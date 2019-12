Top 10 cele mai urmărite seriale HBO în 2019

Pentru un producător de seriale, sfarșitul de an e cea mai bună perioadă pentru laude si ovații. Poţi să fii inspirat și să te lauzi bine şi atunci ai şansele să iei premiul cel mare sau poţi să o dai prost şi ai şansele să nu te bage nimeni în seamă pe motiv de sarmale & stuff, ceea ce e foarte bine… În orice variantă ești câștigat.

Şi uite aşa, ca un blogger adevărat ce sunt, am dat din coate și am intrat în posesia listei cu Laude 2019 a celor de la HBO Go. De obicei am tendinţa să critic mai întâi şi pe urmă să laud, dar după ce am citit opisul celor mai bune seriale HBO pe anul ăsta trebuie să recunosc că nu prea am avut ce să critic… Cele 10 seriale pe care le-am regăsit în minunata lista se regăsesc şi in topul preferinţelor mele (cu mici excepţii pe care o să le notez la momentul potrivit) ceea ce este un lucru foarte bun pentru mine şi pentru blogul Serialex, pentru că timpul a dovedit că am nimerit-o de cele mai multe ori.

Aşadar şi prin urmare, iată cu ce sa laudat HBO Go în ultimul an.

10. Big Bang Theory. Curat adevărat coane Fanică, locul 10 este cel mai potrivit pentru acest serial care a fost foarte mişto la început şi foarte lung la sfârşit. Nu cred că mai are rost să mai vorbesc despre el pentru că toată lumea a auzit de povestea celor doi supermega inteligenti si de lumea lor din borcanul laboratorului de fizică. Nota 10 cu coroniță!

9. TRUE DETECTIVE. Povestea detectivilor încunjurați de cazuri ciudate este interesantă și te prinde. Eu sincer nu aş fi pus acesl serial pe locul nouă. Cu siguranță nu e un serial de podium, dar cred mijlocul clasamentului ar fi un loc mai călduţ pentru el. Merită acest lucru.

8. YOUNG SHELDON este o comedie reuşită despre un puşti de 9 ani care încearcă să-și găsească locul în lumea din jurul lui, în timp ce familia și prietenii încearcă să se descurce în fața inteligenței sale cu totul unice. Young Sheldon este un serial funny şi comestibil, potrivit pentru orice situtie. Locul 8 cu felicitări şi din partea mea.

7. EUPHORIA. Aici lucrurile încep să devină puțin mai complicate pentru că serialul acesta este dificil şi greu de asimilat. Povestea adolescentei a cărei viaţă pendulează între droguri, băutura, minciuna şi dragoste m-a captivat de la început deşi nu este un subiect pe care să îl agreez. Trebuie să recunosc că am fost impresionat de prestaţia tinerei Zendaya, o actriţă deosebit de talentată cu care m-am mai întâlnit în călătoriile mele cinematografice. Eu am creditat mai bine acest serial şi cred că ar merita un loc mai bun.

6. SUCCESION. O saga de familie gen Dallas despre viaţa clanului Roy, proprietarul unui super mega imperiu media. Povestea începe în momentul în care marele şef de trib Roy Logan își anunță retragerea de la cârma corăbiei Westoblook Media, moment tensionat ce declanşează o bătălie pentru putere în sânul familiei. Serialul este antrenant şi aportul veteranului Brian Cox (The Game) este esenţial dar nu întotdeauna suficient. Fără nici o îndoială, Succesion a câştigat mulți followers-i noi pentru că acest serial a ajuns deja la sezonul 3.

5. TEMPLIERII. Aici HBO cred că a supralicitat puțin pentru că serialul cu cavaleri medievali îmbrăcaţi cam prea curat pentru vremurile acelea, este departe de adevăr și de alte producţii de gen cum ar fi În numele trandafirului sau Cei trei muschetari. Serialul e ok şi dacă nu ești prea pretențios, chiar te poate prinde. Cred totuși că locul 5 e cam mult pentru ce oferă.

4. BIG LITTLE LIES Cu serialul ăsta începem să intrăm în galaxia serialelor care au generat tone de fani de pe tot mapamondul HBO. Marile Minciuni Adevărate este o poveste despre adevărul nespus din spatele căsniciilor care se vor perfecte dar nu prea sunt aşa. Trei mari actriţe joacă în acest serial, Nicole Kidman, Rese Whiterspoon şi Merril Streep (doar sezonul doi), distribuţie grandioasă completată de Alexander Skarrsgard, noua vedetă a Hollywood-ului, Shailene Woodley şi Laura Dern. Serialul este impresionant şi dacă nu l-aţi văzut, cred că trebuie să-l incercați. Merită cu prisosinţă timpul dvs şi evident, locul 4 în clasamentul celor mai bune seriale de pe HBO Go. Eu l-aş fi pus pe 3…

3. THE HANDMADE`S TALE (Povestea slujitoarei) – Bazat pe romanul scriitoarei Margareth Atwood, Povestea slujitoarei este un serial în care descoperim drama lui Offred, o femeie obligată să trăiască ca sclavă şi mama surogat în casa comandantului Fred Waterford (de unde şi numele Offred – a lui Fred) un lider al noii Republici Gilead. o dictatură teocrată în care drepturile fundamentale ale femeilor nu există. Serialul a primit 8 Premii Emmy iar Elisabeth Moss, actriţa din rolul principal a primit un Glob de Aur pentru ce-a mai bună actriţă într-un serial dramă. Desi a aparut acum 2 ani Povestea Slujitoarei își merita cu priososință locul în aceasta listă și este cu sigurantă, un serial care nu trebuie ratat.

2. Pe locul doi l-am găsit pe Cernobâl, unul dintre cele mai bune seriale ale acestui an Am văzut multe filme dedicate dezastrului de la centrala atomică din Ucrania, unele mai bune altele mai puţin bune, părtinitoare sau prost documentate. Multe din ele au pus amprenta pe cauză, pe întrebarea: cum a fost posibil, cum s-a întâmplat, cine e vinovat?

Cernobâlul celor de la HBO are însă altă direcţie. Seria de 5 episoade priveşte către oameni şi impactul uriaş pe care a avut-o explozia asupra populaţiei. Este printre puţinele filme în care am descoperit consecinţele şi suferinţa uriaşă care a fost provocată de acest accident atomic devastator. Serialul este curtemurator şi dacă nu l-ai văzut până acum, ar fi cazul să o faci!

1. Aşa cum era de aşteptat, locul unu este ocupat de ultracunoscutul şi megaurmaritul Game Of Thrones, serialul fenomen care a reuşit să-şi doboare propriul record de audienţă. În prima zi de streaming, sezonul 8 a fost urmărit de peste 17.5 milioane de telespectatori cu un milion mai mult decât finalul sezonului precedent. Serialul difuzat în peste 100 de țări a crescut constant în audienţă şi pe măsură ce sezoanele treceau numărul fanilor devenea din ce în ce mai mare. De-a lungul celor 8 ani de existenţă, Game of Thrones a primit 7 premii Emmy plus alte 132 de nominalizări, a urcat pe podiumul Globurilor de Aur de şapte ori şi a gastigat o singură dată. Impresionanta ecranizare a romanului lui George R.R. Martin a ajuns pe locul 8 în topul celor mai apreciate seriale ale lumii si pe locul unu al celor mai vizionate seriale HBO din acest an.

Privind în urmă pot spune că 2019 a fost un an destul de bun în materie de seriale TV. Am avut producții noi care au reuşit să ne impresioneze, am avut continuări care s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor şi am avut dezamăgiri pe care, din fericire, le-am depăşit repede, repede. Am râs în hohote şi am plâns cu lacrimi grele alături de personajele noastre preferate, am descoperit lumi şi orizonturi noi, toate strânse în simple poveşti de televiziune menite să ne ofere experienţe cinematografice inedite. Pot spune, acum la final, că am avut un an frumos. Mulţumesc celor care au făcut posibil acest lucru!

Răsfoind calendarul serialistic al lunilor ce urmează pot spune că 2020 se anunţă foarte interesant. Avem jucători noi care trebuie să demonstreze mai întâi de toate că merită să le acordăm timpul nostru şi avem streameri consacraţi care se lupta pentru un loc mai bun în inimile noastre. Lor (tuturor) le mulţumesc pentru spectacolul cinematografic pe care l-au oferit anul ăsta şi le urez să aibă idei cel puţin la fel de bune şi în anul ce vine.

Totodată, am o urare pe care vreau să le-o fac oamenilor harnici şi talentaţi din spatele televizoarelor ”Dragilor, mă bucur că existaţi în viaţa noastră, voi ne faceţi zilele mai însorite şi nopţile mai luminoase şi pentru asta vă mulţumesc din toată inima”.

Acestea fiind spune, Serialex vă urează un an nou plin de bucurie şi ne vedem la anul!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro