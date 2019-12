The War of The Generations – Care sunt actorii din plicurile Globului de Aur 2020 şi cine va pleca cu premiul acasă

Parcurgând atent lista, am descoperit numai nume unul şi unul, lucru dealtfel obişnuit pentru aceaste categorii. Globul de Aur este anticamera Oscarurlor şi e cunoscut faptul că cine umfla o biluţă galbenă are toate şansele să ia şi statueta acasă.

Aşa cum era de aşteptat şi aici avem parte de ceva surprize. Jennifer Aniston şi Resse Witherspoon, de exemplu, au reuşit să împuşte câte o nominalizare pentru rolurile dintr-un serial atât de proaspăt încât are încă mirosul din fabrică. The Morning Show este un serial din curtea mărului muşcat care a apărut fix în noiembrie, adică este cald, fierbinte chiar… Acest fapt a ridicat ceva sprâncene în rândul opiniei publice, mulţi intrebându-se cum a ajuns un serial aşa de nou în plicurile Asociaţiei de Presă Străină de la Hollywood.

Până o să aflăm răspunsul, hai să vedem care sunt actorii şi actriţele care se înfruntă voiniceşte pentru un Glob de Aur în 2020.

Cel mai bun actor într-un serial TV dramă:

Brian Cox – Succession

Kit Harington – Game of Thrones

Rami Malek – Mr. RoboT

Tobias Menzies – The Crown

Billy Porter – Pose

Deşi fac parte din categoria celor care au apreciat ultimul sezon din Game of Thrones, declar cu mâna pe inimă ca NU MAI POT… mor… leşin!! Iar Kitt Harrington? Frate, serios! Nu mai sunt alţi actori pe lumea asta? Asociaţia ziariştilor, vă rog eu mult, mai căutaţi că trebuie să mai găsiți şi altceva.

GoT este, fără nici o îndoială, unul dintre cele mai bune seriale, iar Kitt Harrington este un actor bun, dar parcă ajunge atâta Jon Snow. Plus ca în ultimul sezon, multă lumea a spus (şi eu printre ei) ca Peter Dinklage aka Tyrion Lannister a fost mai bun. El de ce nu apare pe lista de nominalizati?

Lăsând ”gluma” la o parte, toţi actorii de la această categorie au avut roluri impresionante. Rami Malek nu se dezice şi străluceşte în rolul psihopatului antisocial din Mr Robot, Brian Cox parcă este făcut pentru rolul din Succesion iar Tobias Menzies este chiar ”Ducele de Edinburgh”. Pe cine să alegi, cui să dai premiul? Să mor dacă ştiu!

Cea mai bună actriță într-un serial TV dramă:

Jennifer Aniston – The Morning Show

Jodi Comer – Killing Eve

Nicole Kidman – Big Little Lies

Reese Witherspoon – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

La categoria asta e puţin mai greu pentru că absolut toate rolurile sunt mişto. Cu un minus pus în deptul lui Jennifer Aniston al cărui rol de ziarista supărată nu m-a dat pe spate, pot spune că toate prestaţiile sunt mai mult decât impresionante. Mi-a plăcut foarte mult de Resse Witherspoon care străluceşte şi o surclasează pe Aniston în the Morning Show, mi-a plăcut foarte mult de Nicole Kidman în rolul nevestei abuzate din BLL, mi-a plăcut de Jodi Cormer, asasina psihopată din Killing Eve, a cărei prestaţie am găsit-o mai reuşita decât ce-a a Sandrei Oh, câştigătoare a Globlui de Aur în 2019.

Foarte greu de anticipat cine o să câştige Globul la categoria asta… Eu parcă aş merge pe Rese Witherspoon.

Cel mai bun actor într-un serial de comedie:

Ben Platt – The Politician

Paul Rudd – Living With Yourself

Rami Yousef – Rami

Bill Hader – Barry

Michael Douglas – The Kominsky Method

Aici pare simplu, dar nu prea e. Deşi au jucat bine, atât Ben Platt (The Politician) cât şi Paul Rudd (Living with Yourself) au slabe şanse să-l detroneze pe Michael Douglas, câştigător al Globului de Aur în 2019. Cred că bătălia o să se dea intre urmaşul lui Spartacus şi asasinul de noapte – Bill Hader (Barry), un actor cu ștate vechi în seriale, care încă mai are în buzunare cotorul nominalizării de anul trecut.

Cea mai bună actriță în serial de comedie:

Christina Applegate – Dead to Me

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Natasha Lyonne – Russian Doll

Kirsten Dunst – On Becoming a God în Central Florida

Rachel Brosnahan – Marvelous Mrs. Maisel

Cred că şansele la această categorie sunt egale. Toate actriţele sunt foarte bune iar rolurile lor au lăsat urme adânci în memoria viziala a telespectatorilor. Mi-a plăcut foarte mult de Natasha Lyonne din Russian Doll, povestea unei femei care retrăieşte acelaşi moment de viaţă over and over again, mi-a plăcut enorm de simpatică Dna Maisel (Rachel Brosnahan) şi am fost impresionat de revenirea Kristinei Applegate în rolul unei femeie foarte nervoase din serialul Dead to Me.

Dar dintre toate doamnele de pe listă, cel mai mult mi-a plăcut de Kirsten Dunst care a reuşit să-şi depăşească condiţia de gagica lui Spider Man şi să ne arate că este capabilă să joace orice partitura, în orice registru interpretativ . Chioar dacă nu o să i-a nici un premiul, serialul On becomind God în Central Florida este o comedie/drama care trebuie văzută neapărat.

Cel mai bun actor în miniserie sau film TV:

Chris Abbott – Catch 22

Sacha Baron Cohen – The Spy

Russell Crowe – The Loudest Voice

Jared Harris – Chernobâl

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Aici lucrurile sunt puţin mai complicate pentru că toţi nominalizaţii sunt over the top. Cred că bătălia finală se va da între Russell Crowe, nominalizat pentru fantastica metamorfoză pe care a facut- o în rolul Roger Ailes din The Loudest Voice, nou venitul Sacha Baron Cohen, nominalizat pentru rolul spionului amator care reuşeşte să se infiltreze în cele mai înalte structuri ale conducerii Siriei, şi Jarred Harris, nominalizat pentru rolul Valery Legasov, curajosul om de ştiinţă rus care a reuşit printr-o minune să împiedice declanşarea unui dezastru atomic la Cernobâl.

Îmi este greu să dau un pronostic pentru că toate rolurile sunt foarte bune. Cred, totuşi, ca Jarred Harris va pleca cu premiul acasă.

Cea mai bună actriță în miniserie sau film TV:

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Helen Mirren – Catherine the Great

Merritt Wever – Unbelievable

Kaitlyn Dever – Unbelievable

Joey King – The Act

La categoria asta avem parte de un adevărat ”war of the generations” dintre Joey King, o tânără şi relativ necunoscută actriţă de 20 de ani care a reușit să uimească cu rolul Gipsy Blanchard din miniseria The Act, respectiv Kaitlin Dever, tânăra stea a Hollywoodului, cunoscută pentru rolurile impresionante din Short Term 12, J.Edgar şi Justified, de o parte şi veterana Helen Mirren, deţinătoarea unui Oscar pentru rolul din filmul Queen (2007) nominalizată anul ăsta pentru prestaţia din serialul Catherine the Great, de celalata parte.

Bătălia se anunţa interesantă şi recunosc că e greu de anticipat cine că pleca cu trofeul acasă. Cred totuşi ca tânăra generaţie va puncta de data asta şi va sufla biluţa galbenă din fata veteranilor marelui ecran.

Cel mai bun rol secundar masculin în serial, miniserie sau film TV:

Alan Arkin – Kominsky Method

Kieran Culkin – Succession

Andrew Scott – Fleabag

Stellan Skarsgård – Chernobâl

Henry Winkler – Barry

După ce am văzut nominalizările la această categorie mi-am zis că e ceva „putred” în Danemarca. Frunzărind un pic backgroundul fiecărui actor din plicul celui mai bun rol secundar, am descoperit un lucru super interesant care mă face să propun înfiinţarea unei categorii speciale şi anume „Nominalizările pentru cel mai nominalizat actor la Globul de Aur” Spun asta pentru că trei dintre actorii prezenţi la această categorie au buzunarele pline de tichetele Globului de Aur din alţi ani. Alan Arkin are şapte nominalizări, Henry Winkler are şase, iar Kieran Culkit are trei. În condiţiile astea cred că juriul are de luat o decizie grea: Va premia un actor „de casa” obişnuit cu aerul din sala de premiere sau va merge pe mâna unui „debutant” timid şi transpirat de emoţie? Greu de anticipat. Pe mine personal nu m-a convins nici Alan Arkin nici Henrry Winkler aşa că o să merg pe mâna lui Stellan Skarsgård

Cel mai bun rol secundar feminin în serial, miniserie sau film TV:

Meryl Streep – Big Little Lies

Helena Bonham Carter – The Crown

Emily Watson – Chernobâl

Patricia Arquette – The Act

Toni Collette – Unbelievable

Atunci când ai în faţă cinci actori mari, devine foarte greu să alegi pe unul dintre ei. Toate sunt nume cu greutate care atârna greu pe orice generic. Apariţia lui Meryl Streep în rolul mamei intruzive din sezonul doi al seriei Big Little Lies a fost convingătoare şi a oferit greutate poveștii celor patru femei din Monterey, dar parcă nu e suficient pentru un Glob de Aur. La fel şi prestaţia lui Tony Colette, detectivul super ocupat din Unbelievable. Amândouă actriţe fac roluri bune, de adâncime şi substanţa dar eu unul nu le văd plecând acasă cu un globuleţ. Nu acelaşi lucru pot spune despre prestaţia uimitoare a Patriciei Arquette din miniseria The Act care mi-a arătat că talentată actriţă cu glas ușor piţigăiat este într-o formă maximă, capabilă să interpreteze partituri din ce în ce mai complexe. Eu cred că bătălia se va da între Helena Bohnam Carter – Prinţesa Margareata din seria the Crown, Emily Watson – Uliana Komiuk, singurul caracter imaginar din miniseria Cernobâl şi Patricia Arquette – Dee Dee Blanchard din The Act.

Cam atât despre actorii Globurilor de Aur 2020. Rămâne să vedem la începutul lui ianuarie cine va umfla premiul cel mare. Data viitoare îi luăm în colimator pe cei de la HBO şi vom descoperi care sunt serialele cu care s-au lăudat în 2019.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș.

