag, prestație pentru care i-a adus un Glob de Aur şi un Emmy Award. De altfel, perechea Jones – Bridge este ”vinovată” şi pentru alte seriale de succes cum ar fi ”Crashing”, ”Fleabag” sau ”Killing Eve”.

În timpul facultăţii, Ruby Richardson și iubitul ei, Billy Johnson, au făcut un pact ciudat şi îndrăzneţ. Şi-au promis unul altuia că dacă vreodată unul dintre ei o să trimită celuilalt textul „RUN”, iar acesta va răspunde cu același lucru, vor renunța la tot ce se întâmplă în viaţa lor și se vor întâlni în Grand Central Station din New York, pentru a începe o călătorie fără destinaţie prin America.

Anii de studenţie au trecut, fiecare și-a văzut de viața lui şi ciudatul pact părea că a rămas doar un rămăşag făcut între doi îndrăgostiţi după o noapte de petrecere. Până când, într-o dimineaţă, în timp ce se afla în maşină, Ruby este ”trezită” din viața ei monotonă de un SMS care conţinea un singur cuvânt: RUN. Ca într-un vis, apucă telefonul şi răspunde cu un sms identic, după care începe o cursă nebună pentru a ajunge în Gara Centrală din New York şi pentru a vedea dacă pactul făcut de ea şi Billy, în urmă cu 17 ani, avea să fie respectat.

Povestea este super interesantă şi m-a prins din primul moment, deşi nu sunt un mare fan al comediilor romantice. Plin de umor de situaţie, serialul Run o are protagonistă pe Merritt Wever, o actriţă super talentată din Manhattan New York care a câştigat un Emmy pentru rolul din drama Nurse Jackie. Anul trecut am revăzut-o în serialul Unbelivable , o dramă care i-a adus actriţei americane o nominalizare la Globul de Aur. Super tare rolul, super tare serialul. Trebuie văzut… În rolul enigmaticului Billy l-am găsit pe Domhnall Gleeson, un actor irlandez pe care l-am mai văzut de curând în rolul generalului Hux din Star Wars Rise of Skywalker.

Serialul poate fi văzut pe HBO GO.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

