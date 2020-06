Netflix începe vara în forță! The Politician 2, Dark 3 și 13 Reasons Why sunt marile surprize ale momentului

Asta nu înseamnă că nu o să avem la ce ne uita şi că o să stăm cu televizoarele închise. Luna asta apar câteva continuări super, super aşteptate. O să revin imediat la ele. Săpând după seriale noi, am găsit totuşi două, trei titluri care promit ceva încântare mai ales pentru fanii serialelor poliţiste.

Pentru Netflix luna iunie începe pe 5 iunie cu o super lovitura de imagine. 13 Reasons Why, serialul fenomen care a inflamat toată puştimea universală a ajuns la sezonul 4. Într-un interviu acordat revistei Entertainment, Brian Yorkley, showrunner-ul seriei, declară: „Undeva la mijlocul sezonului doi, devenit clar că am putea avea șansa să facem mai multe sezoane. Sunt întotdeauna puțin circumspect când vine vorba de serialele cu adolescenţi care depășesc trei anotimpuri, deoarece liceul are patru ani, după care fiecare pleacă care încotro şi acţiunea se pierde. La ”13 Reasons” am simţit nevoia să aducem aceste personaje la absolvirea lor însă pot spune cu siguranţă că sezonul 4 va fi şi ultimul”.

Pe 10 iunie, Netflix atacă genul fantastic cu thrillerul Curon (Sub Ape), un serial italian în care aflam povestea Annei, o femeie care se hotărăşte să se întoarcă în satul natal după 17 ani de pribegie. Odată ajunsă în oraş, împreună cu cei doi copii ai ei, Anna descoperă că trecutul întunecat pe care a vrut să-l lase în urmă s-a întors să o lovească încă o dată, parcă mai puternic. Serialul se vrea o poveste cu blesteme, biserici şi clopote în noapte, suspans şi ceva horror numai ”bun” pentru serile liniştite de vară. E primul horror, thriller italienesc cu care m-am întâlnit şi trebuie să recunosc că abia aştept confruntarea italienească, deşi nu sunt un fan al genului.

Tot pe 10 iunie apare Reality Z, un web series brazilian în 5 episoade inspirat după serialul britanic Dead Set apărut prin 2008. În Reality Z înotăm într-o mare de zombi şi tremuram de frica alături de concurenţii unui reality show care s-au baricadat într-un studio TV în dorinţa (firească dealtfel) de a nu fi mâncaţi de monştri. De aici din avion şi din trailer, serialul seamănă izbitor de mult cu The Walking Dead, ceea ce nu e rău deloc, ţinând cont că serialul cu morţii umblători a devenit un fenomen media universal.

Pe data de 12 iunie, Netflix ne-a pregătit o dramă misterioasă al cărui trailer m-a dus cu gândul la Sinner şi la Castle Rock. Setat în două perioade de timp, 1994 și 2019, The Woods spune povestea unui procuror, Pawel Kopinski, a cărui drama personală a început în urmă cu 25 de ani când sora lui a plecat într-o tabără de vară şi nu a mai fost văzută niciodată de atunci. Pe măsură ca investigaţia avansează, procurorul descoperă noi indicii că sora lui ar putea fi încă în viață, dar secretele periculoase din trecutul familiei sale îl ajung din urmă.

Serialul este o adaptare a romanului The woods al scriitorului Harlan Coben, un obişnuit al canalului de streaming. Netflix nu este la prima colaborare cu scriitorul american, „Safe” şi „The Stranger” sunt alte două romane care au avut norocul unei ecranizări.

Leszek Dawid, regizorul mini seriei a declara într-un interviu „The Woods este o poveste plină de secrete – o poveste pe care veți dori să o urmați. Oricât de mult a-ţi încerca să îngropați problemele nerezolvate din trecut, într-o bună zi, oricum își vor găsi drumul înapoi”

Deşi e în limba poloneză, serialul are toate şansele să devină un succes, ţinând cont că de sub mâna lui Coben au ieşit câteva seriale care s-au bucurat de apreciere. De regizor şi actori nu ştiu nimic deci nu comentez.

Ziua de 19 iunie este rezervată în exclusivitate politicii. Netflix arunca în scena sezonul doi din controversatul şi apreciatul serial The Politician . Plin de umor şi de satira „Politicianul” lui Ryan Murphy (Eat, Pray Love sau American Horror Story) oferă amatorilor de cariere politice şi nu numai, o imagine destul de clară a ceea ce înseamnă meseria de politician şi la ce trebuie să te aştepţi când te înhami la această profesie. Sezonul întâi a fost OK, cu suişuri şi coborâşuri inevitabile şi cu un final care ţipa disperat după o continuare. Lucru care s-a a şi întâmplat la numai un an de la sfârşitul primului sezon deşi la un moment dat apăruseră zvonuri că pandemia o să-l pună pe butuci. Din fericire pentru noi, Ben Platt a scăpat de virusul global şi iată-l în formă maximă într-o nouă încercare de a cucerii scaunului de preşedinte.

Netflix termina luna cu o super continuare aşteptata cu sufletul la gura de mulţi amatori de thriller SF. Considerat mai bun decât Stranger Things , serialul nemţesc Dark a ţinut sus fanionul calităţii din ograda serialele thriller SF. Apărut în 2017, Dark ne aruncă într-o într-o lume în care bariera spatio temporală putea fi trecută cu uşurinţă dacă ştiai pe unde să mergi. În căutarea unor răspunsuri privind dispariția unui copil, patru familii din orașul Winden (Germania), descoperă într-o peșteră de la marginea orașului, o enigmă care se întinde pe trei generații. Cu o intriga interesantă şi cu o rezolvare inedită, Dark e un thriller de excepţie cu un uşor gust de film poliţist și cu aromă de supranatural.

Astea fiind spuse, eu sunt de părere că avem la ce să ne uităm luna asta. Grila Netflix este plină cu poveşti de toate genurile pentru toate gusturile aşa că avem ce face. Dacă ne săturăm de Netflix, avem şi HBO şi Amazon şi Apple TV şi Quibi şi… altele.

