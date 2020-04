Sophie Turner, Cate Blanchett și Chris Evans sunt protagoniștii lunii aprilie. În ce seriale o să-i vedem

TV Show-uri precum Peaky Blinders, The Witcher sau Line of Duty au fost amânate pentru o perioadă nedeterminată. Stranger Things 4, The Walking Dead şi The Blacklist, au fost sunt puse în carantină. Până şi celebrul Greys Anatomy a fost suspendat după 16 sezoane neîntrerupte. Apple TV+ de exemplu, a sistat producţia pentru See, For All Mankind, Servant, şi The Morning Show, considerate de unii ca fiind cele mai bune seriale ale lor.

NBC, un alt jucător de top, şi-a pus pe hold serialele fanion – Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, New Amsterdam şi Law & Order: SVU, iar Warner Bross a suspendat filmările la ultimul sezon Riverdale după ce un membru a echipei de filmare a fost în contact cu o persoană infectată covid.

Filmele de lung metraj sunt şi ele greu încercate, multe case de producţie au anunţat oprirea sau amânarea unor titluri super aşteptate. Mult doritele Matrix 4 sau Mission Imposible 7 au fost anulate, iar premiera ultimului James Bond – No time to die, programată pentru aprilie a fost amânată până în toamnă. Şi astea sunt doar câteva exemple…

După ce am răsfoit câteva zile ofertele marilor streameri TV, am descoperit totuși că sacul cu seriale de aprilie este încă proaspăt şi apetisant. Haideţi să vedem ce găsim în el.

Ce seriale vedem în aprilie

A doua lună de primăvară începe timid. Pe 2 aprilie CBS deschide rundă cu sezonul 4 din ”The man with a plan”, o comedie despre un tip de modă veche care se confrunta cu provocările pe care un părinte ”old school” trebuie să le înfrunte pentru a rezista atacului tinerei generaţii. Povestea e funny şi te prinde, iar Matt LeBlanc, starul din Friends face un rol de zile mari!

Pe 3 aprilie avem ceva de lucru pentru că ies la rampa doua premiere şi două” continuări”. Netflix spulbera concurenţa cu sezonul 4 din La casa de Papel, povestea celor 8 hoţi cu nume de oraşe care vor să jefuiască banca centrală a Spaniei. Hulu încearcă să reziste asaltului spaniol şi scoate din mânecă sezonul 3 din comedia Future Man cu Josh Hutcherson (actorul care seamănă cu tipul din Ozone) în rolul principal. Evident, serialul nu este la fel de tare ca Papelul Netflixian, dar poate fi o variantă pentru cei care vor ceva mai light & funny.

La capitolul premiere Apple TV+ ne propune ”Home Before Dark”, un serial care urmăreşte povestea unui tinere reporteriţe de investigaţii a cărei ancheta o poartă într-un oraş lacustru unde toată lumea are câte ceva de ascuns. De aici din avion, serialul seamănă cu Limetown, o poveste în care Jessica Biell face cam acelaşi lucru. Hmmm, rămâne să vedem ce şi cum… Ultima premiera a zilei de 3 este ”Tales from the Loop”, o dramă SF din curtea celor de la Amazon în care aflam povestea unei comunităţi care este în posesia unei maşinării – The Loop – construită pentru a debloca și explora misterele universului. Recunosc că sună cam chinezeşte pentru mine, dar promit că o să mă uit după care raportez.

Pe 6 aprilie apare serialul ”Survive” o poveste emoţionantă despre sacrificiu, dăruire şi dorinţa de viaţă. Când un avion de pasageri se prăbușește pe un munte acoperit de zăpadă, June şi Paul, singurii supraviețuitori ai catastrofei aeriene, pornesc împreună într-o călătorie înfricoșătoare prin pustiu, luptând cu furtunile şi temperaturile scăzute. Serialul, adaptare a romanului SURVIVE, de Alex Morel are norocul unei distribuţii de top – Sophie Turner (Sansa Stark din Game of Thrones) acompaniata de Corey Hawkins, (24 Legacy şi The Walking Dead). Premiera Survive anunță lansarea canalului QUIBI, un streamer nou axat în principal pe producții scurte care pot fi văzute pe smartphone-uri si tablete.

Pe 8 aprilie apare sezonul 4 din The Good Fight, o interesantă drama cu avocaţi, continuarea neoficială a celebrului serial The Good Wife, cu Julliana Margulies în rolul principal.

Pe 12 aprilie HBO arunca în scena Run – o comedie despre doi foşti parteneri care se reîntâlnesc după o lungă perioadă de vreme şi plănuiesc să” dispară” împreună, urmând un plan stabilit cu 17 ani în urmă. Sună interesant, aşa că promit să mă uit!

Tot pe 12 apare sezonul 4 din Insecure, povestea Issei Dee și a lui Molly Carter, două prietene de culoare din Los Angeles, care au ghinionul să trăiască într-o comunitate cu puternice sentimente rasiale. Tot pe 12 apare şi sezonul 2 din În the dark, povestea fetei oarbe care încearcă să-l găsească pe asasinul celui mai bun prieten, ucis cu bestialitate şi aruncat într-un gang.

Dar cireaşa de pe tort vine de unde nu te aştepţi! HBO au făcut o mişcare interesantă şi au devansat cu două săptămâni premiera celebrul action thriller cu Sanda Oh în rolul principal. Programată să apară pe 26 aprilie, sezonul 3 Killing Eve va inunda televizoarele în seara de 12, iar HBO Go va rupe audienta! Rolul Eva Polastri i-a adus Sandrei Oh un Glob de Aur, biluţă galbenă suflată elegant din faţa lui Jodie Comer, partenera ei din serial, nominalizata la aceiaşi categorie. Apariţia celor două actriţe pe podiumul celei mai bune actriţe într-un serial de dramă a stârnit rumoare în sala de premiere şi multă lume a considerat ca Jodie Cormer a fost mai bună decât Sandra Oh. Totuşi, prestaţia frumoasei blonde nu a rămas neremarcata in lumea artistică şi Jodie a primit un premiu Emmy pentru cea mai bună actriţă într-un rol dramatic. Serialul Killing Eve a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun serial de drama în 2020 dar a pierdut în faţa lui ”Succesion”.

Pe 15 aprilie o întâlnim pe Cate Blanchet în serialul Mrs America, povestea adevărată a mișcării de ratificare a amendamentului drepturilor egale (ERA) condusă de liderul conservator Phyllis Schlafly, un personaj deosebit de interesant, autoarea romanului A choice not an Echo, o polemică virulenta împotriva liderului republican Nelson Rockefeller, vândut în peste 3 milioane de exemplare.

Pe 16 aprilie ne întâlnim din nou cu Harry Bosch, celebrul detectiv supărat pe viaţă, pe meserie şi pe şefi. Perla serialelor poliţiste din curtea celor de la Amazon a ajuns la sezonul 6, dar gura târgului spune că Harry ar fi deja cu un picior în groapă şi că serialul se va opri. Sincer, pare greu de crezut pentru că popularitatea personajului principal este în creştere şi atât timp cât Titus Welliever (actorul din rolul principal) este apt combatant pentru a ţine pistolul şi insigna în mână, slabe şanse ca serialul să se oprească.

Pe 24 aprliie, Netflix ne propune sezonul 2 din After Life, povestea lui Tony, a cărui viaţă perfectă se prăbuşeşte după ce soţia sa moare de cancer. Serialul este funny şi merită cu prisosinţă un sezon nou nouţ mai ales că personajul principal a prins la public. Serialul celor de la Netflix a avut darul de a relansa cariera actoricească a lui Ricky Gervais, (simpaticul mincinos din super comedia Invention of Lying), după o perioadă mai puţin fericită a cunoscutului actor.

Alergând umăr la umăr în cursa pentru audienţă, AppleTV+ a ales ziua de 24 pentru a lansa ”Defending Jacob”, povestea din jurul unei crime șocante care a lovit un mic oraș din Massachusetts şi care obligat un procuror districtual să aleagă între lege şi dragostea pentru fiul său. În rolul principal l-am găsit pe Chris Evans (Captain America) jucând un rol total diferit faţă de cele cu care ne-a obişnuit.

Pe 26 aprilie ne întâlnim cu un alt membru al găştii de actori din Game of Thrones. După ce Sophie Turner (Sansa Stark) a ales să cutreiere sălbăticiile în serialul Survive, a venit rândul lui Natalie Dormer (Margaery Tyrell) să-şi încerce forţele în Penny Dreadfull: City of Angels, o poveste fantasy/horror cu crime and stuff care pare să promită o experienţă interesantă! Din păcate, însă, gura târgului are o altă părere despre succesul acestui sequel. Chiar dacă rolul principal este atribuit unui actriţe super talentate cu mega experienţa în seriale de epoca, lumea spune ca City of Angels nu are nici o şansă să se ridice la înălţimea celebrul serial apărut în 2014 din motive de scenariu şi regie. Rămâne să vedem pe 26 aprilie dacă” gura târgului” adevăr grăieşte.

Luna se termină în braţele celor de la Netflix care ne propune ”Extracuricular” o dramă în care descoperim povestea, unui student deosebit de talentat care intră în întunecată lumea a infracțiunilor mega violente pentru a se asigura că îşi poate plăti facultatea. Povestea lui o să vadă lumina televizoarelor pe 29 ale lunii.

Şi cam atât pentru aprilie… Astea fiind spuse, dragilor, vă urez o izolare liniştită, cu mult soare în ferestre, bucurie şi răbdare pentru că, din păcate, mai avem câteva săptămâni de tras.

Al dumneavoastră,

Serialex

#staiacasă

