Sharon Stone și John Malkovitch sunt capetele de afiş ale acestei luni. În ce film joacă şi care sunt noutăţile serialistice ale lui ianuarie

Noi, cei din fata televizoarelor nu putem decât să ne bucurăm și să urăm tuturor jucătorilor de pe piața de streaming, un an nou, mai ”mare” și mai bun.

În ianuarie avem parte un potop de seriale noi şi o brumă de continuări pe care e musai să le vedem. Plouă cu seriale din toate părţile, Netflix, NBC, Fox, CBS, Apple TV+ au aruncat în streaming peste 50 de seriale şi continuări care aşteaptă să le vedem.

Pe 1 ianuarie Netflix face o mişcare interesantă şi aruncă în scena Messiah, un serial care urmăreşte reacţia lumii moderne în fata apariţiei unui bărbat din Orientul Mijlociu care pretinde că este trimisul lui Dumnezeu. Apariţia inedită şi minunile pe care acesta aparent le poate face stârnesc opinia publică internaţională care se întreabă dacă bărbatul în adidaşi şi hanorac este cu adevărat fiul lui Dumnezeu sau doar un șarlatan abil.

Tot pe 1 ianuarie putem vedea Spinning Out, un serial din curtea celor de la Netflix despre eforturile unei patinatoare profesioniste în încercarea ei de a-şi relua cariera distrusă de un accident îngrozitor petrecut în timpul unei competiţii. Povestea pare interesantă şi cum îmi plac serialele motivaţionale cred că acestă producție despre ambiţie şi perseverenţa trebuie urmărită.

Pe 2 ianuarie ne uităm la Deputy, un western modern în care un Gunslinger cu insigna de şerif este obligat să prea frâiele unei secţii de poliţie în urma unui reguli vechi, împrumutate din vestul sălbatic. Serialul este antrenant, vivace şi se vede repede. Pe undeva mă duce cu gândul la filmul The Dark Tower cu Ildris Elba si la Yellowstone-ul lui Kevin Costner

Pe 4 ianuarie amatorii genului horror au un motiv de bucurie – Netflix propune Dracula, o mini serie în 3 episoade în care producătorii Mark Gattis şi Steven Moffat reinventează povestea Contelui Dracula, unul dintre cei mai şmecheri vampiri ever. Faimosul băutor de sânge este interpretat de Claes Bang un actor danez pe care l-am mai văzut în serialele The Bridge sau The Affair. Alături de el o găsim pe Dolly Wells, o actriță britanică cunoscută pentru rolurile din comediile Spy și Doll & Em.

Pe 6 ianuarie, NBC lansează sezonul doi din serialul Manifest, un serial SF foarte interesant despre un avion care decolează de pe aeroportul din Jamaica şi aterizează 5 ani mai târziu în New York.

Pe 7 ianuarie, Hulu ne face o mare surpriză şi scoate la rampa serialul FBI – Most Wanted, o dramă poliţistă despre operaţiunile de zi cu zi ale Fugitive Task Force, o secţie a FBI-ului care se ocupa de priderea celor mai căutaţi criminali pe pe glob. F.T.S (Fugitive Task Force) funcționează ca o unitate mobilă sub acoperire care este mereu pe urmele celor care vor să eludeze legea. De aici din avion serialul pare a fi un spin-off al lui FBI, fratele mai mare care ajuns la sezonul 3.

Tot pe 7 ianuarie, NBS ne descretestele frunţile cu o musical. Zoeys Extraordinary Playlist este o comedie pe note în care urmărim povestea unei fete care descoperă la un moment dat că poate să intuieasca cele mai fierbinţi dorinţe ale ascultătorilor ei.

Pe 10 ianuarie, HBO Go scoate capul de la cutie şi pe propune The New Pope, poate cel mai aşteptat serial al acestei luni cu John Malkovitch şi Jude Law în rolurile principale. Însă surpriza cea mare a acestui serial se numeşte Sharon Stone care a acceptat să-şi pună şi ea numele pe afişul acestei producții TV. A doua surpriza pregătită de HBO Go se numeşte Marilyn Manson care a lăsat muzica deoparte şi s-a gândit să joace şi el în serialul cu papi.

Interesant este că atât Stone cât şi Manson au mai jucat în producţii de televiziune. Blonda cu ”Instincte primare” a mai jucat în Agent X şi Mozaic, două seriale care au împuşcat note bune pe IMDb, iar Manson a luat drumul motocliștilor din Sons Of Anarchy.

The New Pope, este un sequel al lui The Young Pope, un serial lansat acum 3 ani care urmăreşte drumul lui Lenny Belardi alias Pius al XIII lea, în timpul primului pontificat american din istorie.

Tot pe 10 ianuarie, NBC ne momeşte cu Lincoln Ryme – The Bone Collector, o dramă bazată pe romanul The Bone Collector (1997) al lui Jeffrey Dever, în care facem cunostiinta cu Lincoln Rhyme (Russell Hornsby), un fost detectiv NYPD forţat să se retragă după ce o formă majoră de paralizie l-a lăsat imobilizat la pat. Rhyme, îşi găseşte un partener în persoană tinerei Amelie Sachs (Arielle Kebbel), un ofițer intuitiv la început de cariera cu ajutorul căruia încearcă să dea de urma criminalului supranumit Colecţionarul de Oase. Serialul este de fapt un continuare a celebrului film ”The Bone Collector” cu Angelina Jolie şi Denzel Washington.

Netflix nu se lasă mai prejos şi lansează tot pe 10 ianuarie, copstory-ul Medical Police, un action drama despre doi medici ai unui mic spital de pediatrie din Sao Paolo – Brazilia care descoperă un virus extrem de contagios ce poate pune în pericol întreaga civilizaţie. Angajaţi de către o agenţie guvernamentală, cei doi medici încep o cursă contra cronometru pentru a găsi un vaccin împotriva virusului ucigaş şi de a opri o conspiraţie mondială.

Sună intersant, dar parcă am mai văzut ceva similar în Outbreak cu Dustin Hoffman sau în Hot Zone cu Julliana Murgulies. Tot viruşi, tot bătălie contra cronometru, tot doctori… Rămâne să vedem ce aduce nou Netflix în direcţia asta.

12 ianuarie este iar ziua celor de la HBO. Pe principiul puţin dar bun, streamerii de la HasBeO lansează The Outsider, un drama/horror din curtea plină de suspance al lui Stephen King în care urmărim ancheta unei crime oribile petrecută într-un mic oraş, investigaţie care dezvăluie într-un final, prezenţa unei forţe supranaturale misterioase.

De aici din avion parcă îmi miroase a Castle Rock amestecat cu The Hounting of Hill House. Rămâne să aşteptăm până pe 12 ca să vedem povestea Regelui Stephen.

Pe 15 ianuarie apare în sfârşit, sezonul 6 din Grace and Frankie, super comedia cu Jane Fonda şi Lilly Tomlin. Bravo, Netflix, super tare, aşteptam de mult acest sezon.

Pe 17 ianuarie avem o zi încărcată. Disney+ ne propune Diary of a Future President, o comedie în care urmărim povestea unei fetițe de 12 ani din Cuba, în călătoria ei spre fotoliul de preşedinte al Statelor Unite. Sună interesant şi mă duce cu gândul la The Politician, un serial din curtea celor de la Netflix care abordează o poveste similară.

Trezit parcă din somn, Apple TV+ ne aruncă şi el tot o comedie. Little America este un serial inspirat din poveștile adevărate prezentate în revista Epic și descrise drept „Un mic portret colectiv al imigranților Americii – Un portret al Americii în sine”.

Pentru ziua de 17 ianuarie, Netflix a pregătit o premieră şi o continuare. Ares este o producţie olandeză despre o societate secretă din inima Amsterdamului, în care noii membri descoperă o lume dominată de bogăţie şi putere. Însă pe măsură ce timpul trece, doi prieteni proaspat intrați, încep să-și dea seama că au nimerit într-un loc demonic, construit pe secrete din trecutul Olandei, un loc unde adevărata putere vine cu un preț teribil. Mie imi miroase a horror si probabil că fanii genului vor savura din plin acest serial.

Sex Education 2 este lovitura de tun pe care Netflix vrea să o dea în această a doua jumătate a lunii ianuarie. Considerat unul dintre cele mai bune seriale ale lui 2019, Sex Education 2 continuă povestea” profesorului de sexologie” care îţi ţine şedinţele de terapie în wc-urile liceului, având ca asistenţi, o blondă focoasă de care este îndrăgostit şi un gay cu probleme de acceptare. Gillian Anderson (Dana Scully din serialul X-Files) girează din fotoliul de terapeut profesionist, reuşita ședințelor de terapie ale fiului ei. Primul sezon a fost super fanny,dar parca s-a pierdut pe drum. Să vedem dacă al doilea sezon va fi mai bun.

Pe 19 ianuarie avem parte de a doua premieră a celor de la HBO. Pe numele lui de scena Avenue 5, serialul se vrea o comedie/SF cu îndrăgitul Dr House (Hugh Laurie) în rolul principal, despre o lume plasată la 40 de ani în viitor în care turismul spaţial deţine locul întâi în topul preferinţele oamenilor care vor să calatoareasca. Super tare, vreau şi eu un bilet all inclusive!

Pe 21 ianuarie ne pregătim pentru sezonul doi al uneia dintre cele mai interesante poveşti SF pe care am văzut-o în ultima perioadă. Project Blue Book, este o serie inspirată din experiențele personale ale Dr. J. Allen Hynek (1910-86), un profesor de colegiu recrutat de Forțele Aeriene din SUA pentru a cerceta cazurile de interacţiune extraterestre (Close Encounters & UFO cases) de pe tot cuprinsul Statelor Unite. Interesant este ca peste 700 de astfel de cazuri au rămas nesoluționate până în zilele noastre. În rolul principal Aidan Gilen – Lord Baelish din Game of Thrones.

Pe 23 Ianuarie ne întâlnim din nou cu Jean Luc Picard, neobositul comandant al navei Enterpise, in noua serie Star Trek – Picard. Succesul celebrului serial mă face să sper că şi această nouă poveste va fi una pe măsură. Rămâne să vedem…

Pe 24 ianuarie apare un nou sezon (al III-lea) al super serialului Chilling Adventures of Sabrina, o poveste fantasy despre o fată care se luptă pentru a-și împăca natura dublă – pe jumătate vrăjitoare, pe jumătate mortală – în timp ce stă scut în fața forțelor malefice care-i amenință atât familia cât și lumea oamenilor de zi.

Pe 28 ianuarie începe un nou sezon din comedia Miracle Worker, o poveste cu Dumnezeu în rolul principal interpretat genial de Steve Buscemi. Alături de el îl găsim pe Harry Potter-ul Daniel Radclife şi pe frumoasa actriţă australiană Geraldine Viswanathan. Comedia este super tare şi vă invit să o vedeţi.

Luna se termină apoteotic sub bagheta celor de la Netflix care ne propune – Ragnarok, un serial norvegian în şase episoade în care descoperim povestea unui mic oraș de coastă care se confruntă cu schimbări climatice majore (ierni calde și furtuni violente) adica exact acele semne pe care mitologia nordică le atribuie apropierii Ragnarokului (Apocalipsa).

Şi cam atât pe luna ianuarie.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro