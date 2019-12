Marile surprize ale premiilor Golden Globes 2020. Cine trebuia şi mai ales cine nu trebuia să fie în plicurile cu nominalizări

Iniţial am vrut să trec repede peste secţiunea filme şi să mă opresc direct la seriale, dar mi-am dat seama că anul ăsta, lumea filmului de cinematograf a fost lovită în plin de inamicul ei numărul unu – televiziunea. The Irishman, cel mai aclamat film al acestui sfârşit de an, cireaşa de pe tortul Globurilor de Aur, este prima producţie de anvergură care nu s-a lansat într-un cinematograf. Produsă de Netflix, pelicula lui Martin Scorsese a fost lansată exclusiv pe micile ecrane, lucru de neconceput acum câţiva ani. Apariţia lui De Niro şi Pacino la televizor şi nu la cinema, a supărat pe aşa de multă multe încât oficialii Netflix au luat în considerare la un moment dat, înfiinţarea unui cinematograf. Apariţia lui The Irishman doar pe micile ecrane demonstrează că lumea cinematografiei a căpătat o altă dimensiune şi a intrat într-o eră în care streamerii online au început să dictează regulile jocului.

Şi pentru că tot am pomenit de Netflix, puţină lume ştie că gigantul american, de la care a pornit tot acest ”tărăboi”, a început cu un mic magazin de închirieri DVD-uri, BlueRay-uri şi casete video prin poştă. În 2000, la numai 3 ani de la înfiinţare, Netflix intra pe virgina piaţa de streaming video online pentru ca în 2012 să obţină prima licenţă pentru producţii proprii. Primele seriale marca Netflix au fost Lilehamer, The House of Cards şi Orange is the new Black, producții care au devenit ulterior” vedete” mondiale.

Azi, la 22 de ani de la înfiinţare, Netflix este unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa producutiilor de televiziune cu o cifră de afaceri de peste 25 de miliarde de dolari. Adică o mică maaaare grămăjoară de galbeni (a se citi bani).

Alt film produs de Netflix care ţine capul de afiş la Globurilor de Aur de anul ăsta este Mariage Story cu Scarlett Johanson şi Adam Driver în rolurile principale. Filmul ne spune povestea unui cuplu care încearcă să treacă peste un divorţ pe care avocaţii l-au transformat într-o bătălie pe care cei doi nu erau pregătiţi să o poarte. Filmul este impresionant şi îi pun stampila ”must see” al acestei ierni.

Nominalizările Golden Globes de anul ăsta nu au mirat pe nimeni, trei sferturi dintre numele apărute în plicurile Asociaţiei de Presă erau aşteptate. Surpriză mare a venit din partea unor producţii noi care abia au ieşit pe piaţă şi care nu prea aveau ce să caute pe podium din motive de tinereţe. Dacă toată lumea era sigură ca nume precum Cernobîl, Big Little Lies, Killing Eve, The Crown sau Mr Maisel or să se regăsească în plicurile Asociatiei de Presă Străină, apariţia lui The Morning Show, serialul fanion al celor de la Apple TV+, pe lista de nominalizări a trezit ceva suspiciuni, mulţi întrebându-se ce caută un serial care abia s-a lansat (1 noiembrie) pe lista celui mai bun serial de dramă.

Până una alta, hai să vedem lista completă a nominalizărilor pentru Globul de Aur 2020

Cel mai bun serial dramă:

„Big Little Lies”

„The Crown”

„Killing Eve”

„Morning Show”

„Succession”

Cum spuneam, la capitolul cel mai bun serial de drama avem parte de prima mare supriza. Lăsată de Apple TV+ pe 01 noiembrie – The Morning Show este o poveste despre viaţa din spatele uneia dintre cele mai populare emisinii matinale din America. Deşi a prins relativ repede la public, povestea celor de la Apple TV pare totusi, prea apropiată de cea din The Newsroom-ul celor de la HBO, (serialul cu Jeff Daniels în rolul principal). Mai mult, sunt voci care au contestat aparitita lui ”The Morning Show” pe lista de nominalizări pe motiv că este un serial care abia a apărut, iar prezenţa lui în plicul celui mai bun serial de drama s-ar datora doar uriaşului lobby pe care Apple TV+ l-a făcut cu ocazia lansării noului canal de streaming.

Serialul este bun, fără nici o îndoială si merita urmărit, dar nu cred că este atât de tare încât să se ia la trântă cu Big Little Lies, Succesion sau The Crown. Rămâne de văzut dacă povestea show-ului de dimineaţă şi-a meritat sau nu locul pe podium. Eu personal mi-aş pune banii pe Coroana Britanică.

Cel mai bun serial de comedie:

„Barry”

„Fleabag”

„The Kominsky Method”

„The Marvelous Mrs. Maisel”

„The Politician”

Puteam să pun pariu pe orice că nici anul ăsta nu vom „scăpa” de Dna Maisel, Fleabag şi Kominsky, trei seriale grele (a se citi bune) care au mai dat cu nasul de podium şi anul trecut. Însă mare mi-a fost mirarea când am văzut că The Politician, mică, mare satira politică din ograda Netflix a împuşcat o nominalizare la această categorie. Serialul intra în categoria filmelor OK, care încep bine şi agaţă privitorul ca să îl piardă ulterior, într-o deviere neinspirată de scenariu.

Norocul Politicianului şi ăsta cred că e motivul pentru care serialul nu s-a pierdut în mulţime, este ca producătorii au reuşit să termine povestea bine, într-o manieră pozitivă, chiar inspirată aş putea spune, arătându-ne de fapt cum ar fi trebuie să fie tot sezonul nu doar un episod. Nu m-ar mira să vedem şi un sezon nou, construit pe acest final interesant.

Cine o să câştige Globul la această categorie? Greu de anticipat. În afară de Politician, toţi au mai fost prin sala cu premii cu una sau mai multe nominalizări. Eu mi-aş pune banii în geanta doamnei Maisel.

Cel mai bun film TV/cea mai bună miniserie TV:

„Catch-22″

„Chernobîl”

„Fosse/Verdon”

„The Loudest Voice”

„Unbelievable”

La categia asta apele sunt linistitie, dar trebuie să recunosc că am fost oarecum surpins să îl găsesc pe Catch 22 pe această listă. Serialul regizat de George Clooney e mişto, se vede repede şi ne spune povestea unui soldat din WW2 care nu înţelege de ce trebuie să împuşte nişte oameni pe care nu-i cunoaşte şi care nu i-au făcut nimic. Serialul se vrea spectaculos şi uneori chiar este, dar are tendinţa de a se pierde în detalii care nu aduc nimic în plus acţiunii. Serialul este bun şi trebuie văzut pentru că oferă o experienţă cinematografică interesantă, dar nu cred că are puterea de a-l detrona pe Unbelievable sau Cernobîl.

La categoria asta nu am nici o îndoială cine o să fie câştigătorul şi spun asta fără să-mi iau doza obligatorie de iod.

Data viitoare vorbim despre actorii şi actriţele Globului de Aur 2020. Până atunci, vă urez o săptămână numai bună pentru filme & seriale.

